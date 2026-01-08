Disse holdninger i voksenalderen kan stamme fra en barndom, der manglede moderlig støtte.

Din barndom var ikke fyldt med "du kan klare det" eller "jeg tror på dig". Din mor, som skulle være din største støtte og bakke op om dig, selv da du ville blive tryllekunstner, var sjældent enig med dig. I stedet for at løfte dig op, trak hun dig ned. Og hvis du har disse holdninger i dag, er det helt sikkert fordi din mor ikke støttede dig dengang.

Du tvivler konstant på dig selv, selv når alt går godt.

Vi vokser alle op med tanken om, at "den perfekte mor" findes et sted: den, der opmuntrer, beroliger, lytter og siger "Jeg tror på dig" uden tøven. Virkeligheden er langt mere kompleks. En mor er ofte en skulder at læne sig op ad, men nogle gange er det ikke hende, der løfter os op, men hende, der skubber os ned. Hun er ikke hende, der fjerner forhindringer, hun er hende, der skaber dem. Mens nogle mødre støtter deres børns drømme om at rejse verden rundt, deres sangkarrierer og deres romantiske valg, forbliver andre reserverede.

Voksne, der ikke blev opmuntret som børn, internaliserer ofte tanken om, at deres valg, tanker og ønsker ikke er meget værd. Hvis din mor ikke støttede dig som barn, har du sandsynligvis en tendens til at sætte spørgsmålstegn ved dig selv. Og det går ud over, hvad der er rimeligt. Du fejrer aldrig dine succeser, du spørger andre om deres mening om alt, og du har denne vedvarende følelse af "ikke at være nok". Denne konstante selvtillid er ikke et karaktertræk. Det er konsekvensen af år brugt på at vokse op i din mors kolde ligegyldighed.

Du har svært ved at udtrykke dine behov

I stedet for at være involveret i din opvækst, forblev din mor en tilskuer til din vækst. Hun løftede aldrig en finger for at hjælpe dig eller gøre din hverdag lettere. Når du vokser op i et miljø, hvor dine følelsesmæssige behov ikke bliver opfyldt, ender du ofte med ... ikke at føle dem længere. Som et resultat siger du i dag "ja" til alle, selv når det er uden for dine grænser. Du nægter at bede om hjælp, fordi du tror, at personen foran dig har noget bedre at lave. Endnu værre er det, at du føler, at du er for krævende, når du udtrykker noget.

Du søger tvangsmæssigt ekstern bekræftelse

Uden moderlig støtte gør et barn, hvad det kan, for at berolige sig selv: det lærer at charmere, at behage, at tilpasse sig. Hvis din mor ikke støttede dig i barndommen, har du sandsynligvis udviklet dig baseret på andres meninger. I dag går du i panik ved tanken om at skuffe nogen, og du præsenterer altid den bedste version af dig selv, selvom det betyder at forråde, hvem du virkelig er. Du gør alt for at fortjene en plads i andres hjerter og nå toppen af deres agtelse. Dette behov er ikke et indfald: det er en overlevelsesstrategi, der læres meget tidligt.

Du er meget hård ved dig selv

En mor, der ikke støtter, er ofte en mor, der kritiserer, bagatelliserer eller sammenligner. Hvis du voksede op med den psykologiske baggrundshistorie om stedmoderen i Askepot, er du endnu hårdere ved dig selv. Du overøser dig ikke med ros; du hakker kun i tornene. Din indre stemme hvisker konstant nedværdigende sætninger: "Du kunne have gjort det bedre." "Alle andre kan gøre det undtagen dig." "Lad dig ikke rive med." Disse er blot fjerne ekkoer af din mor. Denne hårdhed er ikke naturlig; den kan overvindes, fordi den ikke er din. Den blev givet videre til dig.

Du tiltrækker ofte ubalancerede forhold.

Når du ikke har modtaget støtte, bliver dine følelsesmæssige lejer uklare. Som følge heraf risikerer du i voksenalderen at acceptere forhold, hvor du giver meget ... og modtager meget lidt. Hvis du ikke fik støtte fra din mor i barndommen, troede du sandsynligvis, at dette var normen. I dag accepterer du det, mange anser for at være røde flag. På arbejdet og i dit kærlighedsliv er forhold vaklende, og du er den, der har ventet, håbet, tvivlet og følt dig skyldig.

Gode nyheder: det er aldrig for sent at forsørge sig selv

At genkende disse tegn betyder ikke at pege fingre ad din mor , men at forstå, hvordan din historie har formet dig. Din mor har måske også manglet anerkendelse i sin barndom og blot gentaget, hvad hun engang troede var "rigtigt". Hvis din mor ikke støttede dig i din barndom, bærer du arrene, og dette kan have en negativ indflydelse på din dagligdag. Du kan dog bryde denne cyklus:

ved at lære at tale blidt til dig,

ved at vælge gensidige relationer,

ved at sætte grænser,

ved at værdsætte din indsats frem for dine "resultater".

Du er måske ikke vokset op med en støttende mor, men du kan blive den kvinde, der forsørger sig selv, og det er uendeligt stærkt.