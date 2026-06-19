Disse sætninger, der lyder som komplimenter, skjuler måske noget andet.

Det er den slags sætninger, vi reagerer på med et "tak", sætninger, der spontant smigrer vores ego. Men selvom de måske lyder komplimenterende, når de kommer fra vores partner, er de ikke altid oprigtigt velmenende. De tilhører ordforrådet hos narcissistiske misbrugere og andre manipulatorer, der bruger dem som psykologiske våben. Disse uoprigtige komplimenter bør fremkalde mistanke snarere end flove smil.

"Du er den eneste person, der virkelig forstår mig."

Når vores partner hvisker denne sætning til os under sene betroelser eller mellem pizzabidder, der spises på kajen, flagrer vores hjerte, og sommerfugle flakker i maven. Vi føler pludselig, at vi har en gave til at lytte og besidder en overlegen evne til empati. Denne sætning er bestemt en balsam for vores selvværd, men den kan også tage form af kontrol. Det er lidt ligesom "os mod universet". Bag det, der virker som en rørende erklæring, kan der ligne et forsøg på følelsesmæssig isolation, der har til formål at skabe følelsesmæssig afhængighed.

"Du fuldender mig så godt"

Siden vores partner mødte os, siger han, at han endelig føler sig "hel", som om en del af sig selv manglede, før vi mødtes. Afhængigt af konteksten og hans fortid kan denne sætning ses som det ultimative bevis på kærlighed, et alternativ til det vanskelige "Jeg elsker dig". Nogle gange mener personen blot: "Du bringer noget værdifuldt til mit liv" eller "Vi er et fantastisk team".

Men denne sætning får en mere usund dimension, når den antyder, at den anden person er ansvarlig for vores stabilitet eller lykke. At være "uundværlig" for den anden persons velbefindende kan blive en tung følelsesmæssig byrde og føre til en særlig kvælende følelsesmæssig afhængighed .

"Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden dig."

Denne sætning, værdig til romantiske komedier eller manuskriptet til Romeo og Julie, virker ved første øjekast harmløs. Den giver os næsten en følelse af overlegenhed. Vi føler, at vi er vores partners tyngdepunkt, hjertet i deres liv, deres klippe. Når den udtales lejlighedsvis, i et øjeblik af ømhed eller taknemmelighed, er det ikke noget at bekymre sig om. Men når den gentages regelmæssigt, kan den blive mere betydningsfuld.

Bag denne sætning ligger der sommetider en form for følelsesmæssig afhængighed. Personen fortæller os ikke længere blot, at du betyder noget for dem; de antyder, at de ikke ville være i stand til at fungere, komme videre eller være lykkelige uden vores tilstedeværelse. Vi oplever så, at vi er betroet en implicit mission: at være deres kilde til glæde.

"Jeg har aldrig følt det sådan for nogen."

Efter denne sætning, som vi straks kategoriserer som en kompliment og praler med til vores venindegruppe, føler vi os som om, vi er på toppen af verden. Vi har den søde fornemmelse af at være "specielle" og af at have vækket nye følelser hos den anden person. Men hvis den kommer meget tidligt i forholdet eller bliver et konstant omkvæd, er det bestemt ikke første gang, vores partner har sagt den. Generelt bruger manipulatorer den til at nedvurdere deres bytte. De placerer os øverst på rangstigen for lettere at kunne nedgøre os og straffe os hårdt, når vi ikke når dette "ideal".

"Du er anderledes end alle de andre"

Det er en bagvendt kompliment, vi accepterer uden at klage, men den sætter os straks i konkurrence med vores partners ekskærester. Den får os til at tro, at vi er den udvalgte, den "heldige". Med andre ord, ved at møde os, vandt vores partner jackpotten. Men denne sætning, der formidler en følelse af eksklusivitet, har en dobbelt betydning. Dens formål: at fremskynde tilknytning og forstærke dette billede af en forelsket gentleman.

"Ingen vil nogensinde elske dig så højt som jeg gør."

Dette er nok en af de mest problematiske sætninger. Det er et af de mest åbenlyse eksempler på kærlighedsbombning , et skoleeksempel for parterapeuter. Bag denne overflod af kærlighed ligger ofte et foruroligende budskab: at få os til at tro, at denne romance er vores eneste chance for at blive elsket. Som om vi var Anastasias levende alter ego i Askepot: ikke engang en mulighed. Denne udtalelse har til formål at underminere selvtilliden og modvirke enhver tvivl om romancen.

En ægte kompliment giver dig frihed. Den anerkender dine kvaliteter uden at forsøge at kontrollere dig, få dig til at føle dig skyldig eller tvinge dig ind i en rolle. En falsk kompliment er derimod som en forgiftet kalk: smigrende på overfladen, men designet til at påvirke din adfærd. Derfor er det nogle gange nyttigt at se ud over ordene, så du ikke bliver narret af denne kalkulerede retorik.