I 2027 har et rumprojekt til formål at arkivere menneskets historie på Månen.

Hvad nu hvis en del af jeres kollektive historie forlod Jorden for at lande på Månen? I 2027 kunne en kapsel nå vores naturlige satellit med en ambitiøs mission: at bevare en varig optegnelse over menneskeheden. Projektet er en blanding af teknologisk kunnen, kosmisk drøm og samfundsdebat, og det fascinerer lige så meget.

En månekapsel godkendt af NASA

Dette internationale projekt, der har fået navnet "Sanctuary on the Moon", blev officielt præsenteret den 21. marts 2024 i Paris. Dets mål: at lande en tidskapsel på Månen som en del af en mission fra NASAs CLPS-program (Commercial Lunar Payload Services), der er integreret i Artemis-initiativet.

Ideen opstod hos den franske ingeniør Benoît Faiveley, der ledede et tværfagligt team af videnskabsmænd, kunstnere, ingeniører og historikere. Projektet har støtte fra UNESCO og er under protektion af den franske præsident. Ambitionen er klar: at sende arkiver, der er i stand til at modstå de ekstreme forhold på månens overflade, inden 2027. Dette er ikke blot en symbolsk gestus. Hele systemet er designet til at opfylde de tekniske krav til en rummission. Kapslen vil være en del af en mission under NASA-overvågning, hvilket giver initiativet en stærk institutionel dimension.

Hvorfor vælge Månen som et "kosmisk hvælv"?

I modsætning til Jorden er Månen ikke udsat for atmosfærisk erosion, tektonisk aktivitet eller klimatiske fænomener. Med andre ord kan alt, der er aflejret der, potentielt forblive intakt i millioner af år. Med en afstand på cirka 384.400 kilometer fra Jorden bliver Månen således et naturligt fristed, nærmest et kosmisk arkiv. I en tid, hvor dine digitale data afhænger af skiftende formater og hurtigt forældede teknologier, er ideen at skabe et arkiv uafhængigt af nuværende elektroniske medier.

Fireogtyve safirskiver fortæller menneskehedens historie

Projektets kerne består af 24 industrielle safirskiver, der hver er cirka 10 centimeter i diameter og 1 millimeter tykke. Dette materiale blev valgt på grund af dets exceptionelle modstandsdygtighed over for temperaturvariationer og stråling. Informationen er lasergraveret på disse skiver i form af analoge mikropixels.

Målet er ambitiøst: at muliggøre læsning med det blotte øje eller et simpelt forstørrelsesglas, uden kompleks teknologi. Hver disk kan indeholde flere milliarder pixels, der omfatter tusindvis af sider i form af billeder, diagrammer eller forklarende plancher. Graveringen udføres i samarbejde med franske videnskabelige institutioner, herunder den franske kommission for alternative energier og atomenergi (CEA). Hele samlingen vil blive placeret i en certificeret beholder, der er designet til at modstå belastningerne fra månetransport og -udrulning.

Hvad kan vi give videre fra os selv?

"Sanctuary on the Moon" drejer sig om et dybtgående spørgsmål: Hvad ønsker du at videregive om din civilisation gennem millioner af år? Indholdet er struktureret omkring tre temaer: hvem vi er, hvad vi ved, og hvad vi gør. Det inkorporerer elementer relateret til matematik, naturvidenskab, palæontologi, kunsthistorie og store kulturelle præstationer.

Projektet omfatter også arkivering af mandlige og kvindelige menneskelige genomer, sekventeret i Canada af Michael Smith Genome Sciences Centre (BC Cancer). Profilerne, kaldet "genomenauter", blev udvalgt gennem en procedure beskrevet som anonym og videnskabeligt stringent. UNESCO støtter projektets kulturarvsdimension, især gennem integration af indhold relateret til verdensarvssteder og centrale tekster om bioetik og menneskerettigheder.

Mellem fascination og kontrovers på sociale medier

Som det ofte er tilfældet med rumprojekter, er annonceringen ikke blevet mødt med universel godkendelse. På sociale medier fordømmer nogle stemmer, hvad de opfatter som en ny form for rumforurening. Disse kritikere hævder, at menneskeheden allerede har mættet Jorden tilstrækkeligt uden at eksportere sine fodaftryk andre steder hen.

Andre udtrykker derimod ærefrygt over, hvad teknologien nu muliggør. Mange taler om en "vanvittig" udvikling af menneskelige evner og bifalder dristigheden i et projekt, der tør tænke langsigtet, langt ud over politiske eller økonomiske cyklusser. Mellem økologisk bekymring og videnskabelig beundring afspejler debatten et bredere spørgsmål: hvordan forenes udforskning, ansvar og kollektiv hukommelse?

I sidste ende, ud over den tekniske bedrift, sætter "Sanctuary on the Moon" spørgsmålstegn ved vores forhold til transmission. I en verden, hvor alt opdateres, erstattes og downloades, er valget af permanent gravering og månestabilitet næsten en filosofisk gestus. Arkivering af menneskets historie på Månen betyder at acceptere, at vi skal betragte vores eksistens i kosmisk skala.