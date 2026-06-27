Denne vane under VM kan være gavnlig for parret

Lige nu dominerer VM-kampene aftenerne og dukker uophørligt op på skærmen, hvilket forstyrrer rutinen for forelskede par. Lad os være ærlige: det er ikke det mest romantiske program, man kan forestille sig. Selvom denne sportsbegivenhed ofte splitter par, beviser en nylig undersøgelse, at den også kan bringe dem sammen og styrke deres bånd. På én betingelse: at begge partnere er på samme side og støtter det samme hold.

At støtte det samme hold som par, en ode til kærligheden

VM i fodbold i 2026 vender livet på hovedet for mange par, hvor flag vifter i stedet for at kramme, og svaret på spørgsmålet "Hvad skal vi se i aften?" er alt for nemt. Én ting er sikkert: de bruger ikke længere timevis på at gennemsøge Netflix-kataloget for en serie, som alle kan være enige om.

I en stærkt overdrevet beskrivelse slår mændene rod i sofaen med øl i hånden og bliver opslugt af den tv-transmitterede kamp, som om deres fremtid afhang af den. Mens de råber op om forseelser, kræver en straf fra dommeren og beklager deres holds handlinger, søger deres partnere tilflugt i et andet rum for at beskytte deres trommehinder. De håber i hemmelighed på et strømafbrydelse, så de endelig kan få lidt fred og ro og tilbringe tid med deres partnere.

Selvom nogle kvinder er fuldstændig uinteresserede i sporten og ikke kender andre regler end det røde kort, er dette langt fra normen. I virkeligheden spiller mange par fodbold sammen, skiftes til at hoppe op i kor, så snart bolden går i modstanderholdets net. Det er, hvad en undersøgelse foretaget af mærket LELO blandt 4.600 fans afslørede. Ifølge resultaterne ser 50% af parrene kampene hånd i hånd. Endnu mere interessant er det, at 32% af respondenterne mener, at en sejr til deres landshold kan gavne deres forhold.

At dele en fælles passion, hemmeligheden bag medvirken

Uanset om par vælger at følge denne legendariske sportsbegivenhed hjemmefra, på en bar eller i hjertet af fanzonerne, bliver de ét, som et hold på banen. De løfter deres tørklæder, så snart en spiller laver et fartudbrud, går i panik, når modstanderholdet går til kontra, og er endda helt enige om deres analyse af første halvleg. De kysser lidenskabeligt efter hvert mål og trøster hinanden, når deres yndlingshold har det svært.

Fodbold, der undertiden kritiseres for fansenes attitude og udskejelser efter kampene, giver også en stærk følelse af tilhørsforhold og skaber enorme menneskelige forbindelser. Denne smittende solidaritet mærkes også inden for par, der giver genlyd i perfekt harmoni. Fodbold fungerer derefter som et "bånd". I Psychology Today forklarer specialisterne i positiv psykologi, Suzie Pileggi Pawelski og James Pawelski, at et sundt par er et, der ved, hvordan man deler sine følelser. En kommentar, et blik, et smil eller en afslappet bemærkning er alle måder at sige: "Del dette øjeblik med mig."

Og fodboldkampe skaber netop denne alkymi, der bringer hjerter og sind tættere sammen. De forstærker kammeratskabet . I de sidste minutter af en tæt kamp holder man hinanden i hånden uden overhovedet at tænke over det. Efter en spildt chance udveksler man et indsigtsfuldt blik, der siger: "Vi led sammen på den." Så mange mikroforbindelser, der udfordrer ligegyldigheden ved at scrolle og blødgør slaget af skænderier. For ja, at råbe til stemmen er hæs, at stresse lige så meget for sit hold som for en eksamen, at spontant omfavne ved slutfløjtet er også en form for kærlighedserklæring.

Et vindende øjeblik med forbindelse, uanset slutresultatet

LELOs undersøgelse afslører et overraskende fænomen: Efter deres hold scorer, siger 38% af fansene, at de oplever et sådant adrenalinsus, at de føler et større ønske om at være tættere på deres partner eller endda dele et intimt øjeblik. Det er derfor ikke underligt, at din ægtefælle kan føle en bølge af ømhed i slutningen af de 90 minutter. Messi, Mbappé, Ronaldo ... disse garvede målscorere er alle elskovsmidlerne værd på markedet.

Dette tal kan forklares ved en velkendt psykologisk mekanisme. Når vi oplever en stærk følelse sammen med nogen, uanset dens natur, har vores hjerne en tendens til at forbinde disse positive følelser med den person, der deler øjeblikket med os. Psykologer omtaler dette som overførsel af følelsesmæssig ophidselse.

I praksis, når et par fejrer et afgørende mål sammen, er øjeblikkets energi ikke udelukkende knyttet til kampen. Det kan også styrke følelsen af forbindelse mellem de to partnere. Glædesråbene, de spontane kram, de rækkende hænder og de indforståede blikke forstærker denne nærhed. Og uanset om holdet, der heppes på med så stor iver, vinder kampen eller ej, kommer parret altid sejrrigt ud.

Selvfølgelig foretrækker den ene spiller nogle gange at trække sig tilbage for bedre at fordøje nederlaget. Den anden spillers reaktion kan dog gøre hele forskellen. I stedet for at bagatellisere den anden spillers følelser ved at sige "det er bare fodbold, ikke verdens undergang", forbliver man til stede og viser forståelse.

Så nej, kvinder ser ikke bare fodbold for at beundre eller rangere spillere efter udseende. De er fuldt engagerede, hvad enten det er af ægte interesse eller for at behage deres partner. I sidste ende er det at støtte det samme hold i fodbold eller andre steder en romantisk taktik ligesom enhver anden.