"Den gode studerendes syndrom": den usynlige fælde, som så mange dygtige kvinder falder i

Du lykkes, du udmærker dig, du sætter kryds i alle felterne ... og alligevel er der noget, der ikke helt stemmer. Bag et poleret og højt præsterende image oplever mange kvinder en gennemgribende træthed, et konstant pres for at klare sig godt. Hvad nu hvis denne ubehag havde et navn? Velkommen til de indre mekanismer i "den gode elev-syndrom".

En uddannelsesmæssig arv, der former adfærd

Fra barnsben lærer mange piger at være behagelige, flittige og samvittighedsfulde. De roses for deres seriøsitet, tilpasningsevne og ro. Samtidig tolereres – eller opmuntres – dristighed, eksperimenteren og nogle gange endda ulydighed lettere hos drenge. Denne subtile, men vedvarende betingning skaber bestemt geniale voksne, men ofte voksne, der er mere optaget af ekstern bekræftelse end af deres egne ønsker.

Denne uddannelsesmodel værdsætter værdifulde kvaliteter som lytning, empati og pålidelighed, men den levner ikke meget plads til selvsikkerhed eller assertiv ambition. Som et resultat bliver du ekspert i at imødekomme forventninger, nogle gange på bekostning af din indre drivkraft, fysiske energi og glæden ved at tage risici.

Når perfektion bliver som en anden hud

"Det gode elev-syndrom" er ikke altid synligt. Det sniger sig ind i hverdagen gennem veludviklede reflekser: at ville gøre alt perfekt, undgå konflikter, sige ja, selv når kroppen skriger på en pause. Du kan udmærke dig i dit arbejde, gavmildt drage omsorg for andre, alt imens du gradvist forsømmer dig selv.

Denne perfektionisme er ikke kun et intellektuelt krav; den manifesterer sig også fysisk. Spændinger i skuldrene, kronisk træthed, åndenød: kroppen taler, når sindet pålægger for mange regler. Og på trods af succeser fortsætter tvivlen. Du nedtoner dine præstationer, du frygter at begå fejl, du udsætter nogle gange projekter af frygt for ikke at være "nok".

Succes, der ikke altid rimer på synlighed

I den professionelle sfære er "højpræsterende" ofte holdets grundpiller. De er pålidelige, effektive og dedikerede og leverer fremragende arbejde. Alligevel tøver de med at stille op, forhandle eller bede om en forfremmelse. De venter på, at deres fortjeneste spontant bliver anerkendt, ligesom i skolen. Men arbejdslivet belønner også dem, der tør sige fra og tage deres plads.

I det lange løb kan denne afbrydelse føre til frustration og udmattelse. Sindet løber amok, kroppen bliver træt, og glæden ved at skabe aftager. Nogle kvinder oplever derefter et tab af mening eller endda en gennemgribende angst, på trods af et liv, der på papiret virker "succesfuldt".

Dybt forankrede interne mekanismer

Dette syndrom er ofte baseret på dybtliggende overbevisninger: "hvis jeg laver en fejl, mister jeg min værdi", "jeg skal gøre mig fortjent til min plads". Disse mønstre kan forstærkes af krævende eller destabiliserende tidligere oplevelser. Den følelsesmæssige hjerne forbinder derefter præstation med følelsesmæssig tryghed.

Kroppen tilpasser sig også. Den lærer at holde fast, at holde ud, at forblive oprejst, selv når den har brug for at slappe af. Alligevel er din krop en stærk allieret: den ved, hvad der er rigtigt, hvad der nærer dig, hvad der udmatter dig.

At tillade sig selv en anden form for ekspertise

At bryde fri fra "den gode elev"-syndrom betyder ikke at opgive dine færdigheder eller din forpligtelse til kvalitetsarbejde. Det handler snarere om at omdefinere ekspertise: en levende, kropsliggjort ekspertise, der respekterer dine begrænsninger. Det handler om at lære at sige nej uden skyldfølelse, at eksperimentere uden at forsøge at kontrollere alt, og at fejre dine succeser uden at forvente bifald.

Støtte som coaching eller tankefokuserede terapier kan hjælpe med at løsne disse automatiske reaktioner. Mindfulness, fri bevægelse eller blot at lytte til kroppens signaler styrker selvtilliden og jordforbindelsen. At dele med andre kvinder hjælper også med at normalisere disse følelser og omdanne sårbarhed til kollektiv styrke.

Fra konformitet til ensartet lederskab

At erkende dette syndrom er allerede et skridt i retning af at genvinde magt. For bag denne "gode elev" ligger en kreativ, intuitiv kvinde, der er i stand til dybt menneskeligt lederskab. Din følsomhed, følelsesmæssige intelligens og kropssprog er vigtige aktiver.

Kort sagt, det er ikke problemet at være flittig. Det er derimod problemet at føle sig forpligtet til at være det for at fortjene sin plads. Ved at tillade dig selv at optage plads, at stole på din krop og dine ønsker, forvandler du disciplin til frihed. Og den slags frihed er smitsom.