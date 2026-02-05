"Vil du giftes med mig?": Han frier til sin partner efter sit skihop

Det er en scene taget direkte ud af en romantisk film ... men i høj hastighed og iført en skidragt. Urban Susnik, en slovensk skihopper, overraskede alle ved at kombinere atletisk præstation med en uforglemmelig kærlighedserklæring. Knap nok havde hans ski rørt jorden efter et spektakulært spring, før han gik ned på et knæ for at fri til sin kæreste. Svaret? Et rungende "ja" foran et lamslået publikum og kameraer klar til at forevige øjeblikket.

Et øjeblik svævende i luften… så i hjertet

Omgivelserne var allerede betagende: en svimlende springrampe, en adrenalinfyldt stilhed, og så springet. Den dag handlede bedriften ikke kun om den tekniske præstation. Da hans spring var fuldført, overraskede Urban Susnik alle ved at slutte sig til sin partner i landingszonen og diskret trække en lille æske ud af sin dragt for at stille hende DET SPØRGSMÅL. Øjeblikket, filmet og transmitteret af slovenske medier, gik hurtigt viralt på sociale medier.

Et overraskende frieri til skihop fra den tidligere professionel Urban Susnik 💍❤️ Sikke en måde at gøre det på! 🥰 pic.twitter.com/kfDygazaOQ — TNT Sports (@tntsports) 1. februar 2026

En udtalelse, der skaber røre online

Inden for få timer gik videoen viralt. På Instagram, TikTok og X (tidligere Twitter) roste brugerne originaliteten og dristigheden i frieriet, som blandede atletisk spænding med intime følelser. "Det krævede mod at fri lige efter sådan et spring!" skrev en bruger, mens en anden jokede på X: "Urban Susnik, den nye konge af romantik i en skidragt."

Når sport og kærlighed tager afsted sammen

Denne type dramatiske erklæring er ikke ny i sportens verden, men den er stadig sjælden i en så intens disciplin som skihop. Urban Susnik formåede at kombinere mestring, mod og ømhed på bare få minutter. Denne gestus, der er langt mere end et mediestunt, vidner også om et oprigtigt ønske om at ære kærligheden i et øjeblik med personlig ære.

Timingen var endnu mere slående, da Urban netop havde gennemført et af sine bedste spring i sæsonen. "Jeg var allerede i den syvende himmel, jeg ville bare dele det med hende," forklarede han kort og godt til journalisterne.

I en tid, hvor frierier bliver mere og mere kreative, opfylder Urban Susniks frieri alle krav: oprigtighed, overraskelse, stærk symbolik og ... dristighed. Og for en gangs skyld er det ikke medaljen, der får hjerterne til at banke, men en ring, der blev taget på i det helt rigtige øjeblik efter en spektakulær flyvetur.