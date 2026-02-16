Forberedelse af argumenter i dit hoved: denne almindelige mentale refleks forklaret

Før der opstår skænderier offentligt, øver vi dem i hovedet som et manuskript. Vi øver vores svar, finpudser vores argumenter og varmer op til denne verbale sparring, så vi ikke bliver taget på sengen, når konfrontationen endelig finder sted. Men når øjeblikket kommer, har vi nogle gange hukommelsessvigt og er nødt til at improvisere. At forudse skænderier i et forhold er ikke en triviel refleks, og en sexolog forklarer denne mentale forberedelse til sammenstød.

At forberede argumenter i hovedet, en almindelig vane

Der er skænderier, der opstår ud af ingenting, og andre, som vi simulerer i vores sind længe før, de finder sted. Det er lidt ligesom at varme op inden et skænderi. Vi ønsker ikke, at vores ord skal overgå vores tanker, eller at vores vrede skal få os til at sige ting, vi vil fortryde i det næste sekund.

Så vi øver scenen på forhånd, forestiller os vores partners potentielle reaktioner og kaster os ud i et manuskript, der er værdigt til det store lærred. Udefra set er det næsten en teaterforestilling eller et anfald af vanvid. Hvis vi som børn fortæller hinanden imaginære historier fyldt med enhjørninger og magiske feer, improviserer vi som voksne falske dialoger mellem os selv og vores bedre halvdel over noget så trivielt som en rodet vasketøjsrutine eller en sjusket huslig pligt.

Vi opdager, at vi taler med os selv, reviderer vores argumenter, øver vores sætninger, som om vi forbereder os til en stor mundtlig eksamen eller deltager i en retssag. Denne meget realistiske øvelse i den forestående konflikt er ikke en "perfektionistisk piges vrangforestilling", og det er heller ikke en "psykopats" aktivitet, som det nogle gange antydes. På TikTok joker kvinder endda med denne praksis og skriver "Jeg øver mig i at skændes med min kæreste" til melodien af Eminems "Rap God". Det er næsten et overgangsritual. At forberede skænderier i hovedet, ligesom en taleboble i en tegneserie, har reel værdi for de involverede. Det er en måde at bevare kontrollen og berolige sig selv. Inden for psykologi er oversættelsen anderledes.

En ubevidst måde at undgå konflikter på

At forberede argumenter i hovedet, selvom de aldrig bliver til noget, er ikke bare en romantisk komedie-trope. Det er almindeligt, især blandt kvinder. Det er i hvert fald den konklusion, sexologen Gigi Engle er nået frem til på siderne i Refinery29 . Og nej, det er ikke et tegn på en overaktiv fantasi, men snarere en tendens til at minimere følelser og undertrykke frustrationer.

"Nogle kvinder skaber scenarier og skænderier i deres hoveder for at undgå konflikter, fordi vi har lært, at disse følelser skal undertrykkes," påpeger eksperten. Kort sagt foretrækker vi at udspille skænderier i vores hoveder og kun løse dem halvhjertet i stedet for at udtrykke dem klart til vores partner. Og det er ikke af frygt for konsekvenserne, men snarere fordi vi siger til os selv, at "det er ikke det værd" eller "jeg overdriver." Det er lettere at give os selv imaginære irettesættelser end at sende dem til den rigtige person, nogle gange endda til det næste rum.

Men det er også en form for selvsabotage.

At forberede argumenter i vores hoveder giver os en vis magt i øjeblikket, men denne vane kan hurtigt give bagslag. "I heteroseksuelle forhold forventes det, at vi glatter tingene ud," forklarer eksperten. Som følge heraf kan vi miste søvn for at blødgøre vores kritik, forberede mildt provokerende åbningsreplikker og forudse vores partners reaktioner. Vi fylder vores sind med "fantom"-argumenter for at beskytte vores partner så meget som muligt på den store dag.

Paradoksalt nok forsømmer vi vores eget ved at prioritere vores partners velbefindende. Vi holder krisemøder, brainstormer med vores veninder for at få andres meninger og genopfører endda telenovelaer på badeværelset af ren altruisme. Dette er ikke en kærlighedshandling; det er selvsabotage.

Når vi mentalt forbereder os på skænderier, bliver vi defensive, vi affyrer fornærmelser, og vi forestiller os det værst tænkelige scenarie, som om der ikke var noget andet muligt udfald. Vi tyr til dramatisk tænkning uden nogensinde at overveje et fredeligt alternativ, hvorimod det i virkeligheden blot ville være et spørgsmål om moden og konstruktiv dialog . Nogle gange forestiller vi os, at vi får overtaget og vinder "hvem har ret"-spillet. Igen påpeger eksperten, at dette ikke er sundt. Hun minder os om, at enhed er bedre end splittelse.

At planlægge skænderier i hovedet kan være kontraproduktivt og gøre mere skade end gavn for et forhold. En psykolog interviewet af Time Magazine anbefaler at planlægge skænderier i stedet for at surmule i stilhed eller råbe ad hinanden.