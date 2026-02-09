Fra stolthed til skam: hvorfor det er blevet pinligt at være i et forhold

At ændre sin forholdsstatus på Facebook fra "single" til "i et forhold" plejede at være næsten et tegn på succes, endda en måde at øge sin popularitet på. Dengang var det den ultimative præstation at poste sukkersøde billeder af sig selv, mens man holdt hænder eller arm i arm. Men nu er disse billeder, der drypper af kærlighed og dokumenterer hele parrets liv, mindre synlige i vores feeds, som om det er blevet passé at have en kæreste.

Skjul din kæreste i stedet for at vise ham frem

"For at leve lykkeligt, lev i det skjulte ." Dette ordsprog har aldrig været mere sandt. Dengang der var jordbærsmagende Vans og MP3-afspillere, fremviste piger deres partnere som trofæer. De havde knap nok gjort deres romance officiel, før de allerede postede sukkersøde kærlighedserklæringer på deres Facebook-vægge. De taggede deres partnere i eksplicitte opslag og delte hver eneste udflugt, komplet med sentimentale snapshots. Vi så denne snak helt tæt på og rakte praktisk talt ud efter popcornene. Hele deres tilstedeværelse på sociale medier drejede sig om deres kærester og lignede en saftig telenovela.

Men tiderne har ændret sig. I dag higer kvinder efter mere diskretion. Hvor de engang klistrede deres kærestes ansigt ud over hele internettet, lader de nu hans tilstedeværelse blive antydet. De proklamerer ikke længere højlydt "Jeg er i et forhold", de holder endda denne romantiske virkelighed for sig selv. De sjældne glimt af deres kærlighedshistorie er begrænset til fingerspidser, silhuetter eller en kunstnerisk sløring. Det er ikke kun for at beskytte deres privatliv, at de overskygger deres partnere, men også for at bevare deres image. For det ser ud til, at det at være i et par i 2026 ikke længere er en cool etiket, men et tegn på at være passé.

Kvinder, der er opmærksomme på deres uafhængighed, ønsker ikke længere at definere sig selv gennem deres partnere, men de ønsker heller ikke at opnå et Bridget Jones-lignende ry. Med andre ord nyder de de sociale fordele ved at være i et par uden at falde i fælden med at være overdrevent knyttet til deres bedre halvdel. De bevæger sig væk fra det stereotype billede af kvinden, der er besat af sin bedre halvdel. Journalisten Chante Joseph, der skriver for Vogue UK , har undersøgt, hvad der svarer til en 2.0-version af en romantisk boykot.

Mere end en trend, en sindstilstand

På bare få år er kvinder gået fra den lidenskabelige Juliet til den rebelske Elizabeth Bennet. Langt fra at gøre deres følelsesmæssige afhængighed håndgribelig og efterlade spor af den på deres onlineprofiler, forbliver de forsigtige med deres romantiske informationer. Journalisten, der bragte dette mentalitetsskifte og denne selvcensur blandt par i den digitale tidsalder frem i lyset, spurgte sine 65.000 følgere om det.

Og hvis kvinder bliver holdt tilbage med hjerte- emojis og nuttede billeder, er det ikke kun for at virke uafhængige eller moderne. Det er også fordi de frygter, at skæbnen vil straffe dem for denne udstrømning af kærlighed. "Nogle frygtede det 'onde øje', overbeviste om, at det at vise deres lykke ville fremkalde så intens jalousi, at det i sidste ende ville ødelægge deres forhold," forklarer journalisten. Andre forventede også bruddet og den smertefulde opgave med at rydde op online.

Alle disse undskyldninger skjuler et almindeligt, men uudtalt argument: at være sammen med en mand er ikke længere en gave, men en byrde. At have en kæreste er mere skamfuldt end at gå ud med toppen på baglæns eller tandpasta i munden. Og dette er ikke radikal feminisme, blot et udtryk for en dybere træthed.

Det er mere populært at være single end at være i et parforhold.

I gymnasiet var det nærmest en velsignelse at have en kæreste, en social præstation. Den almindelige pige i skolen blev pludselig centrum for opmærksomheden på gangene, den seje figur alle elskede bag sit skab. Som om denne afslappede kæreste var en kilde til succes, som om en pige havde brug for en mand for at føle sig hel, endda levende.

Det er tydeligt, at "kæresteeffekten" ikke længere virker. Desuden er normerne ved at vende, til fordel for enlige kvinder. Disse kvinder, der engang blev set blive gamle alene omgivet af deres horder af katte, er nu mere misundte end dem, der sidder fast med deres partnere. Måske fordi de repræsenterer frihed, uafhængighed og selvrespekt - egenskaber, der nogle gange går tabt i parforholdets vanvid. I USA er det at leve som et par ikke længere normen for et stigende antal 25- til 34-årige, der vælger at forblive single: deres antal er fordoblet på et halvt århundrede.

Søde, sukkersøde billeder af par får ikke længere hjerter til at blafre online; de fremkalder kvalme. Denne sentimentale tilbageholdenhed er næsten symptomatisk. Som om en kæreste var en (ikke så) sød synd. Parret i sig selv er en lidenskabsdræber.