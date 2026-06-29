Hun ledte efter kærligheden på billboards: Som 42-årig annoncerer Lisa nogle vidunderlige nyheder.

Elsker livet
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Seljan Salimova / Pexels

En amerikansk kvinde har besluttet at genopfinde sin søgen efter kærlighed med dristighed og kreativitet. Efter en billboardkampagne gik viralt i Californien, har Lisa Catalano annonceret, at hun har fundet kærligheden. Det er en historie, der minder os om, at kærlighedens veje nogle gange kan overraske os.

En viral kampagne i hjertet af Californien

I 2025 vakte Lisa Catalano furore på Highway 101. Hun valgte en ukonventionel tilgang til at møde sin fremtidige partner: billboards med hendes billede, ledsaget af en dedikeret hjemmeside, MarryLisa.com. Målet var enkelt og klart: at omgå traditionelle datingapps og direkte nå singler, der søgte et seriøst forhold. Meget hurtigt spredte hendes initiativ sig ud over Californien og blev et globalt mediefænomen , rost for sin originalitet og dristighed.

En hjemmeside designet som en ægte ansøgning om kærlighed

MarryLisa.com er langt fra en simpel romantisk appel, men fungerer som en struktureret ansøgning. Kandidater skal udfylde en detaljeret, næsten professionelt udseende formular. Lisa beskriver tydeligt sine vigtigste kriterier: en universitetsuddannelse, en upåklagelig straffeattest og værdier, der er forenelige med hendes egne.

Hun udviser også en stærk intention: at opbygge et stabilt forhold med planer om ægteskab og familie i den nærmeste fremtid. Denne gennemsigtighed er lige så tiltalende, som den er overraskende. Den giver hendes tilgang en selvsikker, næsten strategisk dimension, hvor hjerte og klarhed bevæger sig fremad sammen.

En engageret tilgang og en stærk personlig investering

Denne søgen efter kærlighed repræsenterer også en betydelig økonomisk forpligtelse. Mellem billboards, hjemmesideoprettelse, visuelle elementer og kommunikation nærmer de samlede omkostninger sig flere tusinde dollars. Dertil kommer de personlige forberedelser: fotosessioner, billedforbedring, garderobe og opmærksomhed på hver eneste detalje. Denne tilgang afspejler et stærkt ønske om at præsentere sig selv i det bedst mulige lys, med selvtillid og autenticitet.

En imponerende bølge af ansøgninger

Projektet blev en øjeblikkelig succes. Inden for få måneder blev der indsendt næsten 4.000 ansøgninger, hvoraf langt de fleste blev vurderet som seriøse. Denne stigning i interesse afslørede en bredere virkelighed: mange voksne søgte stadig efter et stabilt og ægte forhold, nogle gange efter flere romantiske oplevelser. Lisas projekt blev således et socialt spejl, der fremhævede et dybt behov for autentiske forbindelser.

Et uventet møde langt fra tegnene

Paradoksalt nok kommer kærlighed ikke fra det system, der er sat i værk. I januar 2026 møder Lisa Catalano sin partner gennem en traditionel datingapp. En morsom detalje bidrager til historien: han havde set en af billboardene, men havde aldrig ansøgt. Et muntert og næsten poetisk sammentræf, der understreger uforudsigeligheden i menneskelige møder.

En historie bygget med tålmodighed

Før parret forpligtede sig, tog de sig god tid. Nitten dates fulgte over tre måneder, i en gradvis og rolig progression. Lisa beskriver nu en 35-årig mand, bosiddende i San Francisco-området, som opfylder hendes grundlæggende forventninger såvel som hendes naturlige tilhørsforhold. Et forhold, der sandsynligvis vil blive bygget på et solidt fundament, med ømhed og følelsesmæssig stabilitet.

I sidste ende annoncerer Lisa i dag blot, at hendes mål er nået: hun er i et forhold, lykkelig og i fred. Hendes historie minder os om, at kærlighed kan opbygges på tusind måder, nogle gange de mest uventede, og at den ofte opstår, når livet naturligt tager sin gang.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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