De sælger billetter til deres bryllup: den nye trend, der chokerer internettet

Ægteskab er en privat fest, som normalt overværes af nære familiemedlemmer og venner. Mens nogle par vælger intime ceremonier og bekvemt ignorerer fjerne tanter og fætre og kusiner, hvis telefonnumre de ikke engang har, opkræver andre betaling fra fremmede for at deltage i festlighederne. De sælger billetter til deres bryllupper, ligesom kunstnere sælger billetter til deres koncerter, og denne praksis bliver mere og mere populær.

En original måde at finansiere dit bryllup på

Et bryllup, der betragtes som den smukkeste dag i livet, selv kulminationen på en romance, skal formodes at være en privat affære. Gæsterne har velkendte ansigter, og selvom brudeparret i øjeblikkets hede glemmer et par navne, kender de alle tilstedeværende. Desuden er gæsterne omhyggeligt udvalgt og strategisk placeret på bordplanen baseret på kompatibilitet.

Par bruger traditionelt tid på at gennemgå deres kontaktlister og beslutte, hvem der skal deltage. Imidlertid bryder et stigende antal par med denne tradition og åbner deres bryllupper for fremmede mod betaling. Dette kaldes "leverandørsponsorering", et teknisk udtryk, der beskriver en usædvanlig, men særligt profitabel praksis.

Nu kan fremmede, de aldrig har mødt før, komme som tilskuere og være vidne til foreningen af et par, de intet kender til – hverken deres forholdshistorie eller deres profession. For at afbøde det økonomiske slag ved et bryllup, der i gennemsnit koster 19.921 euro , sælger par billetter online, som om deres fejring blot var en tidsfordriv eller fritidsaktivitet. Disse "mystiske" gæster, der kommer for buffeten, men også for at opleve den varme atmosfære ved brylluppet, skal betale mindst omkring 110 euro for at passere gennem den blomsterfyldte buegang.

En platform dedikeret til denne type praksis

Ideen er ikke at ende med en ballademager, der plyndrer kanapéerne og stjæler rampelyset fra brudeparret. Det er heller ikke at genopføre scener fra filmen Project X midt i de hvide duge og iriserende balloner. Ved at sælge billetter til deres bryllup løber dagens hovedstjerner risikoen for, at festlighederne løber løbsk. I fiktion går den slags ofte galt, men her er det hele under kontrol. Hvordan? Gennem Invitin-appen.

På denne platform, der forbinder par med "overraskelsesgæster", gennemgår profiler en grundig screening. Det er den samme slags kontrol som på datingapps og frem for alt en reel garanti for pålidelighed. Appens grundlægger, Katia Lekarski, kræver også, at gæsterne underskriver en adfærdskodeks. Ved at underskrive den lover disse spontane gæster, der søger menneskelig kontakt, respekt og omtanke.

Faktisk har brudeparret det sidste ord og accepterer eller afviser den foreslåede profil. Du kan være sikker på, at du ikke ender med en Mr. Bean-lignende figur på din drømmedag. Disse følelsesladede øjeblikke bør ikke blive skueplads for upassende jokes. Under alle omstændigheder er brudeparret de store vindere, da de ved at være vært for disse ti forudbestilte gæster kan stikke "mellem cirka 1.500 og 2.000 euro" i lommen, forklarede Katia i Ouest France .

At skabe sociale forbindelser er en anden årsag til denne tendens.

Et bryllup er synonymt med glæde, godt humør, deling og selskabelighed. I en stadig mere individualistisk verden er det at invitere fremmede til sit bryllup en dybt altruistisk handling, der går ud over blot egeninteresse.

Men hvorfor skulle almindelige mennesker ønske at deltage i et bryllup på stedet? Det er ikke sygelig nysgerrighed, blot en afspejling af et ønske om tilhørsforhold, en sjov løsning på manglende interaktion. "Jeg har folk, der skriver til mig og siger, at de gerne vil deltage i et bryllup, møde mennesker, være en del af en ceremoni, kunne gå ud, have det sjovt," forklarer grundlæggeren af Invitin.

Og hvis denne praksis lyder "påtrængende", er den ikke ny. Du har måske allerede selv været "outsideren" ved et bryllup og skålet for nygifte, der var venner af venner af andre venner.