Disse AI-genererede podcasts, der forklarer "hvordan man beholder en mand", er bekymrende.

På sociale medier dikterer selvsikre podcastere kvinder, hvordan de skal "beholde en mand". Problemet? De eksisterer ikke, og deres retrograde diskurs tjener primært til at sælge illusioner og træningsprogrammer.

"Kærlighedstrænere", der aldrig har eksisteret

Et svagt oplyst studie, professionel mikrofon, en komponeret stemme: disse "relationseksperter" har alle kendetegnene for succesfulde podcastere. Alt, undtagen det essentielle. De er udelukkende AI-genereret, fra deres stemmer til deres ansigtsudtryk. Der ligger ikke et fuldlængde show bag disse personaer: kun korte klip, skræddersyet til algoritmen, der uendeligt afspilles på TikTok, Instagram, Facebook og YouTube.

En undersøgelse beskrev sagen om en virtuel "vært", der på bare et par måneder fik over 110.000 abonnenter, og hvor videoer blev set af millioner, selvom der ikke var nogen rigtig kvinde bag skærmen. Metoden er endnu mere effektiv, fordi den spiller på et velkendt register: det velvillige råd, vennen, der "ved bedst".

En gammel patriarkalsk diskurs, ompakket af AI

Bag den moderne teknologiske fernis er det underliggende budskab forældet. Disse videoer genbruger dybt patriarkalske scenarier: bliv aldrig "en kilde til stress" for din partner, "gør dig selv attraktiv" ved ikke at gøre noget, eller accepter ideen om, at en mand kan elske en kvinde "uden at gøre noget", når det modsatte er sjældent. Det meste af dette indhold begrænser mænd og kvinder til traditionelle roller og præsenterer disse påbud som universelle sandheder.

Det implicitte budskab er krystalklart: kvinder skal udslette sig selv, blive "praktiske" og justere deres ambitioner for ikke at skade mandlige egoer. Maskuline avatarer, alle muskler og dybe stemmer, sætter let kønnene op mod hinanden og spiller på usikkerheder. Langt fra at "frigøre", som de hævder, genaktiverer disse diskurser de mest rodfæstede hierarkier mellem kønnene.

Parrets byrde, stadig og altid på kvindernes skuldre

Den mest slående bias er også den mest afslørende: disse videoer er næsten udelukkende rettet mod kvinder. Det er dem, der skal tilpasse sig, forudse den anden persons behov og være beroligende, mens mandens ansvar næsten aldrig bliver sat spørgsmålstegn ved.

Men eksperter minder os om, at et balanceret forhold afhænger af begge parters indsats, ikke udelukkende af kvinders indrømmelser. Ved at forvandle kærlighed til en liste over regler, der skal følges for at være værd at overholde, lægger dette indhold hele byrden af følelsesmæssigt arbejde på kvinder. Denne asymmetri, under dække af "kloge" råd, foreviger netop de ubalancer, som årtiers feministiske kampe har søgt at afvikle.

En standardiseret æstetik og en vildledende neutral tone

Emballagen fortæller også en historie. Langt de fleste kvindelige avatarer har glatte, standardiserede ansigtstræk, en kalibreret skønhed, der er beregnet til at legemliggøre den "opfyldte" kvinde, der har styr på det hele. Budskabet om selvtillid leveres således fra ansigtet af en perfekt, kunstig kvinde - et uopnåeligt ideal, fordi det bogstaveligt talt ikke eksisterer.

Det er netop denne overfladiske banalitet, der gør processen så snigende. Mens noget AI-genereret indhold udmærker sig ved sine mærkelige eller spektakulære aspekter, antager disse klip en helt almindelig tone. Intet advarer publikum om, at de ser fiktion: kun den formidlede ideologi skiller sig ud, og selv da kun for dem, der følger meget med. Den tilsyneladende naturlighed afværger mistanken og får tilbagegangen til at virke selvindlysende.

En bredere bølge af online "retraditionalisering"

Disse syntetiske podcastere opstod ikke ud af ingenting. De er en del af en veldokumenteret digital trend: "re-traditionaliseringen" af kønsroller, drevet i de senere år af "tradwive"-bevægelsen, influencere der glorificerer den underdanige husmor og åbent afviser feminisme.

Forskere har vist, at dette indhold, under sin fernis af hjemlig sødme, fungerer som en sand antifeministisk propaganda rettet mod et ungt publikum. En undersøgelse fra University of Hawaii, offentliggjort i tidsskriftet Terrorism and Political Violence, identificerede tilbagevendende temaer: ideen om, at feminisme er i modsætning til femininitet, at den "skader" kvinder, og at den bør bebrejdes snarere end de sande strukturelle årsager til kvinders vanskeligheder. Andre undersøgelser, såsom dem, der er udført på Annenberg School of University of Pennsylvania, analyserer, hvordan disse fortællinger udnytter platformenes æstetiske og algoritmiske koder til at sprede sig massivt. AI-genererede podcastere er den automatiserede, industrialiserede version, der er i stand til at producere denne diskurs i det uendelige.

Bag beskeden, en hæveautomat

Tag ikke fejl: målet er ikke at starte en debat om kærlighed. Disse konti trives i et boomende marked. Ifølge Grand View Research kan den virtuelle influencer-sektor nå næsten 45,9 milliarder dollars i 2030 med en årlig vækst på over 40 %.

Næsten alle disse sider fungerer som en tragt til betalte træningskurser, der angiveligt lærer, hvordan man selv skaber denne type indhold: startpakker, accelererede programmer, kurser, der lover at mestre "formlen for realisme", dubbing og stemmekloning for at "omdanne visninger til indtægter". Det samme mønster er overalt: Når videoen går viralt, omdirigerer kontoen til en "AI-indflydelsesskole" eller en masterclass, der sælger løftet om at blive rig ved at producere lignende indhold. Det virkelige produkt er ikke parret; det er kvinderne og mændene, der ser med.

At opretholde en kritisk tankegang i lyset af "blød propaganda"

En podcastvært citeret af WIRED opsummerer faren ved denne tilgang: det er "blød propaganda", en ren, gentagelig og letfordøjelig fortælling, der subtilt former forventninger uden nogensinde at tilbyde nuancer, dybde eller ansvarlighed. Risikoen er desto større, fordi dette råd er rettet mod et publikum, der søger følelsesmæssig tryghed, og som er klar til at stole på en selvsikker og poleret tone.

Stillet over for denne subtile offensiv er det bedste våben stadig kritisk tænkning: at identificere disse indhold for det, de er – kommercielle fiktioner, at afvise ideen om, at kærlighed koger ned til en liste over indsatser, som kvinder skal yde, og at huske, at ingen kunstig intelligens, uanset hvor poleret den er, indeholder opskriften på et sundt parforhold.

Under deres tilsyneladende uskyldige ydre spreder disse virtuelle podcastere et reduktivt og ulige syn på relationer, primært i økonomiske interesser. I en tid, hvor kunstig intelligens udvisker linjerne mellem sandhed og løgn, minder de os om en åbenlys sandhed: Bag ethvert råd, der er for poleret til at være ægte, ligger ofte en ideologi og et kasseapparat. Mere end nogensinde før er det en politisk handling at kende oprindelsen af en besked, og hvem der drager fordel af den, især i et patriarkalsk samfund.