For at finde kærligheden er hun afhængig af byannoncering: 4.000 bejlere venter på hende.

For at omgå datingapps valgte hun en radikalt anderledes metode. I Californien brugte Lisa byernes billboards til at finde sin kommende mand ... og initiativet tiltrak mere end 4.000 bejlere, ifølge hende.

Kæmpe billboards til at finde din soulmate

Lisa, der bor i San Mateo, Californien, besluttede sig for at tænke ud af boksen. Træt af online dating lejede hun digitale billboards langs Highway 101, en travl vej, der forbinder Santa Clara med det sydlige San Francisco. Hendes ansigt vises i stort format, ledsaget af en klar besked: hun leder efter en mand.

Nysgerrige bilister inviteres til at besøge hendes hjemmeside, hvor hun forklarer sin tilgang og de kriterier, hun anser for at være essentielle. Historien blev rapporteret af New York Post og efterfølgende taget op af flere internationale medier. Initiativet vakte hurtigt nysgerrighed og reaktioner på sociale medier.

Detaljerede kriterier

På sin hjemmeside specificerer Lisa, at hun leder efter "en mand i alderen 35 til 47 år, der ønsker at stifte familie i den nærmeste fremtid." Hun angiver også, at hun "værdsætter at dele politiske overbevisninger" og placerer sig selv på venstrefløjen. Denne gennemsigtighed er en integreret del af hendes tilgang. Målet: at undgå misforståelser og spare tid. På mindre end et år har mere end 4.000 mænd reageret på hendes opfordring.

Efter en omhyggelig indledende screening forklarede hun, at hun havde udvalgt omkring tyve profiler. Af disse blev fem inviteret på dates. Hun beskrev udvælgelsen som "gennemtænkt og organiseret". På Valentinsdag fortalte Lisa endda, at hun havde tilbragt aftenen med en af de kandidater, som hun havde haft kontakt med et par uger tidligere. Deres planer omfattede en biograftur og en simpel middag.

En splittende tilgang

Mens nogle bifalder initiativets originalitet og dristighed, kritiserer andre det kraftigt. Reaktionerne på sociale medier er blandede. Nogle brugere beskriver tilgangen som "desperat", mens andre ser den som "en trodsig måde at genvinde kontrollen over sit kærlighedsliv".

Lisa forklarer, at hun lancerede denne kampagne med et strejf af humor, frustreret over begrænsningerne ved datingapps. Hun indrømmer, at hun ikke havde forventet den medieopmærksomhed, eksperimentet ville få. For at beskytte sit privatliv beder hun udvalgte kandidater om at underskrive en fortrolighedserklæring. Hun anser denne forholdsregel for nødvendig i betragtning af sit projekts synlighed.

Når kærligheden bliver offentlig

Byreklame, normalt forbeholdt kommercielle kampagner, bliver et værktøj til at finde kærligheden. Lisas initiativ rejser spørgsmål om grænsen mellem privat og offentligt rum. Ved at vise sin søgen efter en partner på billboards, der er synlige for tusindvis af bilister hver dag, forvandler hun en intim søgen til et projekt.

Dette valg fremhæver også de vanskeligheder, som nogle singler står over for, når de bruger traditionelle digitale værktøjer. Ved at annoncere sig selv på Highway 101 omgår Lisa algoritmer for at tale direkte til offentligheden. Selvom resultatet af hendes eventyr stadig er usikkert, er én ting sikkert: hendes initiativ har allerede haft en effekt.

Ved at leje billboards for at finde kærligheden, forvandlede Lisa i sidste ende sin personlige søgen til et mediefænomen. Hendes "eksperiment" illustrerer den kreativitet, nogle mennesker udviser i deres søgen efter en soulmate. Mellem dristighed, kontrovers og håb demonstrerer dette californiske initiativ i sidste ende, at kærlighed nogle gange også kan findes ... i stor skala.