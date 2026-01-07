Denne 101-årige barista arbejder stadig og skaber furore

I den fredelige landsby Nebbiuno, beliggende over Lago Maggiore, holder en tidløs skikkelse fast fat i hendes bar. Anna Possi, 101 år gammel, er uden tvivl den ældste barista i Italien. I over syv årtier har hun serveret espresso og smil hver dag på Bar Centrale, som er blevet en sand lokal institution.

Et kald født i efterkrigstiden

Det var lige efter Anden Verdenskrig, at Anna tog sine første skridt i restaurantbranchen, hvor hun arbejdede sammen med sin onkel. I 1958 åbnede hun og hendes mand Bar Centrale, en beskeden, men indbydende café, der uden undtagelse forblev åben hver dag fra kl. 7 til 19 (senere på sommeren). Med erhvervelsen af sin spiritusbevilling i 1971 holdt etablissementet trit med forandringerne i efterkrigstidens Italien: den økonomiske boom og den stigende turisme omkring søen.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Luigi Violi (@_violi.luigi_)

En imponerende århundrede gammel rutine

Hver morgen står Anna tidligt op, hugger brænde til brændeovnen og laver utrætteligt kaffe. Bag disken står hun for servicen, tager imod betalinger og holder stedet rent. Hendes 61-årige datter, Cristina, der arbejder på rådhuset på den anden side af gaden, giver sommetider en hånd med. Anna forbliver uafhængig: hun bor ovenpå og har aldrig overvejet at gå på pension.

Rigtig kaffe, og intet andet

Hos Anna's er der ingen "Instagrammable latte" eller fancy opskrifter. Om morgenen cappuccino. Bagefter espresso – sort, stærk, uden dikkedarer. Stamkunder og turister står i kø for at smage ægtheden, og især for at møde denne utrolige "nonna", der i en alder af 101 fortsætter med at servere med uformindsket energi og hukommelse. "At arbejde holder dig ung," kan hun lide at sige med et drilsk blink.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af Roksolana Kravchuk (@kravchukroksolana)

En ikonisk figur for italiensk lang levetid

Anna lever op til en typisk livsstil for det landlige Piemonte: simpel mad, daglig fysisk aktivitet og stærke menneskelige forbindelser. Hendes hemmelighed? "Bevæg dig, smil og drik stærk kaffe," opsummerer hun. Hun er altid på benene 12 timer om dagen og er regelmæssigt omtalt i de italienske medier, beundret for sin vitalitet og udholdenhed.

En turistattraktion i sig selv

Bar Centrale er blevet et uundværligt mødested: folk kommer for at få en kop kaffe, men frem for alt for at snakke med Anna og forevige øjeblikket. Landsbyen Nebbiuno nyder godt af denne uventede berømmelse og er stolt af sin ekstraordinære hundredeårsjubilæum. Som vidne til historien har Anna oplevet rationering, elektricitetens ankomst, årene med økonomiske mirakler, helt op til smartphone-æraen – alt sammen uden nogensinde at forlade sin bar.

Som 101-årig minder Anna Possi os om, at et langt liv ikke bare handler om år, men om livsglæde. I en verden, der konstant accelererer, er hendes urokkelige tilstedeværelse på Bar Centrale en beroligende pause, en hyldest til at tage sig god tid, til menneskelig forbindelse og til de små ritualer, der giver mening til hverdagen. Hos Anna er kaffen stærk, men livslektien er endnu stærkere.