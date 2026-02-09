Search here...

De skiftede karriere efter 35: hvad overraskede dem

Fabienne Ba.
At skifte karriere efter 35 føles ofte som et spring ud i det ukendte. Alligevel har mange kvinder gjort det, og deres rejser er lige så inspirerende, som de er afslørende. De beviser, at det aldrig er for sent at genoprette sin balance med sig selv, sine ønsker og sine værdier.

"Jeg ønskede mening, ikke bare en løn."

For mange begynder et karriereskift med en lille stemme indeni, der nægter at blive tavs. Dette er tilfældet for denne kvinde, der forlod en komfortabel karriere inden for indretningsdesign som 35-årig for at skifte til produktledelse og digital strategi. Dette skift var ikke impulsivt: det stammede fra et dybt behov for mening og glæde i sit arbejde.

Trods tvivl relateret til hendes alder og frygten for at "starte forfra", valgte hun at lytte til sin indre stemme. Hun gennemførte en uddannelse, fandt mentorer, begyndte at arbejde som freelancer og fik derefter en fuldtidsstilling, der virkelig passer hende. Hvad overraskede hende mest? Endelig at føle sig i overensstemmelse med sine mål og vise sine børn, at det er muligt at ændre kurs når som helst i livet.

Tilbage til studierne, en udfordring der hjælper én med at vokse

For nogle kvinder betyder karriereskift at vende tilbage til universitetet. I Strasbourg har kvinder på 36, 42 og endda 56 år besluttet at genoptage deres studier for at skifte retning. Efter nogle år i jobs, der ikke længere tilfredsstillede dem, har de valgt at investere i sig selv.

Denne tilbagevenden til læring var krævende, men også utrolig stimulerende. De beskriver genopdagelsen af en ny energi, fornyet selvtillid og en uventet følelse af legitimitet. Hvad overraskede dem? Deres egen tilpasningsevne og den overflod af muligheder, der åbnede sig for dem efter dette opfriskningskursus.

Efterlad alt for at komme tættere på hans værdier

I en blog dedikeret til karrierevejledning fortæller Elorri, ingeniør i over 10 år, hvordan hendes job blev en daglig byrde. Som 35-årig besluttede hun sig for at ændre alt. Ikke for at flygte, men for at komme tættere på det, der virkelig betød noget for hende.

Hendes vendepunkt var enkelt, men kraftfuldt: "Hvorfor ikke mig?" Hun omfavnede ideen om at starte forfra, lære et nyt fag og navigere i en periode med usikkerhed. Det, der overraskede hende mest, var at opdage, at mod ikke er fraværet af frygt, men evnen til at holde ud på trods af den.

Flere veje, én fælles energi

På fora og sociale medier deler mange kvinder lignende historier. Som 35-, 38- eller endda 45-årige skiftede de karriere, gik tilbage til skole eller accepterede en lavere stilling for at komme stærkere tilbage senere. Nogle forlod stabile job, mens andre turde forfølge mere kreative, entreprenante eller socialt bevidste projekter.

De beskriver alle en periode med tvivl, men også en enorm tilfredsstillelse over at have givet sig selv en chance. Hvad havde de ikke forventet? Den fornyede selvtillid, den indre drivkraft og stoltheden over at have turdet.

Hvad disse stier har til fælles

Trods historiernes forskelligartethed går flere pointer igen:

  • Et behov for mening, opfyldelse og personlig sammenhæng.
  • Meget reelle frygter, men også glæden ved at have lyttet til ens ønsker.
  • Den uvurderlige støtte fra kære, mentorer eller lokalsamfund.
  • Vigtigheden af uddannelse, hvad enten det er akademisk, online eller på jobbet.

At skifte karriere efter 35 er ikke længere en undtagelse, men en stadig mere almindelig og dybt berigende oplevelse. Disse kvinder demonstrerer, at det er muligt at omforme sin professionelle vej i enhver alder med selvmedfølelse, mod og selvtillid. Din erfaring, dine færdigheder og din livshistorie er ikke hindringer: de er dine største styrker til at skrive det næste kapitel.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
