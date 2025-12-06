Dette land hvor flere og flere kvinder ikke bruger bh'er

Frankrig skiller sig ud i Europa som det land, hvor flest kvinder bruger "ingen bh"-looket, hvor 7% erklærer, at de aldrig eller næsten aldrig bruger en, og 18% blandt dem under 25 år, ifølge nylige undersøgelser.

Acceleration efter nedlukningen

Denne bevægelse, accelereret af sundhedskrisen og fjernarbejde, blander hverdagens komfort med feministisk bekræftelse, synlig i gaderne og på sociale medier, som forklaret i en undersøgelse . Sammenlignet med Spanien (3 %), Italien (2 %) eller Storbritannien (1 %) fører Frankrig an i denne uhæmmede tendens. Før 2020 gik kun 3-4 % af franske kvinder uden bh, men nedlukningen bragte dette tal op på 8 % samlet set og 20 % blandt unge kvinder, en vane, der er fortsat udendørs takket være deres nyfundne frihed.

At isolere sig i nattøj afslørede ubehag relateret til bøjler og stropper, hvilket fik 53 % af kvinderne til at prioritere velvære over standarder. Blandt de 18-24-årige fastholdt 13 % denne praksis i 2022, en europæisk rekord knyttet til en kamp mod påtvungen seksualisering.

Årsager ud over komfort

Komfort motiverer 53 % af dem, der går uden bh, men 32 % af unge mennesker nævner en afvisning af samfundsmæssige normer, hvilket forvandler "ingen bh"-bevægelsen til et moderigtigt og befriende statement. Denne tendens er mere udbredt i store byer og blandt højere socioøkonomiske grupper, med en stigning fra 4 % til 13 % mellem 2020 og 2022. Selvom den stadig er et mindretal (6-7 % samlet set), fortsætter den på trods af hindringer som vedligeholdelse og andres fordømmelse.

Modetilpasning

Franske mærker genopfinder moden med flagrende toppe, bløde, bøjlefri braletter og tekstiler, der føles som en anden hud, hvilket gør bh'er valgfrie. Denne stilistiske tilgang fremvises endda på modeugerne og inspirerer til nytænkte halsudskæringer og komfortable, multifunktionelle designs. Disse banebrydende unge kvinder påvirker et marked i forandring, langt væk fra traditionelle begrænsninger.

Kort sagt bliver det i Frankrig stadig mere populært at gå uden bh af hensyn til komfort og frihed. Denne stigende tendens omformer normer og mode og prioriterer velvære frem for konventioner.