Disse byer gjorde alt for at skabe jul: deres juletræer er sande mesterværker.

Efterhånden som feriesæsonen nærmer sig, gør nogle byer alt for at forvandle deres pladser og indkøbscentre til blændende lysshows. Disse monumentale juletræer er ikke blot dekorationer: de er sande kunstværker. Civitatis 2025-ranglisten afslører unikke kreationer, hvor tradition, innovation og magi mødes.

Paris: En magisk oplevelse under kuplen på Galeries Lafayette

I Paris venter et betagende skue de besøgende på Galeries Lafayette Haussmann. I år er juletræet 16 meter højt og pyntet med 560 kg røde bånd og 8 kilometer LED-guirlander. Med temaet "Den smukkeste gave" af illustrator Jeanne Detallante forvandler det den berømte kuppel til en magisk ramme. Omkring det fortæller fortryllende vinduesudstillinger magiske historier, mens byen tilbyder natlige ture i oplyste busser for at forlænge fortryllelsen. Paris beviser dermed – endnu engang – at elegance og kreativitet kan kombineres for at glæde både unge og gamle.

Rio: En kæmpe der flyder på lagunen

Efter fire års fravær er det flydende juletræ i Rodrigo de Freitas-lagunen vendt tilbage for at oplyse Rio de Janeiro. Som et sandt symbol på kollektiv glæde lyser dette kæmpetræ ikke kun nattehimlen op, men spejler sig også i lagunens vand og skaber et unikt akvatisk panorama. Dets livlige farver harmonerer med byens lys og tilbyder en uforglemmelig visuel oplevelse. For både lokale og turister er det blevet et uforglemmeligt festligt ritual at se denne flydende kæmpe tændes.

Vilnius og Prag: historiske og moderne mesterværker

I Europa har Vilnius og Prag også gjort alt for at tiltrække besøgende. I den litauiske hovedstad troner en imponerende 20 meter høj metalkuppel stolt på den centrale plads. Dens 5 kilometer lange lys omgiver et traditionelt julemarked og blander lokalt håndværk og delikatesser i en varm og indbydende atmosfære.

Prag rejser på sin side et 24 meter højt juletræ på den berømte gamle rådhusplads. Indtil den 6. januar tryllebinder koncerter, gotiske shows og underholdning forbipasserende og forvandler det historiske centrum til en sand juleeventyr i naturlig størrelse.

Strasbourg, Budapest og New York: levende traditioner

Strasbourg, ofte kaldet Europas julehovedstad, opretholder sit ry med et majestætisk juletræ og lys, der forvandler byen til et postkortlignende eventyrland. Budapest kombinerer tradition og modernitet med dekorationer, der fremhæver den historiske arkitektur, og festlige markeder langs Donau.

I New York fascinerer det berømte Rockefeller Center fortsat: hvert år tiltrækker dets juletræ tusindvis af besøgende og bliver et universelt symbol på hygge og lys i denne festlige periode.

Disse byer demonstrerer, at julen er meget mere end blot en højtid: det er en tid, hvor kunst, kreativitet og følelser mødes for at skabe uforglemmelige minder. Hvert træ, uanset om det er svævende, metallisk eller monumentalt, fortæller en historie og inviterer besøgende på en fortryllende rejse. Besøgende kommer ikke længere blot for at beundre dekorationer; de kommer for at opleve en komplet sanserejse, hvor lys, farver og tradition flettes sammen for at fejre den kollektive magi.

Når juletræer bliver til eksperimenter

Ud over deres størrelse og pragt repræsenterer disse grantræer en positiv filosofi: at fejre livets skønhed, opmuntre til forbindelse og dele et øjeblik af enkel, men dyb lykke. Uanset om man slentrer gennem Vilnius' markeder, beundrer refleksionerne i Rio-lagunen eller forundres under den parisiske kuppel, minder hvert af disse træer os om, at julen frem for alt er en fejring af følelser og samhørighed.

Kort sagt forvandler disse festlige kreationer hver by til et moderne eventyr. De inviterer beboere og besøgende til at fejre kollektiv magi, dele øjeblikke med glæde og huske, at skønhed ofte findes i detaljerne, undren og lyset, som vi giver og modtager.