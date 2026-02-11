Margot Robbie taler om den "værste" gave, hun nogensinde har fået fra en skuespiller, og den er relateret til hendes krop.

Margot Robbie, der i øjeblikket spiller hovedrollen i filmatiseringen af "Wuthering Heights", laver en række interviews for at promovere den længe ventede film. Men den afsløring, hun delte med Complex magazine, handlede ikke om hendes nye rolle eller hendes kemi med den karismatiske Jacob Elordi, hendes medspiller. Hun afslørede den forfærdelige gave, hun fik tidligt i sin karriere fra en skuespiller. Og selvom roser kan prikke hende i hænderne, skadede denne røde flag-lignende gave alvorligt hendes selvværd.

En bog der antyder "man skal tabe sig for at være smuk"

Margot Robbie, der har byttet sine slik-lyserøde outfits ud med de periodekostumer, der er typiske for Brontës romaner, skaber overskrifter. Efter at have lånt sin lighed med Barbie, vækker den 35-årige skuespillerinde Catherine Earnshaw til live, den impulsive og stormfulde heltinde fra Wuthering Heights. Denne nye præstation bidrager til den allerede blændende filmografi af den blåøjede blondine.

Hollywoods kommende stjerne, der endnu engang beviser sit fulde talent, benyttede sig af et interview til at diskutere et uheldigt karriereuheld. Forkælede af deres fans modtager stjerner personlige gaver og håndstrikkede sweatre. Men Margot Robbie modtog en gave af en helt anden art. Og det siger meget om presset for at være tynd i filmbranchen.

I et fælles interview med sangerinden Charli XCX, der også er med i rollebesætningen til Wuthering Heights, delte hun den værste gave, hun nogensinde havde fået fra en kollega. "Helt i begyndelsen af min karriere gav en skuespiller, jeg arbejdede med, mig en bog med titlen "Hvorfor franske kvinder ikke tager på i vægt," huskede skuespillerinden til Complex. For hende var bogen utvetydig, en skjult kritik, en invitation til at "spise mindre".

Det er lidt ligesom at give et fitnessmedlemskab til jul eller shapewear til Valentinsdag; det er dybt sårende for modtageren. Det er en ret upræcis måde at sende et budskab om udseende på, det vigtigste udvælgelseskriterium i filmbranchen.

Margot Robbie, et konstant mål for bodyshaming

Margot Robbie var målløs over denne gave, som havde en ødelæggende effekt på hendes selvtillid, og husker den stadig levende. "Han gav mig i bund og grund en bog for at få mig til at forstå, at jeg skulle tabe mig. Jeg tænkte bare: 'Wow!'" udbrød hun til kameraet. Hun uddybede ikke giveren af denne upassende gave og hævdede, at det var "meget længe siden". Denne anekdote bag kulisserne, som har genoplivet gamle teenagetraumer for mange kvinder, peger på et dybere problem. Alene denne bog legemliggør det pres, skuespillerinder står over for hver dag på settet.

I dette erhverv, hvor det fysiske udseende synes at betyde mere end skuespil, bliver kvinders kroppe konstant gransket, analyseret, kommenteret og bebrejdet for alt. Margot Robbie var ingen undtagelse fra denne mikroskopiske undersøgelse, dette angreb af online had. Under sin graviditet, en tid hvor kroppen udfører et naturmirakel, fordoblede ondsindede internetbrugere deres angreb. "Hendes krop er ødelagt", "For fed", "Vi har mistet en legende", var nogle af kommentarerne. Dette var en virtuel forlængelse af den suggestive titel, hun modtog i begyndelsen af sin succes.

Foredrag om kvinders udseende er et dybt indgroet ritual af ydmygelse. Filmskuespillerinders talent synes at være reduceret til deres taljemål, og deres værdi til deres mål.

En alarmerende illustration af tyndhedskulten i Hollywood

Margot Robbie er ikke den første, der lider under Hollywoods kompromisløse og stereotype blik. I denne branche hersker tyndhedens tyranni. Værre endnu, myten om den objektiviserede kvinde med sin tilpasselige figur lever videre. Denne bog, som Margot Robbie finder dybt anstødelig (og med rette), er endnu et bevis på denne æstetiske undertrykkelse.

Mange skuespillerinder bryder tavsheden omkring denne triste virkelighed, der stadig betragtes som et blot "krav" eller endda en begrænsning for professionen. Lili Reinhart blev således beordret til at suge maven ind, før hun filmede en scene, mens Jennifer Lawrence måtte tabe 7 kilo på to uger på ordre fra en producer, der tydeligvis ikke tolererede kurver.

Denne bog er ikke bare en akavet gave. Det er et subtilt angreb, en manual til at kontrollere kroppen. Under alle omstændigheder har Margot Robbie mere end bare fået sin hævn.