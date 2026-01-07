Denne 14-årige skuespillerinde fra Stranger Things er mål for frastødende kommentarer.

I den sidste sæson af "Stranger Things" stjæler den unge Holly Wheeler, Nancy og Mikes yngre søster, rampelyset. Hun gik fra at være en birolle til en hovedrolle på bare et par episoder. Mens nogle roste skuespillerinden Nell Fishers medfødte talent, forvandlede andre teenageren til et fantasiobjekt. Den 15-årige befandt sig i centrum for obskøne kommentarer, ligesom Millie Bobby Brown i begyndelsen af sin karriere.

Nell Fisher, offer for usund seksualisering

Mens mangeårige fans kæmper med at acceptere afslutningen på deres elskede serie og stadig klamrer sig til "Omvendt", diskuterer andre deres umiddelbare reaktioner. Og at tale om "Stranger Things" uden at nævne Holly Wheelers utrolige comeback ville være en alvorlig fejltagelse. I denne sidste sæson, der udløste intens debat og gav næring til utallige teorier, er Holly Wheeler en central figur. Hun har næsten mere skærmtid end den sande hovedperson, den uefterlignelige "Eleven".

En stille og beskeden karakter fra tidligere sæsoner, hun stjæler bogstaveligt talt showet. En genert og uskyldig lillesøster, som vi har meget få minder om, har hun forvandlet sig til en frygtløs og modig eventyrer. I første sæson pludrer og leger Holly med kludedukker, mens hun i den store finale trækker i trådene til handlingen.

Klædt i en kjole, der får hende til at ligne den berømte Alice i Eventyrland, spiller hun en nøglerolle i denne sidste kamp mod Vecna. Men i stedet for at bifalde denne "magtopstigning" og rose hendes nuancerede præstation, fandt nogle det passende at nedgøre den unge kvinde og bagtale hende. På forskellige Reddit-fora, nogle mere private end andre, havde disse rovdyr en hård dag og reducerede skuespillerinden til et offer.

En reklameplakat, hvis oprindelige betydning er blevet omdirigeret.

Netflix og skaberne af serien "Stranger Things" hyrede kunstneren Billy Butcher, kendt for sin retro pop-art-stil. Til den sidste sæson skabte han adskillige plakater i "Andy Warhol"-stil, hvor hver karakter vises sammen med stærke symboler. Holly Wheeler, spillet af Nell Fisher, optræder i midten af plakaten med et ansigt smurt ind i blod og et skrækslagent udtryk.

Internetbrugere med pædofile tendenser har fundet seksuelle konnotationer, hvor der kun var drillerier. De føler sig berettigede til at komme med uanstændige hentydninger til et barn, hvilket ville blive straffet i den virkelige verden. Under det X-rated-opslag (tidligere på Twitter) kommenterede en bruger endda på skuespillerindens fyldige læber og føjede spot til skade med vulgariteter.

Den mindreårige skuespillerinde afklædt af AI

For at tilfredsstille deres lyster har rovdyr nu et kraftfuldt og farligt værktøj til rådighed: AI . Siden Elon Musk tog tøjlerne i voksenunderholdningsindustrien, er den mere effektiv end nogensinde. Værre endnu, den forstærker internetafvigeres beskidte fantasier. Med den kontroversielle Grok-assistent er det nu muligt at fremsætte enhver visuel anmodning uden censur. Nell Fisher blev hurtigt en forsøgskanin i denne billedhandel. Den 4. januar cirkulerede et falsk billede af hende i en bananformet badedragt online. En ung krop besmittet og misbrugt på afstand: dette er en almindelig forbrydelse i nettets mørkere hjørner.

Det er også en veletableret taktik i filmindustrien: at gøre naivitet til et kriterium for ønskværdighed. Skuespillerinder udsættes for usunde og depraverede blikke. Mange mister deres uskyld på settet og finder sig selv seksualiseret mod deres vilje, som om det var et nødvendigt overgangsritual. Før Nell Fisher havde Millie Bobby Brown også den mørke oplevelse af eksplicitte antydninger og jagten på unge kvinder.

I dag antyder internetbrugere, at hun har nået sin udløbsdato, og beskylder hende for at være blevet voksen, et fænomen, der er uundgåeligt, medmindre man hedder Benjamin Button. Ved sine første optrædener blev Millie, knap nok i puberteten, allerede portrætteret som en "voksen", klædt i makeup, korte nederdele og hæle. Inviteret til podcasten The Guilty Feminist sagde hun, at hun havde oplevet "en god repræsentation af, hvad der sker i verden, og hvordan unge piger bliver seksualiseret ".

Skuespillerinden Nell Fisher bør hyldes for sit utrolige skuespil og afvæbnende autenticitet. I stedet bliver hendes image krænket af pædofile i forklædning.