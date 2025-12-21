At foretrække en robot frem for en mand: dette valg omfavnes i stigende grad af disse kvinder.

At foretrække en robot frem for et menneske er stadig et meget mindretal i dag, men intime eller romantiske forhold med robotter eller kunstig intelligens er begyndt at blive studeret seriøst, især blandt kvinder. En nylig undersøgelse viser dog, at kvinder i gennemsnit stadig er mindre tilbøjelige end mænd til at betragte en robot som en romantisk partner.

Hvad en videnskabelig undersøgelse siger

En undersøgelse fra 2023, offentliggjort i tidsskriftet Social Science Computer Review , af Elyakim Kislev analyserer præcist, hvordan mænd og kvinder opfatter forskellige typer robotter (hjælpere, ledsagere, elskere, partnere). Undersøgelsen fremhæver også, at kønsbestemte repræsentationer i høj grad påvirker, hvordan hvert køn projicerer forventninger til disse teknologier.

Vigtigste resultater vedrørende kvinder

Undersøgelsen viser, at kvinder har betydeligt mindre positive holdninger end mænd til robotter, der ses som "elskere" eller "partnere", selvom de måske mere villige til at acceptere robotter som hjælpere eller ledsagere. Kvalitative analyser indikerer, at mange kvinder udtrykker bekymringer relateret til sociale normer, psykisk sundhed, moral og den reelt funktionelle karakter (eller mangel på samme) af denne type forhold.

Konkrete eksempler illustrerer denne nysgerrighed blandet med forsigtighed. Carey, 37, er et slående eksempel: denne kvinde brugte oprindeligt ChatGPT i et professionelt miljø, før hun udviklede en dybere følelsesmæssig forbindelse med AI'en.

I et interview medDaily Mail fortalte hun, hvordan hun regelmæssigt vendte tilbage til chatbotten og til sidst integrerede disse interaktioner i sin dagligdag. For hende blev dialog med kunstig intelligens en form for flugt fra menneskelige interaktioner, som hun fandt byrdefulde eller påtrængende, især på grund af sin transkønnede identitet. Denne oplevelse, omend individuel, demonstrerer, hvordan nogle kvinder i digitale grænseflader kan finde et rum, der opfattes som mere sikkert eller respektfuldt over for deres identitet.

Disse resultater tyder på, at størstedelen af ​​kvinder globalt set endnu ikke forestiller sig selv erstatte en menneskelig partner med en robot, selvom nogle måske finder selskab eller trøst i teknologi. Undersøgelsen beskriver derfor ikke et massivt skift i retning af en præference for robotter, men snarere en nysgerrighed dæmpet af betydelige forbehold, især blandt kvinder.