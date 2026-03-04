De brugte kunstig intelligens til deres bryllup ... og retten var slet ikke begejstret for det.

I dag skriver par ikke længere deres bryllupsløfter med hjertets blæk. De delegerer denne skriveopgave, uanset hvor personlig den er, til deres lommestore Baudelaire-bog: chatGPT. Uanset om det er for at bekæmpe skriveblokering, undgå akavede formuleringer eller simpelthen af dovenskab, betror de denne romantiske prosa til AI. Men det var i en helt anden kontekst, at AI forårsagede et bryllupsmislykket bryllup i Holland.

Det er almindelig praksis at skrive bryllupsløfter med AI.

Det er ikke kun studerende, der bruger kunstig intelligens til at skrive essays og lave hjemmeopgaver. Nu vender forlovede par sig mod denne moderne magi til at skrive deres bryllupsløfter og udtrykke deres følelser. Langt fra at blive revet med af romantisk lidenskab eller besidde et naturligt talent for prosa, beder de chatGPT, deres moderne tjener, om at lave en skræddersyet tekst, forsigtige med ikke at vække for meget mistanke. Og denne lille smule sentimentale bedrag er almindelig. Ifølge en undersøgelse foretaget af Index Digital indrømmede næsten en tredjedel af britiske nygifte at bruge kunstig intelligens til at hjælpe med at skrive deres løfter.

Familie og venner forenkler også processen med at holde lange taler ved at sende deres anmodninger til disse føjelige robotter. Kunstig intelligens er dog ikke altid pålidelig. Selv om den virker mirakuløs, har den sine begrænsninger. Udover at give indtryk af et sjusket arbejde, manglende personlighed og engagement, tager den ikke altid hensyn til juridiske krav. For selvom ægteskab er en pagt om evig kærlighed , er det først og fremmest en juridisk status, og der skal ikke meget til for at underminere dens overholdelse.

I april 2025 giftede et par sig i Zwolle i det nordlige Holland foran en slægtning, der forestod ceremonien, som borgmestre plejer at gøre. De sagde "Ja" og så hinanden ind i øjnene, men loven sagde nej.

Et bryllup aflyst på grund af chatGPT, en første gang

Årsagen til annulleringen? Et juridisk grundløst argument. Disse løfter kan ganske vist konkurrere med fortidens poesi og lyder søde i øret, men de klinger hult i lovens øjne. Med andre ord har de ingen værdi og repræsenterer ... ingenting. Og de rørende metaforer formåede ikke at blødgøre hoffets hjerter, som var kompromisløse i sin overholdelse af reglerne.

"Lover du at være ved [kvindens navn] side i dag, i morgen og for evigt?" blev manden spurgt først. "At grine sammen, at vokse sammen og at elske hinanden uanset hvad?" "At fortsætte med at støtte hinanden, at drille hinanden, at holde fast i hinanden, selv i svære tider?" blev kvinden så spurgt. Så, håndflade mod håndflade, sagde parret i kor: "Ikke bare mand og kone, men først og fremmest et team, et skørt par, hinandens kærlighed og hinandens hjem!"

En følelsesladet tale, der flirtede med at være irrelevant i henhold til hollandsk lov. "Den førnævnte tale viser, at manden og kvinden ikke afgav den erklæring, der kræves i artikel 1:67, stk. 1, i den hollandske borgerlige lovbog," konkluderede retten. Denne artikel fastslår, at de kommende ægtefæller erklærer, at de vil opfylde alle juridiske forpligtelser i forbindelse med ægteskab. Den endelige dom? Retten gav ikke parret medhold, som således ikke var i stand til at færdiggøre deres ansøgning og blive gift. "Følgelig blev ægteskabet mellem manden og kvinden ikke formaliseret. Det betyder, at vielsesattesten fejlagtigt blev registreret i folkeregisteret," lyder dommen. Kort sagt udelod chatGPT i denne "forberedte" tale det vigtigste element og overså blot alt.

Vil AI-genererede ønsker snart blive underlagt bredere sanktioner?

Selvom AI kan være ret nyttig til bryllupsplanlægning, hvor det kan foreslå dekorationsideer, tilbyde underholdningstips og oprette en personlig playliste, bruges det bedst med måde. Denne sag, som har krydset grænser, fungerer som en advarsel, endda et vækkeur. Selvom ægteskab er en personlig begivenhed, et højdepunkt i ens liv, har det stadig sine begrænsninger. Der er grænser. De to partnere, der nu skal revidere deres planer og lave om på ceremonien, ved, hvad de kan forvente. Og i forlængelse heraf gør par over hele verden det samme.

"Under en borgerlig vielse skal par recitere de foreskrevne erklæringsord, der bekræfter, at der ikke er nogen juridisk hindring for ægteskabet, og de kontraktlige ord, der juridisk binder dem som ægtefæller. Disse ord er lovfæstet og kan ikke erstattes af AI-genererede eller personlige løfter," forklarer advokat Simarjot Singh Judge i HuffPost UK . Et klogt ord.

AI udmærker sig på mange områder, men bryllupsløfter kræver menneskelig gennemgang og en følelsesmæssig underskrift. Ellers kan den lykkeligste dag i livet hurtigt blive til et mareridt.