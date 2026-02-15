Tavs rivalisering med sin svigermor: hvad psykologer oftest observerer

I flere uger har Beckham-affæren trukket overskrifter. Denne meget omtalte familiekonflikt, hvor svigermor står op mod svigerdatter, har fået en international dimension. Udover at være en guldgrube for tabloidpressen, der griber enhver mulighed, giver denne historie genlyd i mange husstande. Nogle gange udvikler der sig en stille rivalisering med svigermoren, som ikke synes villig til at dele sin søn.

Når svigermor starter konkurrencen

Siden Beckham-familiens fejde brød ud i det åbne, har Victoria fremstået næsten som den hensynsløse stedmor fra et Disney-eventyr. Forretningskvinden, der engang var anerkendt for sine haute couture-designs, taber langsomt terræn i offentlighedens søgelys. Hun er anklaget for bevidst at sabotere sin søn Brooklyns bryllup og gøre livet svært for hans kone, Nicolas Peltz, og bliver i pressen portrætteret som en besiddende og uvillig mor. Ifølge Brooklyns sensationelle historie ønsker Victoria at beholde sin søn helt for sig selv. For at opnå dette gjorde hun angiveligt alt, hvad hun kunne, for at afskrække Nicolas Peltz, og tyede endda til noget machiavelliske taktikker. Og nu bliver hun set som en hjerteløs hugorm, en dominerende og giftig stedmor.

Denne meget freudianske historie, der næsten er blevet en mediesensation, udspiller sig også i andre familier. Billedkrigen mellem svigermor og svigerdatter synes næsten uundgåelig. Som partner er man et sideoffer for ekstrem følelsesmæssig afhængighed, endda en slags omvendt ødipuskompleks. Hvert blik bærer en dom, og hver samtale udvikler sig til en konfrontation .

Vi prøver at vise mod, men vi føler altid, at vi er i vejen. Trods alle vores bestræbelser på at være hævet over enhver tvivl, elsker vores svigermor os ikke ligefrem. Vi vil altid være "outsideren", det femte hjul, søn-styveren. Og nej, vi bilder os ikke ind. Denne Askepot-historie bekræftes af statistikkerne. Ifølge en undersøgelse rapporterer 60% af kvinder, at de oplever spændinger eller ubehag med deres svigermor, sammenlignet med 15% af mændene med deres.

Aldrig god nok for sin søn

Vi kunne have en umålelig formue, et bjerg af grader, eller endda hedde Beyoncé, og vores svigermor ville stadig være lige så giftig. I hendes øjne har vi ikke det, der skal til for at være den ideelle kæreste, og vi er tydeligvis ikke på niveau med hendes søn, der i øvrigt sidder på en uopnåelig piedestal. Denne rivalisering mellem svigermor og svigerdatter, som er symptomatisk i familier, stikker dybere end et simpelt anfald af jalousi.

Christine Rafe, en ekspert i parforhold, opsummerer rammende dette i *Body and Soul *: "Når en forælder forguder sit barn, kan ingen partner nogensinde konkurrere. Det er en uløselig situation: Moderen og partneren føler sig i konkurrence, og sønnen finder sig selv tvunget til at sætte spørgsmålstegn ved en veletableret forældredynamik." Ifølge en undersøgelse indrømmer en ud af to mænd at føle sig fanget mellem sin partner og sin mor og er usikker på, hvordan de skal reagere. Ofte forbliver partneren passiv, en tilskuer til denne psykologiske kamp mellem de to kvinder i hans liv. Han viser ingen præference eller bias af frygt for at miste den ene eller den anden.

Svigermoren kunne føre tilsyn med datingsessionerne eller fungere som matchmaker, men hun ville afvise alle kandidaterne. Det er sandt, at forældre ikke har de samme udvælgelseskriterier som deres børn. I kærlighed er der også "mønsterelever", og det er tydeligt, at vi ikke er en af dem. Når deres søn vælger en livlig, sjov og kreativ kvinde, foretrækker de en rolig og velhavende svigerdatter med fælles religiøse og kulturelle værdier.

Fysisk udseende er også en faktor.

I "Snehvide" sætter stedmoderen konstant spørgsmålstegn ved sit smukke spejl for at finde ud af, hvem der er den smukkeste af dem alle. Prinsessen med brunt hår og porcelænshud optræder utrætteligt i denne magiske rude. Hun ser hende straks som en trussel, der skal elimineres. Fortæller vores barndoms eventyr sandheden? Er stedmoderen misundelig på vores formodede skønhed? Ifølge nogle undersøgelser kan partnere, der opfattes som yderst attraktive, skabe relationel ustabilitet og en tendens til useriøsitet.

En partner med en gennemsnitlig fysik og harmoniske ansigtstræk kan derfor blive udsat for en form for diskrimination baseret på udseende. Og det er ofte utilsigtet. I dette tilfælde er svigermoren ikke bekymret for sit personlige ego, men hun forudser ubevidst den følelsesmæssige skade, hendes søn vil blive påført. Én gang en morhøne, altid en morhøne.

"I et samfund, der værdsætter ungdom, attraktivitet og kvindelig autonomi, kan svigerdatteren skabe en følelse af degradering hos svigermoren," forklarer psykolog Frédérique Korzine i en artikel dedikeret til dette emne.

Tom rede-syndrom, en formildende omstændighed

Hvis en svigermor er kold og uvenlig over for sin svigerdatter, er det også en beskyttende refleks. Det er moderinstinktet, der taler, ikke en indre dæmon. Hun føler, at hun er gået fra at være hovedperson til statist, og denne overgang er nogle gange svær at acceptere. Som følge heraf får vores svigermor os til at betale for en situation, vi ikke er ansvarlige for.

Hun anlægger en defensiv strategi, som om nogen havde stjålet hendes mest dyrebare skat. For hende er denne mand, som hun bygger en fremtid med, stadig hendes "baby", hendes "ejendom". Hele hendes moderlige identitet bliver sat i tvivl. "Langt fra at være en reaktion af ren jalousi kan svigermorens holdning sammenlignes med separationsangst," fortsætter specialisten.

Altid den skyldige part, ballademageren, det forstyrrende element, vi er konstant tvunget til at bevise os selv over for vores svigermor. Og det er særligt udmattende. Alligevel er det muligt at indlede en periode med fred og starte på en frisk. Forholdet mellem svigermor og svigerdatter er til tider kaotisk, men der er ingen tvivl om at tage det personligt. Ofte er vi ikke den virkelige årsag til hendes ulykkelighed.