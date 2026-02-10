Når AI antager et menneskeligt ansigt: Denne ultrarealistiske robot skaber kontrovers

I Kina har virksomheden DroidUp netop afsløret Moya, en humanoid robot med forbløffende realisme. Udstyret med integreret kunstig intelligens og en biomimetisk krop, der er i stand til at imitere menneskelige bevægelser og udtryk, vækker denne prototype lige så meget beundring som bekymring.

En robot med et menneskelignende udseende

Moya er designet til at flytte grænserne for robotteknologi og beskrives som "verdens første intelligente biomimetiske robot". Den humanoide robot, der er 1,65 meter høj og vejer 32 kilogram, kan prale af perfekt proportionerede ansigtstræk, en flydende gang og endda en simuleret kropstemperatur mellem 32 og 36 °C. Under sin officielle afsløring – rapporteret af South China Morning Post – tryllebandt Moya publikum: den smiler, går, reagerer på øjenkontakt og gengiver ansigtsmikroudtryk med en subtilitet, der sjældent ses i en robot. Disse egenskaber gør denne robot til et teknologisk vidunder, men også et emne for debat.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af AIBS News 24 (@aibsnews24)

Uroen i den "uhyggelige dal"

Selvom Moya imponerer med sin realisme, har mange internetbrugere også udtrykt utilpashed over dens "næsten menneskelige, men ikke helt" bevægelser. Denne ubehag svarer til det velkendte "uncanny valley"-fænomen, beskrevet i 1970 af den japanske robotforsker Masahiro Mori. Ifølge denne teori bliver selv de mindste ufuldkommenheder mere foruroligende, jo tættere en robots ansigt og væremåde kommer på et menneskes, og skaber en følelse af uhyggelig besynderlighed.

På kinesiske sociale medier spænder reaktionerne fra teknologisk beundring til udbredt frygt, hvor nogle beskriver Moya som "for menneskelig til at være betryggende." Andre kritiserer endnu engang valget af et meget konventionelt udseende: en slank kvindekrop med fremhævede kurver på toppen, iført makeup, langt lyserødt hår, lys hud og klædt i en figursyet jumpsuit i bløde farver.

Mod en ny generation af humanoider

DroidUp hævder, at Moya ikke er begrænset til en demonstrationsrolle. Virksomheden planlægger at implementere denne robot i sektorer, der kræver direkte menneskelig interaktion, såsom sundhedspleje, uddannelse og detailhandel. I modsætning til andre producenter, der foretrækker bevidst stiliserede eller mekaniske robotter for at undgå forvirring, satser DroidUp på fuldstændig realisme og satser på en gradvis accept af denne nye generation af "levende" maskiner. Moya forventes at være kommercielt tilgængelig inden udgangen af 2026 til en anslået pris på omkring 1,2 millioner yuan (ca. €147.000).

Kort sagt markerer Moya et vigtigt skridt i udviklingen af robotter, der repræsenterer kunstig intelligens og er i stand til at interagere følelsesmæssigt og intuitivt. Denne udvikling rejser dog spørgsmålet om grænserne for menneskelig imitation. Mellem videnskabelig kunnen og eksistentiel svimmelhed synes Moya at repræsentere den fremtid, der er ved at tage form...