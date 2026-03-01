En "orlov for hjertesorg": absurd idé eller social fremgang?

En Zety- undersøgelse afslører, at 33 % af medarbejderne allerede har taget ferie eller sygeorlov for at komme sig over et brud, og at 43 % af dem har haft et fald i produktiviteten. Dette ofte skjulte fænomen rejser spørgsmålet om officiel orlov for en type smerte, der neurologisk kan sammenlignes med afhængighed.

Konkret indflydelse på arbejdsindsatsen

Nedsat koncentration, nedsat motivation og gentagne forsinkelser forstyrrer teams, ifølge en undersøgelse af 1.020 medarbejdere. Mænd (36%) og Generation Z (47%) er de mest berørte og tager i gennemsnit tre dage at komme sig. Inden for neurovidenskab aktiverer romantisk afvisning områder af kroppen, der er forbundet med fysisk smerte, hvilket forklarer denne midlertidige uorganisering, som er omkostningsfuld for virksomheder.

Hvorfor hjertesorg forstyrrer kontoret

Et brud udløser et ægte knust hjerte-syndrom, en blanding af intens tristhed, irritabilitet og kronisk træthed, der gennemsyrer sindet på arbejdet. Daglig nærhed til kolleger forstærker denne sårbarhed, forvandler hver interaktion til en smertefuld påmindelse og gør det vanskeligt at adskille privatliv og arbejdsliv.

Generations- og kønsforskelle

Yngre generationer (Generation Z og millennials) er oftere fraværende fra arbejde, måske på grund af mindre erfaring med jobtab eller forventninger om større fleksibilitet. Babyboomere, med 11%, synes bedre rustet følelsesmæssigt.

Mod fleksibilitet frem for formel orlov?

En tredjedel af medarbejderne ønsker dedikeret orlov på 1 til 3 dage, men foretrækker overvældende fjernarbejde (31%), fleksible timer (31%) eller færre møder (26%). Disse diskrete tilpasninger undgår den stigmatisering, der er forbundet med officiel fravær, samtidig med at de genopretter en følelse af kontrol, der er afgørende for at overvinde det følelsesmæssige chok. Fjernarbejde begrænser udmattende sociale interaktioner, mens forlængede deadlines eller færre opfølgende møder bevarer mental energi uden fuldstændigt at stoppe driften. Denne diskrete tilgang genopretter kontrollen uden at stigmatisere.

Stillet over for disse realiteter ville virksomheder drage fordel af at anvende en støttende og fleksibel tilgang i stedet for en stigmatiserende formel orlovspolitik. Hjertesorg, en universel smerte, kunne derefter håndteres som et reelt globalt HR-problem.