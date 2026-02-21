Search here...

For at finde kærligheden er hun afhængig af byannoncering: 4.000 bejlere venter på hende.

Elsker livet
Fabienne Ba.
@marrylisaofficial/TikTok

For at omgå datingapps valgte hun en radikalt anderledes metode. I Californien brugte Lisa byernes billboards til at finde sin kommende mand ... og initiativet tiltrak mere end 4.000 bejlere, ifølge hende.

Kæmpe billboards til at finde din soulmate

Lisa, der bor i San Mateo, Californien, besluttede sig for at tænke ud af boksen. Træt af online dating lejede hun digitale billboards langs Highway 101, en travl vej, der forbinder Santa Clara med det sydlige San Francisco. Hendes ansigt vises i stort format, ledsaget af en klar besked: hun leder efter en mand.

Nysgerrige bilister inviteres til at besøge hendes hjemmeside, hvor hun forklarer sin tilgang og de kriterier, hun anser for at være essentielle. Historien blev rapporteret af New York Post og efterfølgende taget op af flere internationale medier. Initiativet vakte hurtigt nysgerrighed og reaktioner på sociale medier.

Detaljerede kriterier

På sin hjemmeside specificerer Lisa, at hun leder efter "en mand i alderen 35 til 47 år, der ønsker at stifte familie i den nærmeste fremtid." Hun angiver også, at hun "værdsætter at dele politiske overbevisninger" og placerer sig selv på venstrefløjen. Denne gennemsigtighed er en integreret del af hendes tilgang. Målet: at undgå misforståelser og spare tid. På mindre end et år har mere end 4.000 mænd reageret på hendes opfordring.

Efter en omhyggelig indledende screening forklarede hun, at hun havde udvalgt omkring tyve profiler. Af disse blev fem inviteret på dates. Hun beskrev udvælgelsen som "gennemtænkt og organiseret". På Valentinsdag fortalte Lisa endda, at hun havde tilbragt aftenen med en af de kandidater, som hun havde haft kontakt med et par uger tidligere. Deres planer omfattede en biograftur og en simpel middag.

En splittende tilgang

Mens nogle bifalder initiativets originalitet og dristighed, kritiserer andre det kraftigt. Reaktionerne på sociale medier er blandede. Nogle brugere beskriver tilgangen som "desperat", mens andre ser den som "en trodsig måde at genvinde kontrollen over sit kærlighedsliv".

Lisa forklarer, at hun lancerede denne kampagne med et strejf af humor, frustreret over begrænsningerne ved datingapps. Hun indrømmer, at hun ikke havde forventet den medieopmærksomhed, eksperimentet ville få. For at beskytte sit privatliv beder hun udvalgte kandidater om at underskrive en fortrolighedserklæring. Hun anser denne forholdsregel for nødvendig i betragtning af sit projekts synlighed.

Når kærligheden bliver offentlig

Byreklame, normalt forbeholdt kommercielle kampagner, bliver et værktøj til at finde kærligheden. Lisas initiativ rejser spørgsmål om grænsen mellem privat og offentligt rum. Ved at vise sin søgen efter en partner på billboards, der er synlige for tusindvis af bilister hver dag, forvandler hun en intim søgen til et projekt.

Dette valg fremhæver også de vanskeligheder, som nogle singler står over for, når de bruger traditionelle digitale værktøjer. Ved at annoncere sig selv på Highway 101 omgår Lisa algoritmer for at tale direkte til offentligheden. Selvom resultatet af hendes eventyr stadig er usikkert, er én ting sikkert: hendes initiativ har allerede haft en effekt.

Ved at leje billboards for at finde kærligheden, forvandlede Lisa i sidste ende sin personlige søgen til et mediefænomen. Hendes "eksperiment" illustrerer den kreativitet, nogle mennesker udviser i deres søgen efter en soulmate. Mellem dristighed, kontrovers og håb demonstrerer dette californiske initiativ i sidste ende, at kærlighed nogle gange også kan findes ... i stor skala.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Forberedelse af argumenter i dit hoved: denne almindelige mentale refleks forklaret

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Forberedelse af argumenter i dit hoved: denne almindelige mentale refleks forklaret

Før der opstår skænderier offentligt, øver vi dem i hovedet som et manuskript. Vi øver vores svar, finpudser...

Er overfloden af profiler på datingsider et problem for parforholds stabilitet?

Datingapps giver adgang til hundredvis af profiler på få minutter. Kan dette indtryk af konstant overflod svække forhold,...

Hvad er "hoboseksuelle"? Dette nye giftige datingfænomen

I den moderne datingverden vinder et nyt begreb frem på sociale medier: hoboseksuel. Bag dette spændende ord gemmer...

Under Super Bowl-pauseshowet blev dette par gift foran hele verden.

Under Super Bowl-pauseshowet i 2026 forvandlede et par begivenheden til en sand eventyrscene og sagde "Ja" foran millioner...

Fra stolthed til skam: hvorfor det er blevet pinligt at være i et forhold

At ændre sin forholdsstatus på Facebook fra "single" til "i et forhold" plejede at være næsten et tegn...

"Heteropessimisme": Hvorfor så mange kvinder vender sig væk fra det traditionelle parforhold

Du er ikke alene om at være træt af traditionelle kærlighedshistorier. Heteropessimisme refererer til denne voksende desillusionering blandt...

© 2025 The Body Optimist