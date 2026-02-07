Super Bowl-cheerleaders, der allerede tiltrækker alles opmærksomhed

I USA er Super Bowl mere end blot en sportsbegivenhed; det er en institution. Det er praktisk talt en del af den amerikanske kulturarv. Igen i år vil cheerleaders underholde publikum mellem kampene og opmuntre deres respektive hold med funklende pomponer. Langt fra at være blot statister, er disse letpåklædte showgirls nogle gange mere berømte end atleterne på banen.

Disse cheerleaders, der monopoliserer al opmærksomheden

Cheerleaders pynter ikke bare scenen og vifter med armene op og ned. De bidrager til sportsbegivenhedens succes. De leverer en kunstnerisk og atletisk præstation sat sammen med et opmuntrende slogan. Denne sport, en blanding af gymnastik, cirkuskunst og dans, er utrolig fysisk. De er ikke bare piger, der vifter med pomponer, mens de bærer deres holds farver. Tværtimod spiller de en afgørende rolle og er universelt respekterede på tværs af Atlanterhavet. I modsætning til hvad nogle måske tror, er det ikke kun for syns skyld.

Mens den ubestridte konge af reggaeton, Bad Bunny, sparker Super Bowl i gang denne søndag den 8. februar 2026, vil cheerleaders underholde publikum i pausen og sætte stadionet i brand igen. I denne disciplin, der blander dristig akrobatik, visuel koreografi og synkroniseret fodarbejde, er nogle cheerleaders sande stjerner. De er nogle gange mere imødeset end de berømte atleter, der formodes at være hovedpersonerne i dette ultimative spil. De har endda deres egne fanklubber, og deres rutiner fængsler publikum.

Kylie Dickson

Hun beviser, at det kræver mere end et kønt ansigt at vinde en plads på disse meget konkurrenceprægede hold. Før hun viste sin fleksibilitet på banen, deltog hun i Junior Olympic National Championships. Kylie er cheerleader for Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC) og et af holdets mest fulgte medlemmer på Instagram. Hun er beundret for sin elegante stil, upåklagelige teknik og varme personlighed. Hun legemliggør perfekt det "glamourøse og disciplinerede" image, som DCC dyrker.

Madeline Salter

Hun begyndte at danse i en meget ung alder (så tidligt som 6-årig) og gennemgik omfattende træning i konkurrence- og universitetsdans, før hun sluttede sig til det prestigefyldte Dallas Cowboys Cheerleaders, også kendt som America's Sweethearts. Denne gave til cheerleading synes at ligge i hendes gener. Hendes mor var på holdet i 1980'erne. Som en engageret kvinde ønskede hun at afklare sin profession online. "At være kvinde i sport handler om at bære meget mere end en uniform: vi bærer forventninger, pres og et formål," sagde hun.

Reece Weaver

Reece er også medlem af Dallas Cowboys Cheerleaders og meget aktiv på sociale medier. Med en mere afslappet og imødekommende stil er hun populær blandt et ungt publikum. Hendes konstante smil og energi gør hende til en fremragende spiller til kampe.

Chloe Holladay

Chloe, den første cheerleader i årtier, der sluttede sig til et NFL-hold (Tennessee Titans), er eksploderet på TikTok-scenen med over en million følgere. Hun skiller sig ud med sin unikke stil (inspireret af HBCU-cheerleaders) og atletiske ynde. Hun repræsenterer en udvikling af mangfoldighed inden for NFL-cheerleading.

Ava Lahey

Ava, der blev opdaget i 2024 i Netflix-serien America's Sweethearts, blev hurtigt en fanfavorit. Hun er for nylig medlem af Dallas Cowboys Cheerleaders og ses af publikum som autentisk, målrettet og meget udtryksfuld både på scenen og skærmen.

Faith Ward

Faith, den første newzealænder, der sluttede sig til Dallas Cowboys Cheerleaders, tiltrak international opmærksomhed fra det øjeblik, hun ankom. Hun bar kabaret-fjerprydede accessories, inden hun iførte sig pomponer. Som tidligere professionel danser i Auckland bringer hun et friskt perspektiv og et multikulturelt præg til holdet.

Er der nogen kommende ændringer i udvælgelseskriterierne?

Cheerleading er mere krævende, end det ser ud til. Men det er også, og frem for alt, en sport, der handler om udseende. Under Super Bowl-demonstrationerne er alle kroppe stort set identiske, med kun små variationer i hudfarve. Det er ikke nok at have en sans for rytme og fleksible lemmer for at blive en del af cheerleading-holdet og bære pomponer. Man skal også tilpasse sig et arkaisk skønhedsideal : den slanke, tonede kvindes.

Cheerleaders synes at være underlagt en vægtgrænse og specifikke mål. Disse temmelig stereotype, men omhyggeligt skjulte regler hænger over ansøgernes CV'er. Faktisk blev en Ravens-cheerleader ved navn Courtney Lenz i 2013 sat ud af spillet efter at have taget lidt på i vægt. "Vi bliver vejet hver uge i løbet af sæsonen, og man kan ikke bevæge sig. Jeg tror, jeg har taget 800 gram på," fortalte hun Access Hollywood. Ifølge hende blev det ikke nævnt, men det resulterede i, at hun blev midlertidigt suspenderet. Dette forklarer, hvorfor profilerne er så "polerede".

Selvom mænd nu har lov til at optræde med pomponer og stræbe efter andre roller end "bærerrollen", forbliver diversitet ret abstrakt. Hvor er cheerleaderne med afroer ? Hvor er dem med love handles under deres pailletterede outfits? For nu er det, som om vi er vidne til Victoria's Secret-englernes genopstandelse.