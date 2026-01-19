Search here...

"Digital krise" i Indien: Mange unge flygter fra sociale medier

Léa Michel
Sociale medier, der længe har været betragtet som "vinduer til verden" og symboler på frihed, er ved at miste sin appel for en del af den indiske ungdom. I stigende grad vælger unge voksne i Generation Z at distancere sig fra dem, ikke for at afskære sig fra verden, men for at genvinde kontrollen over den.

En forbundet generation ... men en der halter bagefter

For mange unge indere er de dage forbi, hvor det var en kilde til glæde at dele hvert et øjeblik af deres liv. En journalist fra Indian Express fortæller, hvordan hun slettede sine konti i tre år: "Jeg følte mig fri, i fred og med kontrol over mit liv." Da hun vendte tilbage online af nysgerrighed, indså hun hurtigt, at hun ikke længere følte behov for at blotte sig.

Denne følelse deles af mange: at leve uden at vise sig selv frem opfattes nu som en handling af velvære, endda modstand. Ifølge Vivek Rawat, 26, en PR-medarbejder, har det at afbryde forbindelsen til skærmen haft tydelige positive effekter: "At reducere min unødvendige digitale eksponering og sociale pres har hjulpet mig med at fokusere på mig selv."

Den perverse effekt af konstant iscenesættelse

Sociale medier tillod engang unge indere at udtrykke deres meninger, følelser og drømme. Mange mener, at denne frihed er blevet en begrænsning. Mange oplever følelsesmæssig udmattelse, da de konstant bliver bedømt af et virtuelt og anonymt publikum. Hyperkonnektivitet og den evige søgen efter anerkendelse har ført til en følelse af psykologisk udbrændthed, som selv psykiatriske fagfolk nu observerer.

Få kontrol over dit billede igen

Generation Z voksede op i en verden, hvor deres værdi ofte måles ud fra andres meninger. Denne konstante eksponering – hvad enten det er fra forældre, venner eller følgere – har formet en måde at eksistere under pres på, i et samfund, der kræver præstation og perfektion. I dag vender tidevandet. Disse unge mennesker ønsker at genopdage en intim autenticitet, fri for filtre og digital validering. At være sig selv, selv uden for kameraet, er ved at blive en handling præget af balance og mental velvære.

Ved at trække sig tilbage fra sociale medier opgiver unge indere ikke internettet helt; de generobrer deres online tilstedeværelse. I stedet for at blotlægge deres daglige liv prioriterer de private udvekslinger, læring og mere diskret og selektiv brug. Denne "digitale krise" kan markere afslutningen på én æra – overeksponeringens – og begyndelsen på en anden, baseret på friheden til at vælge, hvad der forbliver usynligt.

Léa Michel
