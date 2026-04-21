Dette fænomen, der er almindeligt hos par, maskerer faktisk reelle fysiologiske forskelle.

I mange parforhold gentager det samme scenarie sig: den ene person leder efter et tæppe, mens den anden åbner vinduet. Og denne kontrast er langt fra anekdotisk, da den kan forklares med meget reelle forskelle i, hvordan hver krop producerer, holder på og opfatter varme.

Hvorfor er den ene kold, når den anden er varm?

Dette almindelige fænomen er ikke blot et spørgsmål om komfort eller vane. Termoregulering, det vil sige kroppens evne til at opretholde sin indre temperatur, varierer fra person til person. Ikke alles krop producerer den samme mængde varme, og ikke alle fordeler den på samme måde.

Dette forklarer, hvorfor to personer i samme rum eller under den samme dyne i et parforhold kan opleve meget forskellige temperaturer. Fornemmelsen er almindelig, men den er ofte baseret på konkrete fysiologiske faktorer.

Metabolisme spiller en central rolle

En af de primære faktorer, der er involveret, er stofskiftet. Jo højere stofskiftet er, desto mere varme producerer kroppen i hvile. Omvendt kan et lavere stofskifte få dig til at føle dig koldere hurtigere. Skjoldbruskkirtlen, som spiller en rolle i reguleringen af stofskiftet, kan også påvirke denne opfattelse. NHS angiver en følelse af "koldere end normalt" som et almindeligt symptom på hypothyroidisme.

Blodcirkulation, kropsmasse og hormoner

Blodcirkulationen spiller også en vigtig rolle.Harvard Health påpeger, at flere faktorer kan forklare en vedvarende følelse af kulde, herunder lav kropsmasse, visse kredsløbsforstyrrelser eller et problem med skjoldbruskkirtlen.

Kropssammensætning spiller også en rolle. Harvard Health forklarer, at fedt fungerer som isolering, mens muskelmasse hjælper med at generere varme. Derfor oplever to personer af forskellig størrelse muligvis ikke det samme termiske miljø på samme måde. Hormoner spiller også en rolle, især når en skjoldbruskkirtelsygdom ændrer energiproduktion og temperaturregulering.

Hvorfor forekommer denne uoverensstemmelse så ofte hos par?

Denne mindre konflikt i hjemmet er så almindelig, fordi den involverer flere faktorer: subjektive følelser, komfortvaner og også biologiske parametre, der varierer fra person til person. Selv i den samme seng regulerer to kroppe ikke deres temperatur på præcis samme måde.

Det betyder ikke, at der er en absolut regel for alle par, men medicinske kilder bekræfter, at individuelle forskelle i stofskifte, kropsmasse, kredsløb og sundhedstilstand kan være nok til at forklare denne meget almindelige hverdagsafvigelse.

Når dette fænomen kræver lægehjælp

I de fleste tilfælde skyldes denne kontrast mellem to partnere simpelthen normale individuelle forskelle. Men hvis en fornemmelse af kulde eller varme bliver ny, intens eller vedvarende, anbefaler Cleveland Clinic at være opmærksom, især hvis den ledsages af træthed, svaghed eller andre symptomer.

Med andre ord er det ikke nødvendigvis et problem at have en partner, der altid er kold eller mere følsom over for varme. Denne hverdagslige uenighed tjener primært som en påmindelse om, at alles krop oplever temperatur forskelligt.

Hvis én person fryser, mens en anden føler sig varm, er det ikke blot et spørgsmål om personlighed eller særheder. Metabolisme, kredsløb, kropssammensætning og hormoner kan alle skabe en betydelig forskel i, hvordan de har det mellem to personer, der bor i det samme miljø.