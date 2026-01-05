Hundredvis af gamle sko skyllet op på stranden: endnu ingen forklaring

En scene værdig til en gotisk roman udspiller sig på stranden ved Ogmore-by-Sea i det sydlige Wales. Mere end 400 lædersko , sandsynligvis fra den victorianske æra, blev gravet op af klipperne af en gruppe frivillige i midten af december 2025. Siden da har forskere og lokale spekuleret på: hvor kom disse mærkelige levn fra, som blev skyllet op af tidevandet?

En ekstraordinær opdagelse under indsamlingen

Emma Lamport og hendes team af frivillige, der har ryddet op i plastikaffald fra kystlinjen siden september, fandt ved lavvande omkring 200 sko med søm mellem klipperne. Med det blotte øje antydede de slidte såler, det sorte læder og stilen straks perioden 1830-1901. Inden for få dage var tallet steget til over 400 sko – alle til højrebenede.

Muligheden for et italiensk skibsforlis er spændende.

Den mest troværdige hypotese: et italiensk handelsskib sank nær Tusker Rock, en forræderisk ø, der er synlig ved lavvande, og spildte en last af sko, som derefter blev ført af strømmen til stranden. Michael Roberts, en oceanograf ved Bangor University, bekræfter, at skibsvrag fra den victorianske æra nu kan gå i opløsning og frigive artefakter. Der er dog ikke registreret italienske skibsvrag i dette område, hvilket øger mysteriet.

Tegn på et skibsvrag frigjort af erosion?

For flere år siden fandt man en lignende sko, men den gik ubemærket hen. Nogle eksperter mener, at kysterosion for nylig kan have blotlagt en skat, der har været begravet i over et århundrede. Strandens klippeformationer, der er i stand til at fange havaffald, kan forklare ophobningen på ét sted. Den fuldstændige mangel på sko på venstre fod er dog fortsat en uforklarlig detalje.

En videnskabelig undersøgelse er i gang.

Bangor University analyserer i øjeblikket materialerne, læderets nøjagtige oprindelse og kulstofdatering. "Vi aner ikke, hvor længe disse genstande har været der," indrømmede forskerne i en BBC-rapport. Andre teorier dukker op: en glemt ulovlig losseplads fra den victorianske æra, en bevidst kasseret last eller endda en utilsigtet forvrængning af lokalhistorien. Stedet har fået øgenavnet "Castle Shoes" af de lokale og er nærmest blevet et pilgrimssted.

Et mysterium, der forbliver uløst i januar 2026

Indtil videre er der ikke fundet noget formelt bevis på et skibsvrag. Alligevel vidner skoene, der er bemærkelsesværdigt velbevarede trods salt og sand, om garvning af høj kvalitet fra fortiden. Ogmore-by-Sea, kendt for sine vilde landskaber, er nu også forbundet med denne uventede arkæologiske gåde. Vil den næste storm afsløre nye artefakter ... eller et nedgravet skib?

I mellemtiden er stranden stadig præget af tilstedeværelsen af disse "victorianske spøgelser", der på mystisk vis er skyllet i land, alle med den samme fod.