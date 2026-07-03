At kysse din partner med lipgloss: Trenden der skaber røre på de sociale medier

Mens kvinder engang ledte efter læbestiftmærker på deres partneres skjortekraver i jagten på bevis på utroskab, giver de i dag deres bedre halvdel klæbrige kys for at teste deres intimitetsniveau. På sociale medier bruger kvinder lipgloss og jagter deres partneres mund, som måske eller måske ikke er modtagelige for dette udtværede kys med en vanilje- eller candyflosssmag.

Et lakeret kys, der ikke altid behager alle.

På sociale medier er kærligheden i fuld gang, og selv de mest intime gestus af hengivenhed bliver offentlige. Kvinder nyder at improvisere kompatibilitetstests baseret på tilsyneladende hverdagsagtige aktiviteter, som at skrælle en appelsin eller se en fugl flyve . Ifølge deres seneste forholdsvurdering, som helt sikkert ville vække undren blandt sexologer , deler et par alt, inklusive de sukkerholdige ingredienser i frisk påført lipgloss.

Metoden er enkel. De påfører lipgloss som en del af deres sædvanlige rutine og beder uskyldigt deres partner om et kys med deres silkebløde læber. Og selvom disse herrer ikke kan se forskel på blush og øjenskygge, bliver de ikke narret. De bemærker den fløjlsbløde tekstur foran dem.

Stillet over for denne velcro-lignende makeup, trækker nogle mænd sig instinktivt tilbage, som om deres partner har en smitsom sygdom. Andre er mere imødekommende og reagerer på denne bøn om hengivenhed med ømhed. Men generelt holder disse herrer afstand og sender endda foruroligede blikke ind i kameraet. Det mest sigende eksempel er videoen af @ashleylamarca, hvor offeret for dette kosmetiske angreb hvisker "hjælp!" Mens kvinder normalt afværger deres partneres tilnærmelser for at undgå at ødelægge deres makeup, sætter denne virale trend en fælde for dem.

Når en øm gestus bliver en viral anekdote

På sociale medier leger kvinder katten efter musen med deres partnere og jagter dem med lipgloss i hånden. Nogle partnere leger med og indrømmer nederlag med det samme, mens andre lader som om, de kæmper. De mest fjendtlige tørrer deres læber med håndryggen i et afskyeligt udtryk, som det ses i @évaequentins video, men det ser ikke ud til at dæmpe parrets humør.

Få partnere reagerer nervøst, når de opdager denne usædvanlige tekstur i deres intime øjeblikke . Denne æstetiske udfordring forvandles hurtigt til legende drillerier og fører til et godt grin. Faktisk er denne form for munter drillerier faktisk ret god for parrets daglige helbred.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Appalachian State University (Boone, Californien) styrker spontan latter, uanset om den stammer fra en dårlig joke, en hullet pyjamas eller lipgloss, der gives fra ansigt til ansigt, kemien.

Teknikker til at undgå pletter i munden

For at bevare denne kærlige gestus på trods af en sukkersød læbestift eller en livlig læbestift, har nogle selvfølgelig veludviklede teknikker. For at undgå at have læber, der glitrer hele dagen, eller give indtryk af at være trådt ud af et cirkus, efterligner de et kys på afstand med en slags "kysseluft". Andre vælger en forstærket "high five", inspireret af gamle venner eller fodboldspillere. Ideen? At skabe en følelsesmæssig forbindelse på trods af denne silkebløde barriere.

Desuden er et kys, for dem der ikke er særligt taktile, ikke den eneste indikator for et elskende par. I sidste ende har hver partner sit eget kærlighedssprog, og følelser udtrykkes gennem berøring, ord, konkrete handlinger og endda gaver. I denne sammenhæng er lipgloss blot endnu et påskud for at observere, hvad par allerede gør dagligt uden rigtig at indse det: justere, forhandle, finde løsninger og opfinde små ritualer, der i sidste ende bliver deres fælles koder.

På sociale medier vil tendensen sandsynligvis forsvinde lige så hurtigt, som den opstod, erstattet af en anden, mere absurd eller mere sofistikeret, som igen vil forvandle en banal gestus til et kollektivt fænomen. Men i relationer efterlader den et mere varigt præg: ideen om, at selv de enkleste gestus kan blive legepladser, testområder eller blot rum for improviseret medvirken.