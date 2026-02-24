Search here...

"Hun lyver om sit udseende": Denne influencer beskyldt for "catfishing" efter filterfejl

Anaëlle G.
Screen @clownWorld/X (anciennement Twitter)

Scenen gik viralt på kinesiske sociale medier, før den spredte sig verden over: en asiatisk streamer fik sit rigtige ansigt afsløret live på tv efter en pludselig funktionsfejl i det filter, hun brugte på sin streamingplatform. I løbet af få sekunder dukkede kvinden, der normalt havde en "filtreret" teint, op med et helt andet ansigt, hvilket vakte forbløffelse og til tider hån hos hendes følgere.

Når virkeligheden indhenter det virtuelle

Fejlen opstod under en livestream på Douyin (den kinesiske version af TikTok), ifølge flere medier, herunder New York Post og Yahoo Entertainment . Klip, der er delt på X (tidligere Twitter), viser det præcise øjeblik, hvor filteret deaktiveres: streamerens ansigt ændrer sig pludselig og afslører ansigtstræk, der er helt forskellige fra dem, hendes fans kender.

En utilsigtet "malle", der splitter internetbrugere

Hændelsen udløste hurtigt en strøm af reaktioner. Nogle brugere beskyldte kvinden for at "catfishing" – bevidst at give et forkert billede af sit udseende. Hundredvis af hånlige kommentarer oversvømmede de sociale medier, og kvinden mistede angiveligt næsten 140.000 følgere på bare et par dage (selvom dette tal endnu ikke er blevet bekræftet).

Det var dog ikke alle, der sluttede sig til kritikernes rækker. Nogle internetbrugere forsvarede designeren: "Selv hvis hun lyver om sit udseende, er hun meget smukkere uden filter," skrev en person. Andre påpegede, hvor intenst presset på influencere er for at se godt ud i Kina, hvor digital perfektion er blevet normen.

Besættelsen af filtre, et fænomen langt fra isoleret

Den udbredte brug af "forskønnende" filtre på asiatiske platforme har været genstand for debat i flere år. Tilbage i 2019 forårsagede en anden streamer kendt under pseudonymet "Deres Højhed Qiao Biluo" en skandale ved at optræde uden sine "magiske" filtre - og afslørede, at hun faktisk var en moden kvinde bag en avatar af en "ung digital gudinde".

Disse hændelser fremhæver den stadig mere udviskede linje mellem digitalt billede og virkelighed. I en kontekst, hvor teknologi tillader ansigter at blive omformet efter behag, bliver spørgsmål om gennemsigtighed, autenticitet og endda mental sundhed afgørende, både for influencere og deres publikum.

I sidste ende tjener denne sag som en påmindelse om, hvordan "virtuel skønhed" kan blive et fængsel. Mens nogle ser det som blot en historie om knuste illusioner, fremhæver andre en nødvendig erkendelse: bag ethvert "filtreret" ansigt ligger der ofte en person, der er udsat for et intenst pres for at behage og overleve i en verden, hvor udseende betyder mere end nogensinde.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
