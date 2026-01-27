Denne tyv havde ikke forventet at støde ind i en triatlonentusiast.

Under en turistrejse til London havde Elizabeth Lopez Aguilar ikke forventet at opleve en scene taget direkte ud af en actionfilm. Denne amerikanske sportsentusiast var sammen med sin partner på gangbroen ved Royal Victoria Docks i Canary Wharf-distriktet, da hun lagde sin telefon på jorden for at optage en kort TikTok-video med udsigt over Themsen. På et splitsekund snuppede en fremmed iPhonen og løb væk. Hvad han ikke vidste var, at hans offer ikke bare var en hvilken som helst turist.

En lynhurtig reaktion, fanget af kameraet

På tidspunktet for tyveriet optog telefonen stadig hele scenen. Optagelserne viser tydeligt tyvens hånd, der griber fat i enheden, efterfulgt af en hektisk jagt. Elizabeth, der først er overrasket, tror, at det er en joke fra hendes partner. Da hun ser manden forsvinde ind i mængden, indser hun hurtigt, at det er et røveri. Uden tøven sætter hun efter ham i fuld fart.

To år med triatlon, der gør hele forskellen

Hvad lommetyven tydeligvis ikke havde forudset, var, at den unge kvinde havde dyrket triatlon og sprint i to år. Med få skridt lukkede Elizabeth Lopez Aguilar afstanden mellem dem. Hendes partner, også atletisk, sluttede sig til løbet. Parret spurtede gennem gangbroerne på London-perronen til forbløffelse for forbipasserende. Scenen, kort men intens, sluttede hurtigt: Elizabeth formåede at indhente manden og blokere hans vej, hjulpet af sin partner. Overrumplet ydede tyven ingen modstand.

Tyven giver op uden kamp

Stillet over for parrets beslutsomhed og ude af stand til fysisk at konkurrere, afleverede lommetyven telefonen uden at skændes. Han smuttede derefter væk lige så diskret, som han var ankommet, sandsynligvis ivrig efter at undgå enhver kontakt med myndighederne. Sagen kunne være endt der, men videoen af hændelsen, der utilsigtet blev optaget, tiltrak hurtigt opmærksomhed på sociale medier. Klippet, der er blevet set tusindvis af gange, er lige så morsomt, som det er overraskende.

"Han vidste ikke, hvem han lavede en omgang med."

I et interview med et britisk medie fortalte Elizabeth om scenen med en blanding af distance og humor. "Jeg tror, han absolut ikke anede, hvem han havde med at gøre," kommenterede hun, stadig overrasket over at have fundet sin telefon så hurtigt. For hende tjener dette uheld primært som en påmindelse: Selv på steder med mange mennesker er opportunistiske tyverier hyppige, og man skal altid være på vagt, selv mens man optager en simpel video.

En oplevelse uden juridiske konsekvenser

Trods tyveriet besluttede Elizabeth og hendes partner sig ikke til sagen. Manden havde ikke været voldelig og returnerede straks den stjålne genstand. Parret foretrak at lægge hændelsen bag sig, da de ikke ønskede at gøre det til en juridisk sag. Den unge amerikanske kvinde lærte ikke desto mindre en lektie af dette uheld: i fremtiden ville hun aldrig lade sin telefon være uden opsyn, især ikke i et turistområde.

På få sekunder gik Elizabeth Lopez Aguilar fra at være en simpel forbipasserende til en formidabel forfølger, og et røveriforsøg blev til en spektakulær fiasko. For tyven vil dette uheld sandsynligvis forblive en mindeværdig oplevelse.