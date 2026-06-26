"Alle mine ekser er skøre": kærlighedsfaresignalet, som vi alt for ofte nedtoner

Hvis din partner allerede har brugt tillægsordet "skør" til at beskrive sine ekskærester og nyder at fremstille dem som "psykologiske tilfælde", ligger problemet måske ikke hos dem. At stemple ekskærester som ukontrollerbare neurotikere eller hysterikere, der hører hjemme på et asyl, er en dårlig vane blandt mænd. Ifølge nogle mænds fortællinger efter et brud kommer kvinder altid dårligere ud og fortjener at blive sat i en spændetrøje. Bag denne tårevædede bøn ligger en kvindefjendsk diskurs.

Et rødt flag, der ofte går ubemærket hen

Det er næsten uundgåeligt at tale om ekskærester, når man starter et nyt forhold. Uden nødvendigvis at gå i detaljer, skitserer vi hovedpointerne i disse mislykkede romancer. Denne samtale er ikke altid behagelig, og generelt forsøger vi at være kortfattet. Alligevel maler nogle mænd et detaljeret psykologisk portræt af deres ekskærester, og billedet er til tider ret dystert. For at høre dem fortælle det, levede de praktisk talt gennem årevis af elendighed med en person, der følte sig som djævelen inkarneret.

De antager offermentaliteten og når frem til den endelige konklusion: "Alle mine ekser var skøre", som om disse mænd blot havde været uheldige i det romantiske lotteri. Mens kvinder kan udvise neuroser og manipulerende adfærd, er de i mindretal, når det kommer til at bruge disse giftige metoder til følelsesmæssig afpresning og nedgørelse. Ifølge statistikker repræsenterer narcissistiske kvinder cirka 25% af de rapporterede tilfælde. Men hvis vi skal tro på nogle mænds ord, er disse statistikker for lave til at være sande. Selvom vi i princippet forsøger ikke at overprise vores ekser, er der mænd, der reducerer dem til nedsættende adjektiver: "Overdrevne", "impulsive", "uhåndterlige", "uforudsigelige"... Det er praktisk talt en sag for psykiatrien. Og som en opmærksom lytter, betinget af kvindelig rivalisering, finder vi os hurtigt på fortællerens side.

Men på sociale medier er kvinderne enige: Når en mand siger "alle mine ekser er skøre", er det et rødt flag. Men mange af os falder i fælden og ender med at forbande det overdrevent. "I terapi taler vi om 'eksternalisering': hele problemet placeres på den anden person uden nogen personlig selvrefleksion," forklarer Laurane Wattecamps, sexolog og parterapeut hos Gael .

Den moderne version af myten om den "hysteriske kvinde"

Det nu almindelige udtryk "mine ekskærester er skøre" er fyldt med sexistiske undertoner. Siden umindelige tider har kvinder, når de er for højlydte, har en stærk personlighed eller udtrykker deres utilfredshed, fået tilskrevet alvorlige psykiske problemer, som for at miskreditere deres ord. Tidligere var dette en veletableret medicinsk-politisk taktik.

Fra suffragetterne til Virginia Woolf er mange kvinder blevet stemplet som hysteriske og udsat for hårde diagnoser af psykiske lidelser for at gøre oprør. "Det var et universelt koncept, der i lang tid blev brugt til at diskvalificere kvinder, der blev anset for at være for udtryksfulde, for uafhængige eller ukonventionelle. Dengang var det en måde at bringe dem til tavshed og holde dem under en vis grad af social kontrol," forklarer specialisten.

Ved at sige "mine ekskærester er skøre" fastholder mænd ideen om den "psykologisk ustabile kvinde" og giver sig selv en følelse af overlegenhed. Kvinder, der er opdraget til at være beskedne og undgå at lave bølger, bliver bedømt som "overdrevne" eller beskyldt for at "dramatisere", så snart de udtrykker vrede eller hæver stemmen. Denne kønsnorm arbejder imod dem i samtaler efter et brud, og det, der virker normalt for en mand, virker pludselig uforholdsmæssigt på en kvindes skala.

En nem undskyldning for at bevare sit image

Ved at fremstille deres ekser som skøre, erklærer mænd sig ikke skyldige og frikender sig selv for enhver potentiel forseelse i disse tidligere forhold. Ved at beskylde deres tidligere partnere for utroskab og præsentere dem som fremragende freudianske subjekter, opretholder de deres aura af overlegenhed. I sidste ende, ved at ændre fortællingen og overdrive virkeligheden kraftigt, frikender de sig selv for alt ansvar. "I enhver situation er der altid to sider af enhver historie. At være så kategorisk i at sige, at den anden person er 'skør', er ofte en afvisning af at sætte spørgsmålstegn ved sig selv," insisterer eksperten.

Ifølge hende afspejler disse falske beskyldninger, ud over at fremstille kvinder som noget, de ikke er, en alvorlig mangel på følelsesmæssig intelligens. Dette varsler allerede endeløse konflikter, meningsløse diskussioner og en manglende evne til at indrømme forseelser. Det er den samme slags ondskabsfulde partner, der siger ting som: "Du overreagerer", "Du laver et bjerg ud af en muldvarpeskud", "Du er for følelsesladet", og som er hurtig til at sige til folk, at de skal "roe sig ned".

Udtrykket "min eks er skør" antyder også, at personen stadig er dybt såret af bruddet og ikke er kommet videre. Det er malplaceret bitterhed, de vedvarende virkninger af indre uro. "Når den følelsesmæssige intensitet stadig er så høj, at du praktisk talt fornærmer din ekspartner, siger det noget om et forhold, der ikke er helt slut endnu," konkluderer Laurane Wattecamps.

Hvis din forelskelse udtaler den skæbnesvangre sætning og sammenligner sine ekskærester med freudianske personer, lover det ikke godt for fremtiden. Dæmonerne i deres historie er højst sandsynligt begravet dybt i dem.