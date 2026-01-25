Search here...

Som 24-årig fejrer denne franske kvinde sit symbolske ægteskab med en mangafigur og skaber kontrovers.

Lucie (@hikari_sunshine på TikTok), en 24-årig fransk kvinde bosat i Tokyo, organiserede en symbolsk ceremoni med Mami Nanami, en fiktiv karakter fra den berømte anime "Rent-a-Girlfriend", i et kapel i Okayama den 13. december 2025. Hun er uddannet fra Sciences Po Paris og passioneret omkring japansk kultur siden barndommen, og hun omfavner fuldt ud denne ikke-juridiske forening , der splitter sociale netværk.

En passion født i japansk barndom

Lucie, der oprindeligt stammer fra Sydfrankrig med belgiske rødder, opdagede Japan som barn gennem familieture og sprogindlæring i gymnasiet. I 2018 tryllebandt animeen "Rent-A-Girlfriend" hende med Mami, en manipulerende og uafhængig antagonist, der trodser haremstereotyper. Som en tvangsmæssig samler af merchandise (figurer, plakater, plysdyr) organiserer hun deres symbolske forlovelse i 2023 for at fejre deres virtuelle bryllupsdag.

Kontrasterende reaktioner: had og støtte

Efter at være blevet kontaktet af Sun Euro, et firma der specialiserer sig i falske bryllupper, fejrede Lucie sit "bryllup" i en hvid kjole i et kapel i Okayama, mens hendes forældre så med via Zoom. Begivenheden, der blev delt med hendes 20.000 følgere på Instagram og 24.000 følgere på TikTok, genererede 1.000 hadefulde kommentarer inden for 24 timer, men inspirerede også fans af oshikatsu (kærlighed til fiktive idoler). Trods fornærmelserne holdt Lucie ud: "Jeg var ikke psykologisk forberedt på afsløringen, men jeg vil ikke holde op med at elske ham. Det er som at være forelsket i nogen i virkeligheden."

Følelsesmæssig frihed og samfundsmæssige begrænsninger

Denne sag illustrerer japansk oshikatsu, hvor kærlighed til fiktive karakterer bliver et socialt ritual. Lucie legemliggør værdierne af selvudfoldelse i mødet med fordømmelse: "Mami giver mig daglig energi." Selvom hun er bevidst om historiens ensidige karakter og frygter mangaens slutning, hævder hun sin ret til "at elske frit uden at såre andre."

Ud over kontroversen rejser Lucies historie (@hikari_sunshine på TikTok) spørgsmål om vores forhold til kærlighed, fantasi og sociale normer. Uanset om vi ser det som excentricitet eller et legitimt krav, afslører hendes handling primært et samfund, der er midt i at omdefinere sine følelsesmæssige rammer, hvor personlig udtryk mere end nogensinde bliver en politisk handling.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
