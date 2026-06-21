"Fexting": Hvorfor det ofte komplicerer ting at skændes via sms

Reagerer impulsivt, skriver tre hævngerrige linjer og trykker på send. Fexting, et portmanteauord lånt fra engelsk, refererer til disse skænderier mellem par, der nu afgøres via sms. En praksis, der virker bekvem, men som terapeuter beskriver som særligt risikabel for romantiske forhold.

Fexting, et engelsk ord der er blevet et globalt fænomen

Udtrykket "fexting" er en sammensætning af to engelske ord: fighting og texting. Det refererer simpelthen til at skændes via skriftlige beskeder, hvad enten det er traditionelle sms'er, WhatsApp-samtaler eller beskeder udvekslet på enhver anden beskedapp. Ordet fik fremtrædende plads efter et bredt diskuteret interview med Jill Biden, tidligere førstedame i USA, der forklarede til Harper's Bazaar, at hun og hendes mand, Joe Biden, regelmæssigt fexede for at undgå at skændes foran Secret Service-agenter. Denne præsidentielle anekdote hjalp med at popularisere en virkelighed, der deles af millioner af almindelige par.

En praksis, der bedragerisk ligner en praktisk løsning

Ved første øjekast tilbyder sms'er adskillige fordele, i hvert fald på overfladen. For nogle terapeuter, der er blevet interviewet om emnet, hjælper denne praksis med at undgå de mest intense direkte konfrontationer. "Mine klienter siger, at sms'er giver dem mulighed for at opretholde et vist niveau af forbindelse, samtidig med at de stadig har plads til at udtrykke sig frit," forklarer Cindy Shu, en terapeut med speciale i ægteskabelige og familiemæssige problemer. Sms'er fjerner også presset ved at skulle løse konflikter med det samme. For parterapeut Lia Huynh kan disse skriftlige udvekslinger endda vise sig gavnlige for mere introverte mennesker eller dem, der har svært ved at udtrykke deres følelser højt. I teorien giver formatet mulighed for at tage et skridt tilbage, reflektere roligt, før man svarer, og undgå beklagelige ord, der siges i øjeblikkets hede.

Den største faldgrube: den totale mangel på nonverbal kommunikation.

Men bag disse tilsyneladende fordele advarer parforholdseksperter om en stor faldgrube. Ifølge psykologiforskeren Albert Mehrabians arbejde, der længe er citeret som reference, formidles cirka 55 % af et følelsesmæssigt budskab gennem kropssprog, 38 % gennem tonefald og kun 7 % gennem selve ordene. Selvom disse præcise tal fortjener en vis præcisering, er deres overordnede budskab i vid udstrækning valideret af forskning: en betydelig del af det, der kommunikeres i en samtale, er nonverbalt. Disse signaler er dog fuldstændig fraværende i tekstbeskeder. Det er umuligt at se din partners ansigt, deres blik, deres smil, deres tårer eller deres krydsede arme. Det er også umuligt at høre deres stemme. Alt, der udgør rigdommen – og trygheden – i en samtale mellem et par, forsvinder bag skærmen.

Risikoen for konstant at misforstå

Denne mangel på nonverbale signaler åbner døren for et andet problem: gentagne misforståelser. "Udvekslinger af tekstbeskeder mangler i høj grad nuance. Et simpelt punktum kan fortolkes som kulde eller aggression, selvom det ikke var afsenderens intention," observerer parpsykolog Marie Durand . En forsinket reaktion kan læses som manglende interesse, når den anden person blot var i et møde. Fraværet af en emoji kan virke iskoldt. En neutral tone kan virke kortfattet. Hver karakter bliver gennemsyret af en uforholdsmæssig følelsesmæssig ladning. Uden mulighed for øjeblikkelig afklaring ophobes misforståelser og giver næring til diskussionen i stedet for at løse den.

En følelsesmæssig distance er ved at udvikle sig.

I det lange løb kan konsekvenserne af sms-konflikter række langt ud over et simpelt, engangsskænderi. "Sms-skænderier kan skabe varig følelsesmæssig afstand i et forhold," observerer psykolog Samantha Rodman. Flere effekter akkumuleres over tid. Gentagne misforståelser undergraver gradvist tilliden. Virtuel kommunikation erstatter gradvist ansigt-til-ansigt-interaktioner og mindsker intimiteten. Uløste problemer hober sig op, fordi de ikke er blevet behandlet personligt. Og parret mister til sidst vanen med sund kommunikation og glemmer vigtigheden af at tage sig tid til at sætte sig ned og tale virkelig med hinanden.

Et falsk indtryk af kontrol

Den anden faldgrube ved sex ligger i den illusion, det skaber. Mange mennesker føler, at de har bedre kontrol over et skænderi via sms end ansigt til ansigt. Men bag en skærm tillader vi os ofte at sige ting, vi aldrig ville sige højt. Telefonens beskyttende barriere fungerer som en afskrækkende hæmningsfaktor: hårdere, skarpere, nogle gange mere sårende. Endnu værre er det, at budskabet forbliver. Mens ord sagt i vrede kan falme med tiden, forbliver en sms præget på den anden persons skærm, genlæst, tænkt over, nogle gange endda skærmbillede taget. En sætning, der fortrydes om morgenen, kan fortsætte med at hjemsøge parret om aftenen.

Når selve formatet bliver problematisk

Ud over indholdet af beskederne kan selve det at bruge denne kanal til at behandle følsomme emner nogle gange være problematisk. "Før du starter en følsom diskussion via sms, så spørg dig selv, om dette format virkelig er passende," anbefaler parterapeut Paul Martin. Nogle emner kræver tid, fysisk tilstedeværelse og opmærksom lytning: forræderi, en stor skuffelse, en vigtig beslutning for parret. At tale om dem via sms er som at haste igennem dem uden den nødvendige ro og sindsro. Risikoen er at forvandle en rigtig samtale til en række korte udvekslinger, hvor hver person holder fast i sin holdning uden virkelig at lytte til den anden.

Sådan begrænser du skaden

For par, der genkender sig selv i dette mønster, findes der flere strategier til at begrænse skaden. Den første er at identificere, hvad der absolut skal siges ansigt til ansigt, og at etablere en simpel regel: ingen seriøse skænderier via sms. Den anden er at lære at udsætte at svare på en irriterende sms. At vente et par timer, eller endda indtil et møde ansigt til ansigt, forhindrer ofte at forværre en allerede skrøbelig situation. Den tredje involverer at sætte tid af, efter en anspændt udveksling, til at afklare, hvad der skete i beskederne. Som psykolog Sue Johnson opsummerer : "Nogle gange er et udefrakommende perspektiv nødvendigt for at bryde fri fra negative mønstre og genetablere en følelsesmæssig forbindelse." At konsultere en parterapeut kan så gøre hele forskellen.

Selvom det virker bekvemt, maskerer sex faktisk en skrøbelig dynamik, der truer et forholds sundhed. Ved at fratage kommunikationen alt, hvad der beriger den – stemme, øjenkontakt, gestik – forvandler det det mindste fejltrin til et varigt sår. Det betyder ikke helt at forbyde sms'er under et skænderi, men snarere at bruge dem med omtanke. Og husk en simpel sandhed: rigtige samtaler, den slags der heler og forsoner, finder sjældent sted bag en skærm.