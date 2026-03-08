Latterens uventede effekt på hjerte-kar-sundhed, ifølge en undersøgelse

Latter opfattes ofte som en simpel følelsesmæssig refleks. Nogle videnskabelige undersøgelser tyder dog på, at det også kan have en målbar indvirkning på hjertet.

En undersøgelse, der rejser spørgsmål

Forskning udført af forskere ved University of Maryland Medical Center undersøgte virkningerne af latter på kardiovaskulær funktion. Ifølge denne forskning kan to minutters ægte latter producere fysiologiske effekter, der kan sammenlignes med dem, der observeres under en kort session med moderat fysisk aktivitet, såsom cirka 20 minutters let jogging. Forskerne observerede, at latter førte til udvidelse af blodkarrene og dermed forbedrede blodgennemstrømningen.

Omvendt forårsagede mental stress vasokonstriktion, det vil sige en forsnævring af blodkarrene, hvilket kunne øge trykket på det kardiovaskulære system.

Hvordan latter påvirker blodkarrene

Forskerne vurderede reaktiviteten af blodkarrene hos deltagere udsat for forskellige følelsesmæssige stimuli. Når de så humoristiske klip, udvidede arterierne sig betydeligt. Den modsatte effekt blev observeret, når de stod over for stressende scener.

Denne udvidelse fremmer bedre iltning af vævet og en mere jævn blodgennemstrømning. Ifølge Maryland-holdet fungerer latter som en "mini-træning" for blodkarrene, der bidrager til deres fleksibilitet.

Reduktion af stresshormoner, især kortisol og adrenalin, spiller også en rolle. Kronisk forhøjede niveauer af disse hormoner er forbundet med en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme.

Latter og hjertesundhed: hvad siger forskningen?

Hjerte-kar-sygdomme er fortsat en af de hyppigste dødsårsager på verdensplan ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) . Risikofaktorer omfatter forhøjet blodtryk, rygning, fysisk inaktivitet og kronisk stress.

Adskillige studier har undersøgt sammenhængen mellem positive følelser og hjertesundhed. Publikationer i tidsskrifter som Circulation, tidsskriftet for American Heart Association, antyder, at følelsesmæssigt velvære kan være forbundet med en reduceret kardiovaskulær risiko.

Latter, som et udtryk for positiv følelse, passer ind i denne dynamik. Det stimulerer mellemgulvet, øger midlertidigt hjertefrekvensen og fremkalder derefter en fase med muskulær og vaskulær afslapning.

Et supplement, ikke en erstatning

Forskere fra Maryland understreger dog én væsentlig pointe: latter erstatter ikke regelmæssig fysisk aktivitet eller anbefalede medicinske foranstaltninger.

Struktureret fysisk træning forbedrer den kardiorespiratoriske kapacitet, styrker hjertemusklen og hjælper med at kontrollere vægt og blodtryk. Latter fungerer derimod mere som et midlertidigt fysiologisk boost. Det kan dog bidrage til en generel hjertesund livsstil, især ved at hjælpe med at håndtere stress.

Stressens rolle i hjerte-kar-sygdomme

Kronisk stress er anerkendt som en forværrende faktor for det kardiovaskulære system. Ifølge den franske kardiologiske sammenslutning kan langvarig stress bidrage til forhøjet blodtryk og hjerterytmeforstyrrelser. Ved midlertidigt at reducere psykologisk spænding kan latter således indirekte hjælpe med at beskytte hjertet.

Nogle forskerhold er også interesserede i komplementære terapier baseret på humor eller "latterterapi" på hospitaler, selvom disse tilgange stadig kræver dybdegående videnskabelige evalueringer.

Integrering af latter i hverdagen

Uden at give en recept på humor, inviterer undersøgelsens resultater os til at reflektere over positive følelsers rolle i den generelle sundhed. At se en komedie, dele et behageligt øjeblik eller dyrke selvironik kan virke ubetydeligt. Alligevel udløser disse øjeblikke målbare fysiologiske reaktioner. I et samfund, hvor stress er allestedsnærværende, kunne værdsættelse af disse øjeblikke være en del af en bredere tilgang til forebyggelse.

Kort sagt tyder forskning fra University of Maryland Medical Center på, at latter har håndgribelige effekter på vaskulær funktion, fremmer arteriel dilatation og reducerer stresshormoner. Selvom det ikke erstatter fysisk træning eller ordentlig medicinsk overvågning, kan det være en yderligere allieret for kardiovaskulær sundhed. Endnu en grund til ikke at undervurdere kraften i et godt grin.