Efter sit bryllup ankom hun til sin mands rugbykamp i en hvid kjole.

At sige "ja" til kærlighed og heppe fra sidelinjen af en rugbybane på samme dag? Amy Vinson formåede det. Bare timer efter sit bryllup overraskede denne britiske kvinde alle ved at dukke op i en hvid kjole på kanten af banen for at støtte sin splinternye mand under en afgørende kamp.

En brud ulig alle andre

Den 2. maj 2026 vil forblive en mindeværdig dato for Amy og Craig Vinson. Efter deres bryllupsceremoni i Weston, England, fulgte de nygifte ikke den traditionelle rute, der fører direkte til receptionen. Deres næste stop? Et rugbystadion. Craig skulle efter planen spille sæsonens sidste kamp med sit hold, Hornets RFC. For Amy var der ingen chance for, at hun ville lade sin mand gå glip af denne vigtige begivenhed. Så hun valgte at ledsage ham og heppe på ham fra sidelinjen, uden engang at skifte sin brudekjole ud.

Når passionen for sport kommer til brylluppet

Craig troede, han ville være nødt til at springe kampen over på grund af sit bryllup, men Amy havde andre ideer. Overbevist om, at dagen også skulle fejre deres fælles passioner, insisterede hun på, at kampen skulle være en del af festlighederne. Rugbyspilleren byttede derefter sit jakkesæt ud med sit sportstøj, komplet med et par hvide støvler specielt tilpasset deres bryllupsdato. En symbolsk detalje, der perfekt illustrerede denne dag dedikeret til kærlighed og sport.

En kærlighedshistorie, der altid har været forbundet med rugby

Parret mødtes på en datingside i efteråret 2023. Da de fastsatte deres bryllupsdato, var sportskalenderen stadig ukendt. Overlapningen mellem deres bryllup og sæsonens sidste kamp var derfor rent tilfældig. I stedet for at se dette som en hindring, forvandlede Amy og Craig situationen til et unikt minde. For dem var det naturligt at integrere rugby i deres særlige dag. Amy forklarede endda til den britiske avis Metro, at dette valg passede dem perfekt, hvorimod andre måske ville have fundet det overraskende.

En fest delt med et helt fællesskab

Dette unikke arrangement samlede familie, venner og klubmedlemmer i en særlig varm atmosfære. Ud over parret deltog et helt lokalsamfund i fejringen. Rugby spiller en vigtig rolle i deres liv og har givet dem mulighed for at skabe mange venskaber gennem årene. At indarbejde denne passion i deres bryllup virkede helt naturligt.

Og dagen sluttede smukt: Hornets RFC vandt med en score på 45 til 19. Efter kampen samledes de nygifte, deres gæster og flere spillere for at forlænge festlighederne med en hyggelig sammenkomst.

Ved at vælge at kombinere ægteskab og rugby skabte Amy og Craig Vinson en dag, der virkelig afspejlede dem. Fyldt med følelser, holdånd og fælles øjeblikke beviser deres historie, at der ikke findes én måde at fejre kærligheden på. Og billedet af bruden i sin hvide kjole, der hepper på sin mand fra sidelinjen, vil uden tvivl forblive et af de mest værdsatte minder fra deres ægteskab.