Hovedtelefoner limet til ørerne: hvad dette nogle gange afslører om ens indre tilstand

Uanset om vi løber ærinder, tager metroen, slentrer gennem gaderne eller endda arbejder, har vi hovedtelefoner klistret til ørerne fra morgen til aften. Dette tilbehør, der maskerer byens travlhed og erstatter togstøjen med en behagelig playliste, er næsten en forlængelse af vores hoveder. Overdreven brug af hovedtelefoner er ikke uden psykologiske konsekvenser.

Vanskeligheder med at lytte til sig selv

Hovedtelefoner er praktisk talt limet til vores ører. På vej til arbejde spiller de de hurtige historier fra en podcast eller den fængslende fortælling fra vores utallige lydbog. På arbejdet spiller de musik kaldet "intens koncentration", som afskærmer os fra eksterne distraktioner og snakkesalige kolleger. I fitnesscentret motiverer de os med energigivende medleys. Og om aftenen, når vi er hjemme, spiller de lyden af regn eller torden, vores voksne vuggeviser. Kort sagt er disse Bluetooth- forbundne tilbehør, efterfølgere til radioen og Walkman, en forlængelse af vores hørelse.

Når de løber tør for strøm, er det verdens undergang. Du føler dig fuldstændig hjælpeløs, som om du ikke kunne overleve en dag i den omgivende støj. Som om du har en auditiv intolerance over for bilhorn, motorer og menneskehedens larmen. At have hovedtelefoner på konstant handler ikke bare om at flygte ind i din egen boble. Det handler om at minimere din indre stemme og dæmpe dine følelser. Når hovedtelefonernes lydstyrke er på sit højeste, er dine følelser på "lydløs" tilstand.

"Hovedtelefoner kan være et værdifuldt værktøj til at lindre stress ved at lytte til musik eller en mindfulness-podcast. Men deres overdrevne og tvangsmæssige brug kan føre til, at nogle mennesker isolerer sig og udvikler social undgåelsesadfærd," skriver Dr. Grant Blashki i Body and Soul magazine. Derfor vil det ikke have den samme "frelsende" effekt at lytte til symfonien af tibetanske syngeskåle for at falde til ro før et interview som at lytte til tilfældige hits i frokostpausen. Mennesker, der er afhængige af hovedtelefoner, er generelt de samme, der ikke kan udstå stilhed og fuldstændig ro. De frygter denne ensomhed og indre uro.

Når musikken bliver et fristed

Forklaringen på denne hovedtelefonafhængighed er måske mere rationel og afspejler ikke altid en panisk frygt for stilhed. Det er en velkendt kendsgerning, at "musik beroliger sjælen." Det er vores terapi, let tilgængelig via hovedtelefoner eller ørepropper. Og der er ingen grund til at sætte Pharrell Williams' "Happy" på for at nyde det lille dopaminsus. Musik "virker i hjernen på stofkredsløbet, fordi det er forbundet med nydelses- og belønningssystemet," forklarer Pierre Lemarquis, neurolog og neurofysiolog, til actu.fr.

Dette forklarer den næsten obsessive trang til rytme og groove i vores ører. En lyd fører til en anden, lidt ligesom chokoladekvadrater. Musik udløser også frigivelsen af endogent morfin og efterligner den kemiske sammensætning af antidepressiva i kroppen. Uden risiko for afhængighed. Det er helt sikkert derfor, vi ikke kan lade være med at trykke på play, uanset hvilken aktivitet vi laver. Musik fungerer derefter som en kokon i mødet med fjendtlighed.

Som eksperten påpeger, skaber musik også illusionen af tilstedeværelse: den bryder isolationen. Den har også den fordel, at den genopliver positive følelser. At lytte til musik, der ledsagede vores ungdom eller familiesammenkomster, er dybt beroligende. Det er ikke uden grund, at "memory"-musiksessioner ordineres til mennesker med Alzheimers. Selvfølgelig er det ikke helt så gavnligt at lytte til true crime-episoder om historiens værste seriemordere.

Frygten for kedsomhed i baggrunden

At have hovedtelefonerne godt på plads og lade de små bastoner sætte rytmen i vores daglige liv er også en måde at undslippe monotonien på. Denne auditive vane, som langt fra er usædvanlig, afspejler et konstant behov for distraktion, en vanskelighed med at "lave ingenting". At lytte til lydindhold gentagne gange forhindrer os i at dagdrømme, tænke, forestille os og skabe.

At se landskabet passere forbi på et tog uden at ørerne er fyldt med de nyeste hits virker næsten utænkeligt. Ligesom at lade hovedtelefonerne blive hjemme, når man går en tur alene. Alligevel er kedsomhed, selvom det til tider er foruroligende og svimlende, dybt genoprettende. "Du er nødt til at give dig selv øjeblikke med stilhed: en kort gåtur uden hovedtelefoner eller lade dine tanker vandre," tilføjer Dr. Teresa Wenhart, musikpsykolog og musiker i Zürich, på siderne i 20 Minutes .

At have hovedtelefoner på fra morgen til aften er ikke et tegn på tilbagetrækning, og det er heller ikke en "antisocial" holdning. Denne moderne adfærd, der ofte anses for uhøflig, indikerer underliggende problemer.