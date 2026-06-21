Efter 83 års ægteskab fascinerer det "ældste par i verden" internettet

Deres kærlighedshistorie strækker sig over generationer. Lyle og Eleanor Gittens, gift i 83 år, er netop blevet officielt anerkendt som "det ældste levende ægtepar i verden". Deres rejse har fascineret internetbrugere verden over .

En rekord bekræftet af Guinness World Records

Det er nu officielt: Lyle og Eleanor Gittens, henholdsvis 108 og 107 år gamle, er blevet optaget i Guinness Rekordbog. Parret, der oprindeligt er fra USA og nu bor i Miami, har flere imponerende titler. De er anerkendt som:

det ældste levende ægtepar i verden,

det ældste ægtepar nogensinde,

det levende par med det længste ægteskab.

En exceptionel trio af udmærkelser, valideret af referenceorganet efter verifikation af vielsesattesten fra 1942 og de amerikanske folketællinger af LongeviQuest, en organisation der specialiserer sig i certificering af hundredårige.

Et møde under en basketballkamp i 1941

Det hele begyndte i 1941 på Clark Atlanta Universitys campus. De studerende på samme universitet, Lyle og Eleanor, mødtes første gang til en basketballkamp – en sport, hvor Lyle dengang var en stjernespiller. Det var, mens han så en af hans kampe, at Eleanor bemærkede ham. Lyle tog hurtigt det første skridt og udnyttede et tilfældigt møde på campus. En historie, der minder om dem, man ser i gamle amerikanske film, men som faktisk har strakt sig over mere end otte årtier.

Et bryllup fejret under militærorlov

Deres forening ventede ikke: parret blev gift den 4. juni 1942 i Bradenton, Florida. Omstændighederne på det tidspunkt gjorde dog ceremonien farefuld. Lyle, der var meldt sig til den amerikanske hær i 1941, oplevede sin skæbne ændre sig brat efter det japanske angreb på Pearl Harbor den 7. december 1941. Da han var klar over, at han kunne blive sendt i kamp når som helst, fik han kun tre dages orlov til at gifte sig med Eleanor. Brylluppet blev fejret i hast – og på den dag mødte Lyle sin kommende kones familie for første gang. En forening født i krigens hast, som i sidste ende overlevede alle omvæltningerne i det 20. og 21. århundrede.

Et familieliv opbygget efter krigen

Efter krigen bosatte parret sig i New York, hvor de stiftede familie. To døtre, Angela og Ignae, sluttede sig til familien. Lyle, der studerede elektroteknik på Ohio State University under krigen, og Eleanor arbejdede begge i den offentlige sektor. De siger, at de især nød at arbejde sammen, hvilket styrkede deres bånd gennem årtierne. For nylig bragte deres datter dem tættere på hende ved at bosætte dem i Miami, hvor de nu lever et fredeligt liv.

Hemmeligheden bag deres lange levetid: "At værdsætte hinanden lige så meget som at elske hinanden"

Da hun blev spurgt om hemmeligheden bag deres utroligt langvarige forhold, er Eleanors svar overraskende enkelt og klogt. "Man skal værdsætte personen lige så meget, som man elsker dem. Jeg synes endda, at det er endnu vigtigere at værdsætte sig selv," betror hun. En subtil forskel, men en der siger meget om deres filosofi som par: Ud over romantiske følelser er det daglig respekt og karakterkompatibilitet, der har gjort, at deres forhold har kunnet vare ved. Lyle tilbyder på sin side en endnu mere underspillet forklaring: "Der er virkelig ingen hemmelighed. Man lever bare. Man lever hver dag, og man bliver næsten én person."

Et vidnesbyrd indsamlet af deres datter til StoryCorps

Det var på Valentinsdag 2026, at Angela, en af deres døtre, indspillede deres historie til StoryCorps, en amerikansk organisation, der specialiserer sig i at indsamle mundtlige beretninger. Interviewet blev sendt den 13. februar 2026 på NPR's morgenprogram, et af de amerikanske offentlige radionetværk, som en del af projektet "Brightness in Black".

Under dette interview beskrev Lyle deres forhold med et særligt rørende billede: "Jeg tænker på os som prinsessen og tiggeren. Og prinsessen og tiggeren sejrede i 83 år." En metafor, der siger meget om hans ydmyghed over for sin historie og om den beundring, han stadig nærer for Eleanor efter alle disse år. "Jeg var heldig," tilføjede han, før Eleanor straks svarede: "Jeg elsker ham."

En historie, der fascinerer internetbrugere verden over

Siden udsendelsen af deres interview og den officielle annoncering af deres rekord af Guinness World Records, er Gittens-parrets historie gået viralt. Internationale medier, sociale mediekonti og livsstilswebsteder deler alle deres rejse og udtalelser. Denne fascination er let at forklare i en tid, hvor varige forhold synes sjældnere, og datingsider har ændret kærlighedens landskab dybtgående. Deres historie tjener som et lysende modeksempel, der minder os om, at et dybt bånd, der bygges dag efter dag, kan modstå enhver udfordring - inklusive dem fra et århundredes historiske omvæltninger.

Med 83 års ægteskab har Lyle og Eleanor Gittens skrevet et af de smukkeste kapitler i parforholdets nyere historie. Fra et universitetsmøde til et bryllup under Anden Verdenskrig og mere end otte årtiers liv sammen, legemliggør deres rejse alt, hvad man kunne håbe på i en stor kærlighedshistorie. Og da Lyle i en alder af 108 år betror sig, at "der er ingen hemmelighed, vi lever bare", tilbyder han måske den smukkeste lektie, dette par kunne give verden.