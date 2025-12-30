"Tinselling", dette nye udtryk, der fremhæver en giftig dynamik mellem to mennesker

Festsæsonen har en unik evne: den vækker både ømme følelser og skjulte spændinger. Familiesammenkomster, venner omkring bordet, traditioner at ære… alt synes at opmuntre par til at udstråle et forenet, tæt og strålende image. Selv hvis det betyder at tilsløre virkeligheden. Det er netop den mekanisme, der beskrives af udtrykket "tinselling", et koncept, der kaster lys over en relationel dynamik, der er lige så udbredt, som den sjældent sættes spørgsmålstegn ved.

Tinselling: når parret bliver et udstillingsvindue

Udtrykket blev populariseret af Tina Wilson , en parforholdsekspert og grundlægger af appen Wingman. Princippet? At skabe illusionen om, at alt er fint i forholdet, især offentligt, mens der eksisterer meget reelle sårbarheder bag kulisserne. Ligesom et smukt pyntet juletræ, der allerede er lidt tørt indeni, består blikfang i at forskønne det ydre for at undgå at konfrontere den indre uro.

I praksis kan du måske genkende dig selv, hvis du nedtoner uenigheder foran dine nærmeste, omhyggeligt undgår visse "følsomme" emner eller spiller den perfekte duo for at opretholde et beroligende image. Dette er ikke manipulation, og det er heller ikke mangel på kærlighed; det er ofte en følelsesmæssig beskyttelsesstrategi, nogle gange ubevidst.

Hvorfor falder så mange par ind i dette mønster?

Socialt pres vejer tungt. Højtiden er fyldt med uudtalte forventninger: lykke, samhørighed og menneskelig varme. I denne idealiserede situation kan det virke upassende, ja endda skamfuldt, at indrømme, at jeres forhold går igennem en hård periode. Som følge heraf foretrækker mange at sætte deres følelser på pause, "indtil det går over".

Ifølge adskillige undersøgelser indrømmer en betydelig andel af par, at de pynter på deres historie under familiesammenkomster af frygt for at skuffe, bekymre sig eller modtage negative kommentarer. Denne følelsesmæssige camouflage kommer dog med en pris: Ved konstant at undgå problemet udsætter man nødvendige samtaler og tillader frustrationer at ulme.

De lumske virkninger af en "facade af harmoni"

At lade som om, alt er fint, løser ingenting. Tværtimod kan det øge kløften mellem det, du viser, og det, du føler. Denne dissonans skaber stress, følelsesmæssig udmattelse og nogle gange en følelse af isolation, selv inden for et forhold.

I det lange løb kan tinselling undergrave tillid og fremme følelsesmæssig distance. Uudtalte problemer hober sig op, fysisk spænding opbygges, og følelser undertrykkes. Et sundt forhold er dog ikke et uden konflikter; det er et, hvor man kan navigere i konflikter sammen med respekt og aktiv lytning. Jeres følelser, behov og grænser er legitime. De fortjener plads, ikke at blive fejet ind under gulvtæppet.

Sådan slipper du for blikselgeri uden at sprænge alt i luften

Det første skridt er at være god ved dig selv og dit forhold. At erkende, at alt ikke er perfekt, mindsker ikke din værdi eller værdien af jeres forhold. Faktisk er det ofte et tegn på følelsesmæssig modenhed.

Professionelle anbefaler at vælge et stille øjeblik – ofte efter ferien – for at åbne en dialog. Ikke for at anklage, men for at dele: hvad der tynger dig, hvad der mangler, hvad der kunne ændres. At sætte ærlige ord på dine følelser styrker den følelsesmæssige intimitet og giver dig mulighed for at genoprette forbindelsen, krop og hjerte, i et mere autentisk rum.

I sidste ende handler det ikke om at opgive glæde eller samhørighed, men om at acceptere, at et levende par er et ægte, uperfekt og udviklende par. Og det er netop denne autenticitet, der gør et forhold dybt smukt, stærkt og berigende.