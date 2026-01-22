Er ægteskabet i krise i Japan? Denne meningsmåling genopliver debatten

En nylig undersøgelse i Japan afslører, at 70 % af gifte kvinder fortryder deres ægteskab, hvilket genopliver debatten om ægteskabskrisen i øgruppen. Dette tal, fra en undersøgelse foretaget af matchmakingbureauet Presia blandt 287 kvinder i alderen 20 til 59 år, kræver en vis justering: stikprøvestørrelsen er begrænset, og der er potentiel bias iboende i en online datingtjeneste.

Fortrydelse centreret omkring penge og hjem

Blandt de udtrykte beklagelser dominerer økonomiske problemer: 22,6 % beklager at have sænket deres forventninger til deres mands indkomst, og 14,6 % beklager manglende økonomisk disciplin. Afvisning eller inkompetence i hjemmet kommer på tredjepladsen (11,1 %). Omvendt beklager 36,6 % ikke at have gået på kompromis med deres ægtefælles fysiske udseende. 54 % angiver, at de ikke ville gifte sig med ham igen, hvis de kunne skru tiden tilbage. Disse resultater forstærker ideen om en faldende ægteskabsrate i Japan, præget af senere ægteskaber og stigende singleskab.

Konteksten for et Japan, der er tilbageholdende med at gifte sig

Landet oplever et historisk fald i antallet af ægteskaber med et rekordstort antal enlige: 17,3 % af mænd og 14,6 % af kvinder i alderen 18-34 planlægger ikke at blive gift, ifølge tidligere undersøgelser. Blandt de nævnte årsager er en præference for ensomhed (40 %), en opfattet mangel på fordele (33 %) og vanskeligheder med at møde nogen (49 %). Unge nævner også udmattelse fra socialt og økonomisk pres, forværret af en hurtigt aldrende befolkning.

Undersøgelsesbias

Matchmakingbureauet Presias platform er dog rettet mod en potentielt utilfreds målgruppe – besøgende på hjemmesiden eller brugere af sociale medier, som er mindre tilbøjelige til at være lykkelige i deres forhold. Dette skævvrider resultaterne negativt, som nævnt i den oprindelige analyse. Langt fra at give et dækkende billede fremhæver denne undersøgelse reelle frustrationer (økonomi, arbejdsdeling), men den afspejler ikke virkeligheden i alle japanske forhold.

Kort sagt afspejler disse tal en strukturel tilbagegang: antallet af ægteskaber falder, og fødselsraten er på sit laveste. Alligevel fortsætter initiativer som datingbureauer, og undersøgelser viser, at mange stadig stræber efter at blive gift en dag. Krisen er reel i Japan, men afdæmpet af udviklende forventninger til balance mellem arbejdsliv og privatliv og økonomisk velvære.