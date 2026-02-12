Den ukrainske skeletonløber Vladyslav Heraskevych er blevet diskvalificeret fra vinter-OL i Milano-Cortina i 2026, fordi han nægtede at tage sin hjelm af, som var prydet med portrætter af ukrainske atleter, der døde i krigen. Denne hyldesthandling blev anset for at være i strid med Den Internationale Olympiske Komités (IOC) regler vedrørende atleters ansigtsudtryk under konkurrencer.

Hjelmen, et symbol på hyldest til den afdøde

Hjelmen viste ansigterne på adskillige ukrainske atleter, der var døde siden konfliktens begyndelse, såsom vægtløfteren Alina Perehudova og bokseren Pavlo Ischenko. Den ukrainske skeletonracer Vladyslav Heraskevych ville hylde dem og forklarede, at "deres offer tillod ham at være med til OL." Trods gentagne anmodninger fra IOC nægtede han at skifte hjelm før løbet.

En beslutning bekræftet efter en afsluttende samtale

IOC-præsident Kirsty Coventry mødtes med atleten "for at finde et kompromis", men uden held. Juryen i Det Internationale Bobsleigh- og Skeletonforbund (IBSF) ugyldiggjorde derefter hans akkreditering. Den ukrainske skeletonrytter Vladyslav Heraskevych havde domineret træningen og overvejer derfor at appellere til Sportsvoldgiftsretten (CAS).

Reaktioner og spændinger omkring reglerne

De tilstedeværende ukrainske fans udtrykte deres chok, hvoraf en beskrev beslutningen som "meget dårlig", ifølge en erklæring, som CNN Sports har fået fat i. Det lettiske forbund protesterede officielt og krævede genoptagelsen. IOC understregede på en pressekonference spillebanens neutralitet: "Det er ikke budskabet, det er spillestedet, der betyder noget."

I sidste ende fremhæver denne sag konflikten mellem personlige hyldester og den sportslige neutralitet, som IOC kræver. Udelukkelsen af den ukrainske skeletonløber Vladyslav Heraskevych rejser, selvom den er i overensstemmelse med reglerne, spørgsmål om den spillerum, atleter har til at udtrykke deres menneskelige værdier ved store begivenheder. Debatten vil sandsynligvis fortsætte efter vinter-OL i Milano-Cortina i 2026.