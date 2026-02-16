Search here...

Denne atlets anmodning om at deltage i OL i 2026, der anses for at være "egoistisk", skaber debat.

Samfund
Anaëlle G.
@eileengu/Instagram

Eileen Gu, en 22-årig kinesisk-amerikansk freestyle-skiløber, der repræsenterer Kina, er i centrum for en kontrovers ved vinter-OL i Milano Cortina 2026. Som den eneste kvinde, der er registreret i alle tre freestyle-discipliner – slopestyle, halfpipe og big air – har hun åbent kritiseret arrangørerne efter et fald under et spring i big air-kvalifikationen den 14. februar, hvilket brækkede et af hendes ski og fik hende til at falde til en foreløbig 17. plads.

"OL bør fejre ambition, ikke straffe den."

Efter allerede at have vundet en sølvmedalje i slopestyle tidligere på ugen, udtrykte Eileen Gu sin skuffelse over "manglen på tilstrækkelig træning før sin halfpipe-finale" og opfordrede til "en omlægning af kalenderen for mere træning" – en anmodning, der siden er blevet afvist af FIS (Det Internationale Skiforbund).

"Jeg er skuffet over FIS," sagde Eileen Gu til journalister efter hændelsen. "OL bør være et udtryk for ambitioner, og at gøre noget ekstraordinært bør fejres snarere end straffes," tilføjede hun og kritiserede en "virkelig uretfærdig tidsplan, der ville straffe ekspertise" for at turde sigte mod tre discipliner.

FIS svarede gennem sin talsmand Bruno Sassi, at "der er gjort alt for at muliggøre optimal træning", men at "for atleter, der vælger flere discipliner, er konflikter nogle gange uundgåelige." Tre træningssessioner var planlagt før kvalifikationen, mere end til en typisk VM.

Beskyldninger om egoisme og ondsindet kritik

Denne holdning skabte hurtigt splittelse: Mange fans og iagttagere anså den for "egoistisk" og beskyldte Eileen Gu for at kræve "fortrinsbehandling på bekostning af sportslig fairness". Ifølge en artikel i New York Post er hun beskyldt for at "ønske at omorganisere begivenheder omkring sin tidsplan", hvilket fremhæver spændingerne omkring hendes status som en ultrabetalt superstjerne - med 23 millioner dollars tjent i 2025 og anslået finansiering fra den kinesiske regering på flere millioner dollars.

Denne kritik fremhæver også hendes kontroversielle rejse: Da hun flyttede fra USA til Kina i 2019, udløser hun debatter om loyalitet og de privilegier, der gives alsidige atleter i lyset af rigide olympiske regler.

I sidste ende opsummerer Eileen Gus oprør mod FIS de centrale spørgsmål ved OL i 2026: individuel ambition versus kollektiv retfærdighed. Mens hendes exceptionelle præstationer fortjener beundring, er hendes krav kontroversielle og splittende, og nogle ser dem som ren egoisme.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
