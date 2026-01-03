Search here...

"Det er ikke mig på dette billede": Når AI klæder kvinder af mod deres vilje

Samfund
Léa Michel
Du poster et billede, du smiler, og pludselig er billedet væk. I flere uger nu har sociale medier – og især X (tidligere Twitter) – været scene for et kollektivt ramaskrig. Kvinder, både berømte og anonyme, beretter om en uhyggelig oplevelse: Deres offentlige billeder bliver brugt af AI til at generere intime billeder, de aldrig har givet samtykke til.

Intime deepfakes skabt med blot et par klik

Mekanismen er lige så simpel, som den er skræmmende. Fra en selfie, et professionelt portræt eller et helt almindeligt feriefoto producerer AI-værktøjer, der er tilgængelige for den brede offentlighed, billeder, hvor kroppen er kunstigt afklædt. Ansigterne er ofte genkendelige, proportionerne realistiske, resultatet foruroligende. Det hele giver illusionen af "troværdig" nøgenhed, når det i virkeligheden er fuldstændig opdigtet.

Målene er talrige: meget synlige influencere, journalister, indholdsskabere, men også kvinder uden betydelig medieeksponering. Med andre ord er ingen online tilstedeværelse "for lille" til at blive påvirket. Den røde tråd? Virkelige, mangfoldige, normale kroppe, der ubevidst bliver genstand for digitale fantasier.

Når volden minimeres

Stillet over for disse beskyldninger er nogle mænds reaktioner chokerende i deres nonchalance: "Du lægger billeder op, du er nødt til at tage ansvar." Denne farlige argumentation vender ansvarsbyrden om. Offentliggørelse af et billede har aldrig betydet at give afkald på sit samtykke, værdighed eller kontrol over sin krop – uanset om den er tynd, kurvet, muskuløs, præget af livet eller blot menneskelig.

Denne retorik bidrager til en kultur, hvor krænkelser undskyldes, endda retfærdiggøres. Kvinder beder ikke om usynlighed; de kræver respekt. De minder os om, at alle mennesker fortjener at blive taget i betragtning, uanset om de er udsat eller ej, og at teknologi ikke skaber nogen yderligere ret til udnyttelse.

Meget reelle konsekvenser af "falske" billeder

Problemet stopper ikke ved skærmen. Mange mennesker kan ikke skelne et AI-genereret billede fra et ægte fotografi. Når disse kreationer først er delt, kan de forårsage:

  • Alvorlige krænkelser af privatlivets fred: chikane, afpresning, ukontrolleret masseformidling.
  • Faglige konsekvenser: sætte spørgsmålstegn ved troværdighed, skade på omdømme, især i stadig meget standardiserede miljøer.
  • Dyb psykisk lidelse: angst, uberettiget skam, tab af selvtillid, følelse af hjælpeløshed.

Den grusomste del? At skulle retfærdiggøre sig selv for noget, man aldrig har gjort. At gentage: "Det er ikke mig på det billede", vel vidende at nogle stadig vil tvivle på det.

Platforme og love halter bagefter

Sociale medieplatforme kæmper med effektivt at moderere dette indhold. Rapportering er tidskrævende, fjernelser er inkonsekvente, og detektionsværktøjer er ofte overvældede af den hastighed, hvormed det spredes. Juridisk set dækker love om ærekrænkelse eller billedrettigheder ikke altid disse nye anvendelser af AI, hvilket efterlader ofrene i et frustrerende limbo. Problemet er dog klart: at beskytte digital integritet, ligesom vi beskytter fysisk integritet. En krop, selv en kunstigt repræsenteret krop, forbliver forbundet med en virkelig person.

Tag kontrollen tilbage og skift dit perspektiv

Denne skandale afslører primært et etisk imperativ. Kunstig intelligens forstærker, uden sikkerhedsforanstaltninger, eksisterende vold. Kvinder burde ikke behøve at gemme sig, censurere sig selv eller forsvinde fra offentlige rum for at være i sikkerhed.

Budskabet er enkelt, men kraftfuldt: Jeres kroppe er legitime, smukke i deres mangfoldighed, og de tilhører jer. Teknologi skal tilpasses til respekt for menneskeheden, aldrig omvendt. Og det er på tide, at denne sandhed bliver reglen, online og alle andre steder.

