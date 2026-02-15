Er overfloden af profiler på datingsider et problem for parforholds stabilitet?

Datingapps giver adgang til hundredvis af profiler på få minutter. Kan dette indtryk af konstant overflod svække forhold, når et par først er dannet? Mellem illusionen af uendelige muligheder og de skiftende kærlighedsnormer kaster adskillige videnskabelige undersøgelser lys over denne debat.

En "kærlighedsmarkeds"-logik analyseret af forskere

Platforme som Tinder, Bumble og Meetic er baseret på princippet om at akkumulere profiler filtreret efter kriterier. Denne mekanisme er blevet undersøgt i dybden af psykologen Eli Finkel og hans kolleger.

I en analyse offentliggjort i Psychological Science in the Public Interest forklarer forskere, at datingsider forvandler søgen efter kærlighed til en udvælgelsesproces, der kan sammenlignes med et marked struktureret af algoritmiske filtre. Ifølge dem kan eksponering for et stort antal muligheder ændre, hvordan individer vurderer potentielle partnere, og forstærke ideen om, at der altid er et mere passende alternativ.

Valgets paradoks: for mange muligheder, mindre tilfredshed?

Konceptet "valgparadokset", udviklet af psykologen Barry Schwartz, antyder, at en multiplikation af muligheder kan reducere tilfredshed og øge beslutningsangst.

Anvendt på online dating kan dette fænomen forklare, hvorfor nogle mennesker har svært ved at forpligte sig til et langvarigt forhold. Kendskabet til et stort antal tilgængelige profiler kan fremme ideen om, at en potentielt "bedre" partner stadig er inden for rækkevidde. Det er vigtigt at bemærke, at dette koncept ikke er specifikt for datingapps, men det bruges regelmæssigt af forskere til at analysere deres effekter.

Er engagementet virkelig svækket?

Nogle undersøgelser viser, at blot det at blive udsat for alternativer kan påvirke, hvordan vi opfatter den udfoldende historie. En undersøgelse offentliggjort i Computers in Human Behavior undersøger dynamikken i app-baserede møder. Den fremhæver vigtigheden af kommunikation og overgangen til offline-interaktioner for at opretholde en stærk forbindelse. Forskerne peger på, at anvendelsen – ikke selve værktøjet – i høj grad bestemmer kvaliteten af forholdet.

Forskerne konkluderer ikke, at mangfoldigheden af profiler mekanisk fører til brud, men de fremhæver den centrale rolle, som brugernes adfærd spiller.

Er par dannet online mindre stabile?

I modsætning til nogle forudfattede meninger viser de tilgængelige data ikke, at par, der mødtes online, er mere skrøbelige.

En storstilet undersøgelse analyserede over 19.000 ægteskaber i USA. Resultaterne viser, at par, der mødtes online, rapporterede sammenlignelige – eller endda lidt højere – niveauer af tilfredshed end dem, der mødtes offline, samt en lidt lavere separationsrate på tidspunktet for undersøgelsen. Disse data tyder på, at mødemetoden ikke i sig selv er en faktor i ægteskabelig skrøbelighed.

Trivialiseringen af datingapps

Brugen af digitale platforme er blevet udbredt i de senere år. Ifølge Pew Research Center rapporterede cirka 30 % af amerikanske voksne i 2020 , at de havde brugt en datingapp eller -hjemmeside.

Rapporten fremhæver, at selvom nogle oplevelser er negative (chikane, upassende adfærd), beskriver et flertal af brugerne deres samlede oplevelse som positiv eller neutral. Denne normalisering hjælper med at integrere online dating i moderne romantiske forhold, uden nødvendigvis at det indebærer øget ustabilitet.

Illusionen af overflod, en psykologisk snarere end en strukturel faktor

Forskningen er enig om ét punkt: Overfloden af profiler kan påvirke opfattelsen af alternativer, men det fører ikke automatisk til en svækkelse af relationer. Følgende faktorer spiller en afgørende rolle:

klarhed over relationelle intentioner

kommunikation omkring eksklusivitet

følelsesmæssig investering

kompatibilitet og fælles projekter

Med andre ord fungerer applikationen som et værktøj. Relationsdynamikken afhænger primært af partnernes adfærd og forventninger.

Mellem valgfrihed og forpligtelse

Spredningen af profiler kan skabe et indtryk af uendelige muligheder, hvilket potentielt kan føre til vedvarende ubeslutsomhed hos nogle mennesker. Tilgængelige videnskabelige data viser dog ikke, at par dannet via datingapps er mindre stabile. Styrken af et forhold hviler primært på interpersonelle faktorer: tillid, kommunikation og gensidig forpligtelse. Datingapps ændrer, hvordan folk forbinder sig, men de bestemmer ikke i sig selv stabiliteten af et forhold.

I et miljø, hvor mulighederne synes talrige, er evnen til at vælge og investere fortsat den virkelige udfordring i nutidige romantiske forhold.