I tilfælde af en ulykke er dette sæde i bilen det, der ville redde flest liv.

Når vi sætter os ind i en bil, tænker vi sjældent på vores sikkerhed, når vi vælger vores sæde. Af vane, komfort eller simpel refleks foretrækker vi, at forsædet ser vejen, eller et sidesæde bagsæde, hvor vi hviler hovedet mod vinduet. En videnskabelig undersøgelse viser dog, at et andet sæde, der ofte overses, faktisk er det sikreste af alle.

Det mest oversete ... og sikreste sted

Ifølge data indsamlet af Lucas Waldenback , medstifter af Zutobi, en platform til føreruddannelse, giver bagsædet i midten den bedste chance for at overleve i en kollision. En undersøgelse fra 2009 viste, at passagerer i denne position har en 46 % større chance for at overleve i en dødsulykke sammenlignet med dem foran. Selv når man kun ser på bagsæderne, er fordelen stadig til stede: midtersædet tilbyder 13 % mere sikkerhed end de yderste sæder.

Hvorfor forskellen? Det er et spørgsmål om ingeniørkunst.

Hemmeligheden ligger i køretøjets geometri og hvordan det absorberer stød. I en kollision er de forreste og bageste områder designet til at deformere og aflede stødenergien – det, der kaldes "deformationszoner". Bagsædets midtersæde er placeret præcist på det punkt, der er længst væk fra alle disse sårbare områder, hvilket reducerer stødkraften betydeligt for passageren, der sidder på det. Kort sagt, uanset om det er en frontal-, side- eller bagendekollision, forbliver dette sæde det mest centrale og derfor det mindst udsatte.

Men pas på, én detalje ændrer alt

Denne fordel giver kun mening, hvis passageren bruger sikkerhedsselen korrekt. Og det er her, problemet ligger: Undersøgelser viser, at folk på bagsædet har fem gange større sandsynlighed for at glemme at spænde sikkerhedsselen. Som følge heraf er de udsat for alvorlige, endda dødelige, kvæstelser i tilfælde af en kollision, hvilket fuldstændig ophæver fordelene ved dette sikrere område.

Sikkerhed er en vanesag.

Som Lucas Waldenback minder os om: "Der findes ikke noget, der hedder et helt sikkert sæde, kun mere sikker adfærd." Den bedste måde at beskytte dig selv på er ved konsekvent at bruge sikkerhedssele, uanset hvor du sidder – selv på en kort tur.

Moralen i historien er, at næste gang du sætter dig ind i en bil, så husk dette: Selvom midtersædet bagsædet måske ikke altid virker det mest behagelige, er det ifølge tallene stadig din bedste allierede for sikkerhed.