De smukkeste mænd i 2025 ifølge en undersøgelse: en liste der udfordrer forudfattede meninger

Hvert år bringer sin andel af ranglister og trends, men denne skaber en masse omtale. En undersøgelse foretaget afPlayersTime , en dataanalysespecialist, undersøgte årevis af People-magasinets publikationer for at bestemme, hvad der i øjeblikket fascinerer offentligheden. Resultatet? En rangliste fra 2025 over "Verdens smukkeste mænd", domineret af velkendte ansigter ... men hvis profiler afslører et slående skift i standarderne for mandlig skønhed.

Theo James i spidsen, ren charme

Den britiske skuespiller Theo James, der blev berømt i "Divergent" og har været elsket siden "The White Lotus", kommer på førstepladsen. Ifølge undersøgelsen opfylder han 89% af kriterierne for det "ideale portræt": naturlig tilstedeværelse, intenst blik, underspillet elegance og en mystisk aura, der synes at være universelt beundret.

Bag ham er Jonathan Bailey, stjernen i "Bridgerton", og den colombianske sanger Maluma, hvis karismatiske tilstedeværelse fuldender denne førende trio. Tre meget forskellige personligheder, men én klar fællesnævner: stille selvtillid, en stærk stil og oprigtighed i deres attitude.

Det er vigtigt at huske, at skønhed er subjektivt: disse mænd øverst på listen vil ikke blive opfattet som smukke af alle, og deres udseende kan endda virke "klichéagtigt", fordi det er i overensstemmelse med skønhedsstandarder. I sidste ende, uanset køn, besidder hver person sin egen unikke og dyrebare skønhed. Denne rangering bør ikke få jer til at føle jer usikre, herrer: vær blot jer selv.

En sammensat skitse af "moderne charme"

For at fastlægge denne rangliste analyserede forskere tendenser over flere år i detaljer: alder, højde, øjen- og hårfarve, kropsbehåring, tatoveringer, fysik, men også civilstand og endda astrologisk tegn. Resultatet: den hyppigste profil er en høj, mørkhåret, atletisk mand, der nærmer sig fyrre, med et strejf af mystik i øjnene.

Resten af ranglisten bekræfter denne tendens: Kit Harington, Jensen Ackles, Jacob Elordi, Penn Badgley, Henry Cavill, Riley Green og Timothée Chalamet skiller sig også ud. Forskellige verdener, men alle repræsenterer de en form for autentisk skønhed, en blanding af styrke, følsomhed og dybde.

Mod et mere nuanceret syn på "maskulin charme"

Ud over ansigter og statistikker afslører denne top 10-liste, hvor meget konceptet om mandlig skønhed udvikler sig. Dyrkelsen af den perfekte krop eller det stereotype maskuline ideal er væk: i 2025 findes skønhed i udtryk, attitude, tilstedeværelse og personlighedens aura. Den ligger lige så meget i stille selvtillid som i evnen til at være sig selv, i underspillet karisma eller et oprigtigt blik, i en stil, der afspejler individualitet snarere end konformitet.

Denne rangering er derfor ikke en standard at stræbe efter, men snarere en afspejling af de forskellige måder, hvorpå charme kan manifestere sig. Nogle mennesker vil foretrække et drilsk smil, andre naturlig selvtillid, andre igen elegance eller følsomhed. Det vigtige er at forstå, at skønhed er mangesidet: den er ikke begrænset til mediestandarder, og hver person besidder sine egne unikke kvaliteter. I sidste ende inviterer dette friske perspektiv på maskulin charme os til at huske, at enhver mand, på sin egen måde, kan være smuk.

Kort sagt, mere end blot en rangliste, bekræfter denne undersøgelse, at skønhed er mangesidet. Og i år har den tydeligvis en udpræget britisk accent.