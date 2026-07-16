Som 101-årig fortsætter denne kvinde med at svømme og deler sin vision om et "langt og aktivt liv".

Samfund
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Giovanna Kamimura / Pexels

Som 101-årig inspirerer Betty Morris med sin energi og livsglæde. Denne Michigan-indbygger fortsætter med at svømme hver dag, deltager i Zumba-hold og forbliver fuldstændig uafhængig. Hendes hemmelighed? En rutine bestående af bevægelse, menneskelig forbindelse og små glæder. Hun deler sine fire gyldne regler.

1. Bevæg dig hver dag, uden at stræbe efter præstation

I næsten fyrre år har Betty Morris taget sin badedragt på, når hun tager til YMCA-poolen i Jackson, Michigan. En vane, der begyndte takket være en vens råd, og som med tiden er blevet en sand livsstil. "Jeg kunne ikke leve uden den. Hver gang nogen spørger mig, hvorfor jeg har levet så længe, svarer jeg: 'Det er takket være sport.' Vand diskriminerer ikke. I en pool kan man gøre alt," fortalte hun NBC.

For hende er svømning meget mere end blot fysisk aktivitet. Hun betragter endda YMCA som et andet hjem og tilskriver meget af sit velvære til denne regelmæssige praksis. Hendes motto er klart: i vandet kan alle udvikle sig i deres eget tempo uden at dømme. Hver lørdag deltager den hundredårige også i en Zumba-time og nyder gåture med sin datter.

2. Dyrk taknemmelighed dagligt

Ud over fysisk aktivitet lægger Betty Morris vægt på en tankegang, hun altid har haft med sig: at leve med taknemmelighed. Ifølge hende hjælper det at starte hver dag med et taknemmeligt hjerte én med at se det positive og fuldt ud nyde nuet. Hendes datter bekræfter, at denne holdning er en integreret del af hendes personlighed. Betty er altid smilende og entusiastisk, og hun elsker at dele øjeblikke med andre og udstråler en varm energi.

3. Sociale relationer, en sand drivkraft

For denne hundredeårige er det lige så vigtigt at holde kontakten med andre som at passe på sin krop. I svømmehallen og i kirken tager hun sig tid til at snakke med de mennesker, hun møder, og hun husker endda deres navne. Denne ægte nysgerrighed omkring andre beriger hendes daglige liv og opretholder et stærkt netværk af relationer. Det er et bevis på, at udvekslinger, samtaler og fælles aktiviteter også bidrager til et rigt og meningsfuldt liv.

4. Forkæl dig selv uden at have dårlig samvittighed

Betty Morris lever ikke en livsstil baseret på afsavn. Selvom frugt og grøntsager spiller en rolle i hendes kost, giver hun ikke afkald på de lækkerier, hun nyder. Blandt hendes favoritter er ristet brød med rigeligt hjemmelavet jordbærsyltetøj, det brød hun bager hver uge, og peanut butter fudge, som hun nyder med glæde. Det er en måde at minde os om, at en bæredygtig balance også kan omfatte de fødevarer, der bringer os glæde.

For at fejre sin 101-års fødselsdag pustede Betty Morris naturligvis sine lys ud i YMCA, omgivet af sine kære. Dette billede indkapsler perfekt hendes filosofi: at holde sig i gang, pleje de relationer, der betyder noget, og værdsætte livets små glæder. Hendes livshistorie minder os om, at et langt og aktivt liv ikke nødvendigvis afhænger af strenge regler.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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