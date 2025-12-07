Slut på brusere? Denne maskine, der "vasker mennesker", skaber røre

Ideen virkede usandsynlig i går, men i dag er den virkelighed: en maskine, der vasker dig som tøj, uden at ryste, skaber røre på de sociale medier. Midt mellem science fiction og meget reel innovation fremstår denne "menneskelige vaskemaskine" som en af de mest usædvanlige genstande i slutningen af 2025.

En stjerneattraktion i Japan

Verdensudstillingen i Japan i 2025 bød bestemt på sin andel af overraskelser, men ingen skabte så meget opmærksomhed som denne futuristiske kapsel. Det japanske firma Science Corp, der allerede er kendt for sin højteknologiske tilgang til hverdagen, har netop annonceret den officielle lancering af sin maskine, der er designet til at ... vaske hele mennesker. På Osaka Expo trak prototypen imponerende køer og blev en af showets stjerner. Det må siges, at konceptet er nok til at tiltrække selv de mest skeptiske.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af ミラブルのサイエンス【公式】 (@science_mirable)

Hvordan fungerer denne maskine, der vasker folk?

Princippet er næsten foruroligende simpelt: I stedet for at træde ind i et almindeligt brusebad, ligger du ned i en kokonlignende kapsel. Når låget er lukket, klarer apparatet det hele. Den renser dig blidt, som en vaskemaskine, men uden at centrifugere og med særlig fokus på din komfort. Alt dette ledsages af afslappende musik, der forvandler en almindelig rutine til et øjeblik med ro.

En idé født i 1970'erne

Denne forbløffende kreation er inspireret af en model, der blev præsenteret på verdensudstillingen i Osaka ... i 1970. Den nuværende præsident for videnskab, dengang 10 år gammel, var dybt imponeret over denne visionære opfindelse. Årtier senere besluttede han at genopfinde den i en moderne version. Videnskabens talsmand Sachiko Maekura forklarer endda, at maskinen "ikke kun renser kroppen, men også sjælen." For at opnå dette inkorporerer den pulsmåling og sporing af visse vitale tegn, hvilket garanterer en fordybende, blid og sikker oplevelse.

Begrænset produktion og en svimlende pris

Prototypen, der blev præsenteret på Expo 2025, fangede opmærksomheden hos en amerikansk hotelkæde, der var interesseret i potentiel kommercialisering. Opmuntret af denne entusiasme besluttede virksomheden Science at lancere en første produktionsserie. Som følge heraf købte et hotel i Osaka den allerførste enhed og forbereder sig allerede på at installere denne ekstraordinære service.

Blandt de første købere er Yamada Denki, en velkendt japansk forbrugerelektronikkæde, som håber at tiltrække kunder takket være enhedens sjældenhed. Og sjældenheden er sandelig reel: kun omkring halvtreds enheder vil blive produceret. Hvad angår prisen, rapporterer lokale medier omkring 60 millioner yen, eller næsten €331.000. Dette beløb placerer maskinen solidt i kategorien af exceptionelle teknologiske genstande.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af ミラブルのサイエンス【公式】 (@science_mirable)

En innovation tilpasset den japanske rytme

I Japan, hvor dagene ofte er lange, og tiden er en daglig kamp, vil en maskine, der er i stand til at tilbyde en hurtig, grundig og afslappende rensning, sandsynligvis være et hit. Den giver folk mulighed for at dedikere et øjeblik af velvære til deres kroppe uden nogen begrænsninger. Det store spørgsmål er dog, om denne opfindelse vil opnå samme succes internationalt. Vil den være i stand til at vinde brugere fra andre kulturer, der er vant til deres egne bruse- eller baderitualer, over?

Det er sikkert, at teknologien fortsætter med at overgå vores forventninger og trænge ind i verdener, vi ikke engang kunne forestille os i går. En maskine, der vasker mennesker: hvem ville have satset på det? Og alligevel eksisterer den, klar til at forvandle en hverdagsagtig opgave til en futuristisk oplevelse.