En professor analyserer den ideelle mængde tid at tilbringe sammen for at dyrke harmoni i et parforhold.

Der er par, der gør alt sammen og lever som siamesiske tvillinger, og så er der andre, der kun ser hinanden kort og lever deres liv som bofæller. Ifølge Dr. John Gottman, en psykologiprofessor ved University of Washington, der har studeret "den ideelle mængde tid at tilbringe sammen", er det ikke så meget varigheden, der betyder noget, men snarere hvordan man investerer den tid sammen. At se hinanden mindre, men dybere, er hemmeligheden bag lykke.

6 timer sammen, men ikke bare på en hvilken som helst gammeldags måde

Dr. John Gottman , der har undersøgt kærlighed fra alle vinkler gennem hele sin karriere og gjort parforhold til sit primære studieemne, har identificeret den ideel mængde tid at tilbringe sammen. For at et par kan vare og holde gnisten i live gennem årene, bør de tilbringe seks timer om ugen sammen. Der er dog en kunst i, hvordan man udfylder denne fælles tid. Ideen er ikke blot at være side om side og scrolle fra hver sin ende af sengen.

Som parforholdseksperten foreslår, bør denne tid fordeles klogt i løbet af ugen, så hvert enkelt øjeblik bliver en intim handling. Så i stedet for at skynde sig ud af sengen om morgenen og kaste dynen over hinandens ansigter, så benyt lejligheden til at bekræfte jeres kærlighed uden at gøre et stort nummer ud af det. I stedet for at være klistret til din telefon og bombardere hinanden med Reels, så genoptag kontakten med din partner ved at improvisere en hurtig massage eller en byge af kys. Eksperten understreger kvaliteten af disse øjeblikke. Disse " genoplivning af flammen "-slots føles som romantiske mellemspil i pligtplanen .

Vigtige øjeblikke om morgenen (10 minutter om ugen)

Morgenen er som regel et travlt øjeblik. Alt sker i et halsbrækkende tempo. Vi spiser morgenmad, mens vi klæder os på for at spare tid, og vi styrter ind ad døren og råber: "Vi ses i aften!" Vi er knap nok opmærksomme på vores partner. Men selvom vi ikke er i humør til at tale, kan vi spørge vores partner, hvordan de havde det, da de vågnede , og hvad deres planer er for dagen. "At vise interesse for den anden person, selv kortvarigt, er et værdifuldt tegn på opmærksomhed," forklarer psykologen.

Daglige sammenkomster (1 time og 40 minutter om ugen eller 20 minutter om dagen)

Når vi kommer hjem efter en lang dag, går vi direkte hen til sofaen og tænker på intet andet end at slappe af. Vi foretrækker varmen fra vores tæppe frem for vores partners. Men vores første instinkt bør være at kramme og kysse vores soulmate i seks sekunder (ingen grund til en timer), og derefter reflektere over vores dag og undgå at klage. Disse øjeblikke med forbindelse hjælper med at genopbygge båndet efter en dag væk.

En meningsfuld dialog (35 minutter om ugen)

Vi er bedre til at kritisere end til at komme med romantiske erklæringer. Vi minder vores partner om, at de ikke har taget skraldespanden ud, eller at de har glemt at hænge vasketøjet op, men vi smigrer sjældent deres ego. Alligevel er der ingen grund til at vente på Valentinsdag for at takke vores partner for at være der og overøse dem med blomster. Ingen grund til at kaste sig ud i Shakespeare-monologer eller genopføre en scene fra "Notting Hill". Vi kan blot sige : "Jeg er stolt af dig" eller "Du betyder så meget for mig hver dag." Det er særligt givende (og det går begge veje). Venlighed er smitsom.

Kærlige gestus (35 minutter om ugen)

Det siger sig selv: ethvert par har deres eget kærlighedssprog. Nogle ser barnlige skænderier som tavse "Jeg elsker dig", mens andre foretrækker følsomheden i inderlige samtaler eller varmen ved fysisk berøring. Ideen? At komme tættere på hinanden følelsesmæssigt, at genopbygge forbindelsen mellem sind. Så vi foreskriver os selv 5 minutters ømhed hver dag.

En romantisk aften (2 timer om ugen)

Og vi taler ikke om aftener, hvor alle er på deres telefon eller opslugt af fjernsynet. Uanset om det er en middag derhjemme, der er tilberedt i fællesskab, en brætspilssession, en gåtur i måneskinnet eller en pause i spaen, har vi simpelthen brug for at komme sammen, væk fra " pendling, arbejde, søvn "-rutinen.

Gør status over dit kærlighedsliv (1 time om ugen)

Nogle psykologer anbefaler at organisere "diskussionsaftener" for at undgå "trykkoger"-effekten og forhindre følelserne i at eksplodere. Der er dog ingen grund til at være så "radikal". I kan også sidde omkring et bord med nogle snacks (for at lette stemningen) og brainstorme om jeres kærlighedsliv. Hvorfor ikke lave en "følelseskrukke"? Skiftes til at tegne fra en lap papir og diskutere jeres følelser. Det er bestemt mere behageligt end at have et offentligt skænderi i stuen og udsætte hele nabolaget for lyden af det.

Ved at planlægge seks timers kvalitetstid med vores partner, sætter vi forholdet tilbage i topform uden at kvæle hinanden. Dette er med til at genoprette harmonien i hjemmet og styrke vores kærlighed hver dag.