"Blomkålsører": den virale trend, der bekymrer læger

Nogle tendenser på sociale medier er overraskende. Den seneste? "Blomkålsører", inspireret af kampsport. Bag denne såkaldte "kriger"-æstetik slår læger alarm om praksisser, der langt fra er harmløse.

Et fighter-look ... uden at træde ind i ringen

Du har måske allerede set blomkålsører på rugbyspillere, MMA-kæmpere eller boksere. Hos disse atleter er denne øredeformitet et resultat af gentagne traumer under scrums eller kampe.

I dag forsøger nogle unge mennesker bevidst at genskabe denne effekt uden rent faktisk at dyrke disse sportsgrene. Målet? At give sig selv et "mere virilt", "mere krigeragtigt" udseende. På sociale medier florerer videoer: tutorials forklarer, hvordan man skaber denne hævede tekstur ved intenst at gnide øret eller, endnu mere foruroligende, ved at bruge tunge genstande som håndvægte til at skabe et stød. Denne iscenesatte effekt er afhængig af ægte fysisk traume.

Hvad sker der egentlig i øret

For at forstå risiciene er det vigtigt at vide, hvordan blomkålsøre udvikler sig. Normalt former huden sig efter bruskens konturer i øret. Dette område er rigt på små blodkar. Når der opstår et stød, kan der samle sig blod mellem huden og brusken: dette er et hæmatom.

Denne blodprop forårsager hævelse, der gradvist deformerer øret. Hvis hæmatomet ikke behandles hurtigt, kan det hærde og efterlade en permanent deformitet. Hos atleter opstår dette fænomen efter gentagne slag. På sociale medier påføres det bevidst, hvilket bekymrer sundhedspersonale meget. Som en påmindelse: din krop er ikke et æstetisk tilbehør, der skal formes gennem traumer. Hver del af dig fortjener respekt og beskyttelse.

Meget reelle risici, ud over æstetik

Den første åbenlyse konsekvens er, at resultatet ikke altid er æstetisk tiltalende. Et hævet øre kan være asymmetrisk og smertefuldt. Komplikationer kan gå videre. Når hævelsen er betydelig, kan den delvist blokere indgangen til den ydre øregang og forringe hørelsen. Risikoen for infektion er også alvorlig. Brug af tunge genstande til at forårsage et stød kan beskadige brusken. Denne struktur heler langsomt. En infektion i dette område kan føre til intens smerte og varige komplikationer.

Endnu mere bekymrende: gentagne og voldsomme traumer mod øret kan beskadige trommehinden. I ekstreme tilfælde kan overdreven kraft endda forårsage hjernerystelse. Det, der starter som en "viral udfordring", kan derfor bringe din hørelse og neurologiske sundhed i fare.

Hvis et øre hæver efter en bevidst eller utilsigtet påvirkning, er det vigtigt at konsultere en læge omgående. Et hæmatom skal drænes for at forhindre permanent deformitet. Hos professionelle atleter, når deformiteten bliver kronisk, kan kirurgi overvejes i slutningen af deres karriere. At forsøge at forårsage denne type skade selv er en unødvendig risiko.

Omdefinering af styrke på en anden måde

Denne tendens appellerer primært til unge mænd, fordi den stemmer overens med en stærkt kodificeret vision om maskulinitet: at fremstå sej, arret, "skadet" af kamp. Som om maskulinitet nødvendigvis skulle involvere smerte, ar og vold. Denne idé stammer fra en form for giftig maskulinitet: en, der sidestiller en mands værdi med hans evne til at modstå slag eller vise fysiske mærker.

At skade sig selv bevidst for at tilpasse sig en social norm er ikke styrkende. Tværtimod skaber det yderligere pres, der fører til, at man mishandler sin egen krop. Sand styrke ligger i evnen til at træffe informerede valg, beskytte sit helbred og afvise absurde krav. Din krop behøver ikke at være skadet for at bevise noget.

I sidste ende kommer og går trends, men dit helbred består. Bag blomkålsørernes såkaldte "kriger"-æstetik ligger reelle skader, potentielle komplikationer og et socialt pres, der værdsætter smerte som bevis på maskulinitet. Selvtillid, karisma og styrke måles ikke i antallet af synlige ar. De er bygget på respekt for din krop, med klarhed og med friheden til at være dig selv, uden at såre dig selv for at behage en algoritme.