Det er i disse erhverv, at utroskab er udbredt, ifølge en foruroligende undersøgelse.

Visse erhverv synes at skabe miljøer, der er befordrende for romantisk utroskab, men det er vigtigt at huske, at jobbet i sig selv ikke "skaber" utroskab. Det er primært situationer, hvor nærhed, stress eller usædvanlige arbejdstider kan fremme mere intime interaktioner. En nylig britisk undersøgelse kaster lys over disse tendenser med nogle overraskende tal.

En britisk undersøgelse, der skaber røre

I Storbritannien blev der gennemført en undersøgelse med 3.800 deltagere for at forstå udenomsægteskabelige forhold på arbejdspladsen. Respondenterne blev spurgt om tidligere forhold til kolleger, og cirka 20 % indrømmede at have været deres partnere utro i denne sammenhæng. Undersøgelsen havde ikke til formål at stigmatisere bestemte professioner, men snarere at statistisk identificere de miljøer, hvor sådan utroskab var mest udbredt. Svarene var anonyme, hvilket forstærker oprigtigheden af tilståelserne, samtidig med at de naturligvis forblev selvrapporterede og ikke udtømmende.

Sektorer hvor utroskab er hyppigere

Sælgere er øverst på listen. Regelmæssige rejser, forretningsfrokoster og kundearrangementer skaber et miljø, hvor uformel nærhed og social interaktion er konstant. Dette mangedobler mulighederne for at opbygge relationer, der nogle gange kan række ud over den strengt professionelle sfære, bemærker undersøgelsen.

Lige efter dem er lærere og sundhedspersonale også blandt de erhverv, hvor uoverensstemmelser rapporteres hyppigere. I disse erhverv fremmer uregelmæssige arbejdstider, teamwork og den følelsesmæssige intensitet i interaktioner tillid og kammeratskab, som nogle gange kan udvikle sig til uventet intimitet, forklarer undersøgelsen.

De 10 mest berørte sektorer omfatter også:

Transport og logistik

Gæstfrihed, catering, events

Ingeniørvidenskab og industri

Fast ejendom og byggeri

Regnskab, bankvirksomhed og finans

Datalogi

Væbnede styrker

Disse miljøer deler ofte fælles faktorer: uregelmæssige arbejdstider, stærk teamsammenhold og situationer, hvor stress eller træthed kan bringe individer tættere sammen, påpeger undersøgelsen.

Erhverv hvor uoverensstemmelser er mindre hyppige

Omvendt synes nogle erhverv mindre udsatte. De videnskabelige og farmaceutiske sektorer topper listen over erhverv, der betragtes som de mest "loyale". Dernæst kommer rådgivning, ledelse samt retshåndhævelse og sikkerhed.

Forklaringerne er forskellige: mere regelmæssige arbejdstider, strenge etiske regler, en formaliseret virksomhedskultur eller simpelthen mindre uformel nærhed mellem kolleger. I disse sammenhænge forbliver interaktionerne mere professionelle, og mulighederne for følelsesmæssig intimitet er mere begrænsede.

En afstemning, ikke en uundgåelighed.

Det er vigtigt at forstå, at disse tendenser ikke definerer "typiske profiler" af utro personer. De afslører risikable kontekster: hyppige rejser, lange arbejdstider, nattevagter, alkoholforbrug ved arbejdsarrangementer eller håndtering af stress væk fra hjemmet. I disse situationer kan kolleger blive vigtige kilder til følelsesmæssig støtte, og nogle forhold kan række ud over den strengt professionelle sfære, især hvis parret oplever vanskeligheder.

Desuden understreger forfatterne af undersøgelsen, at dette er en selvrapporteret undersøgelse. Svarene kan være forudindtagede, og visse sektorer kan være over- eller underrepræsenterede. Derfor bør man ikke bedømme en persons troskab i kærlighed udelukkende ud fra deres profession.

I sidste ende er nøglen for et par ikke at undgå bestemte professioner, men at kommunikere tydeligt om grænser og tillid. Oprigtighed, lytning og gensidig respekt forbliver de sande grundpiller for at bevare intimitet og troskab, uanset den valgte karrierevej.